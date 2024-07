Al analizar porqué los mercados financieros siguen siendo hostiles con la gestión de Javier Milei, el economista Fausto Spotorno señaló que "muchos operadores estaban esperando algún anuncio concreto sobre el cepo o el tipo de cambio por parte del ministro Luis Caputo o del titular del Central, Santiago Bausili".

"Como no hubo nada concreto, se produjo el malestar. Se le metió ruido al sector bancario. No estuvo bien manejado el tema" agregó.

"El tipo de cambio oficial está atrasado 20%, a valores históricos. El dólar debería costar $1.100", aseguró Spotorno.

A cuánto debería estar el dólar

Con respecto a la pregunta que se le formula actualmente a todos los consultores económicos, Spotorno señaló: "No se puede salir hoy del cepo cambiario porque el Banco Central no tiene dólares para afrontar una corrida. Hay muchas utilidades que no han podido ser giradas como remesas y, si la compra-venta de dólares fuera libre, tendríamos una estampida. El BCRA no está preparado para zozobras. No tiene poder de fuego para evitar una compra masiva de divisas extranjeras".

Por último, el Director del Centro de Estudios de Orlando Ferreres sostuvo: "Las medidas que anuncia Luis Caputo para despegar el pago de intereses del Banco Central de la emisión monetaria es un forma de tratar de sanearlo, de volverlo más fuerte".