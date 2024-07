Junio estuvo signado por la incertidumbre, y la volatilidad en la industria de fondos comunes de inversión fue un claro reflejo de ello. En detalle, si bien el patrimonio administrado se mantiene en niveles récord y supera los $40 billones, no presentó variaciones con respecto a mayo y quedó por debajo de la inflación por primera vez en el año.

Todo en un marco donde los rescates totales superaron los $1,1 billones y los Money Market (o fondos de liquidez inmediata) fueron los grandes perdedores -con rescates superiores a los $1,2 billones-. Esto llevaron al patrimonio de la categoría a retroceder un 2% con respecto a mayo y cerrar en los 23,2 billones de pesos, representando igualmente un 58% del market share de la industria.

Dólar Linked y Fondos Comunes de Inversión: su rendimiento

Igualmente, esta tendencia, al menos considerando lo que va de julio, parece revertirse aunque la volatilidad en los flujos es alta y creemos que será un dato que se mantendrá.

Sin embargo, saliendo de la liquidez, otra clave de junio (que se repite en las pocas ruedas de este mes) también vino de la mano de los fondos con riesgo de mercado, donde aquellos de Renta Fija Corto Plazo y CER revirtieron la tendencia de los últimos meses para finalizar en rojo

Muy diferente a lo que pasó con la cobertura Dólar Linked, que sumaron flujo positivo por primera vez desde diciembre pasado. Recibieron suscripciones netas -gracias, puntualmente, a las últimas ruedas de junio- por unos 65.000 millones de pesos, de la mano de la incertidumbre creciente sobre la política monetaria y cambiaria.

La aceleración de los dólares financieros (acumulando subas de +15% desde fines de mayo) y las dudas sostenibilidad del crawling peg del 2% del TC oficial -a pesar de anunciado y ratificado varias veces oficialmente en la última semana- reflotó el interés por esta cobertura. Interés último que se mantiene al sumar en la primera semana unos más de 100.000 millones de pesos.

Otro dato a destacar es la continuidad de suscripciones netas hacia los fondos de LECAPs de Liquidez diaria. Estos ganaron unos cerca de 90.000 millones en junio, y se mantienen en positivo en estos días.

Rendimientos poco sobresalientes (más bien pobres)

Ahora bien, los movimientos del flujo no fue lo único a destacar, la presión sobre la curva de pesos tampoco ayudó a los rendimientos de varias estrategias (en particular, a los fondos CER). Y si bien el mes, comenzó en verde, no podemos hablar aún de una tendencia.

En concreto, los Renta Fija Discrecionales sumaron un 3,6% el mes pasado, y 1.2% en julio. Mientras que los flamantes de Renta Fija T+0 (o fondos de Lecaps) acumulan poco más del 2.5% en el mismo tiempo, levemente por debajo de los Renta Fija de Corto Plazo con aproximadamente un 2%.

Con la suba de los dólares financieros y las bajas tasas de plazo fijo, los inversores y ahorristas se interesan por instrumentos en moneda extranjera.

A la vez, que como mencionamos, los ajustes CER sólo ganaron un 0,3% el mes pasado, y si bien acumulan un alza del orden del 1% en julio, será realmente un gran desafío que puedan equiparar la inflación proyectada en torno al 5/6%.

Los que sí, al igual que en los flujos, dieron cierta nota fueron los Dólar Linked. Estos cerraron junio con los mejores retornos (4%), manteniendo el promedio de los últimos meses.

En conclusión, hacia adelante, el camino pareciera ser desafiante. Si bien la industria de fondos mostró (y sigue mostrando) su habilidad para superar los vaivenes del mercado y las decisiones políticas, entendemos que los movimientos de corto seguirán marcados por la cautela.