El dólar blue acentuó el miércoles la tendencia bajista en medio de la estrategia oficial de intervención en el mercado financiero y la fase 2 del plan económico, mientras que en todo el mes prácticamente no varió.

Como contrapartida, los dólares financieros subieron levemente en la jornada del miércoles pero terminaron el mes con marcadas caídas: el dólar MEP cerró julio con una baja del 4%, mientras que el dólar CCL experimentó una contraccón de 4,8%.

Según los operadores, la artillería de la intervención oficial en los dólares financieros si bien sigue esta semana no es tan intensa como lo que se notó en los primeros días luego del anuncio, por lo que vislumbra también otros factores que inciden.

Juan Truffa, director de Outliier, mencionó a iProfesional.com a tres factores que impulsan el desinfle de los dólares paralelos: "La intervención oficial, el agro que viene liquidando muy bien, y el mercado que maneja las expectativas".

"Hubo bastante liquidación del agro, y el dolar blend 80-20 hace que vaya flujo al CCL, lo que le suma una presión bajista, independientemente de la intervención del gobierno", indicó. El especialista juzgó que "además el gobierno dio una señal muy fuerte de intervención, y de alguna manera tiene credibilidad en cuanto a que la va a implementar, el mercado se anticipa y obra en consecuencia, entonces es probable que se hayan producido ventas especulativas".

A su vez, los analistas de PPI evaluaron que "la intervención del BCRA habría disminuido significativamente la semana pasada".

"De esto deducimos que habría habido flujo genuino que colaboró a recortar la brecha en los últimos días. Es decir, no todo habría sido producto de la intervención oficial", señalaron. Y estimaron, entre otras causas: "La amenaza de que el BCRA intervendría con u$s1.800 millones habría sido efectiva para apaciguar la demanda" y en ese marco, "inversores con perfiles riesgosos habrían visto puntos atractivos de entrada para volver a hacer estrategias de carry trade".

También especularon que "podrían estar ingresando divisas para el pago de impuestos o el blanqueo", lo que podría explicar que el valor del CCL sea inferior al MEP, que no es lo usual en general.

El economista Federico Glustein concordó que "hubo una clara intervención del BCRA en el segmento de los dólares financieros menor a la semana anterior, pero ya con la intención de intervenir hizo bajar las cotizaciones".

Asimismo, Mauro Carrizo, financial advisor Cocos, afirmó que "el dolar sigue con una dinámica a la baja por la falta de pesos que hay en la economía, va de la mano con la caída en la curva CER y el desplome en la expectativa de inflación". Y enfatizó: "Algo para recalcar es que ante la devaluación del real brasilero esta vez el peso no se inmuta. Obviamente hay intervención, no sé si todos los días, pero también el comunicado explícito de 'vamos a intervenir' sirvió para anclar expectativas".

El analista financiero Gustavo Ber coincidió que, entre los factores que alientan la baja de los dólares libres, está "el proceso de desinflación que está activando arbitrajes a favor de las Lecaps". Y acotó que "las habituales mayores necesidades de pesos cercanas a fin de mes podrían estar colaborando al objetivo de convergencia cambiaria".

Por su parte, Nicolás Capella, de Invertir en Bolsa, dijo que "notamos ventas durante toda la rueda, tuvimos oferta en el MULC por casi 400 millones, el 20% de ese volumen debe vertirse al MEP/ CCL, por lo tanto explica la gran oferta de dólares que vimos; a su vez, notamos que la demanda se corrió, cuesta encontrar pagadores".

Para el analista financiero, Christian Buteler "el único motivo de la baja de los dólares financieros es la intervención, y eso lo vemos en la caída de las reservas"

¿Por qué el dólar CCL vale menos que el MEP?

Cuando el CCL queda a un valor inferior al MEP en la jerga financiera se habla de "canje negativo", y es algo que se evidenció en las dos primeras ruedas de esta semana, lo que refleja que entran más dólares de los que salen al exterior.

Juan Manuel Franco, economista jefe del grupo SBS, cree "que esta dinámica podría obedecer al efecto del blanqueo de capitales lanzado por al gobierno y aprobado en el Congreso hace semanas".

En sintonía, Juan Diedrichs, analista de Capital Markets Argentina, sostuvo que "hay más dólares queriendo entrar que saliendo, seguramente esté impactando el blanqueo de capitales y las obligaciones impositivas".

En la misma línea, Ber destacó que "a pesar de continuar las presiones en este periodo sobre las reservas, la contracción de la brecha se explicaría por el ingreso de fondos del exterior posiblemente para el blanqueo, de ahí el nivel de canje entre el CCL y el MEP".

Glustein consideró que tras la reciente flexibilización del cepo que permite acceder a los dólares financieros a las personas que durante la pandemia tuvieron algún beneficio o tienen subsidio en tarifas de luz y gas es posible que haya mayor demanda en el MEP.

Dólar blue: el rulo hormiga

En cuanto al dólar blue, los analistas plantean que "por una cuestión de arbitraje con los dólares financieros, también cae".

No obstante, el analista Buteler remarcó que con la gran diferencia de valor que hay entre el dólar blue y el MEP que el lunes llegó a ser de $100,y el martes alrededor de $88 "volvió el rulo hormiga" que ayuda al descenso de la divisa informal.

Y explicó en que consiste ese rulo: "primero, cobrás el sueldo en tu banco; luego, lo giràss a tu ALyC; tercero, comprás dólar MEP; giráss los dólares nuevamente al banco (se necesitas tener cuenta en dólares); luego retirás los dólares del banco y los vendés en el blue; por último, usás efectivo y conseguís mejor precio".

"Con este rulo, hacés que baje un poco el blue, pero también que se pierdan más dólares por parte del BCRA por la mayor demanda de dólar MEP".

Dólares paralelos: ¿tiene margen para seguir bajando?

Ber prevé que, más allá de la suba del MEP y del CCL este miércoles, "podría continuar la convergencia hacia una brecha del orden del 30%, equivalente a dólares financieros cercanos a los $ 1.200, y el libre en torno a los $ 1.300, en especial de continuar avanzándose en el proceso de graduales y sucesivas flexibilizaciones que puedan estar anticipando a los inversores una salida del cepo".

Para Glustein, los dólares financieros "tienen margen para seguir bajando por lo menos a $1.200; y el blue que empieza a recibir más oferta por esta bicicleta con el MEP podría seguir cayendo, incluso por debajo de $1.300 ahora que se facilitó compra de MEP"

En cambio, Buteler, consideró que "a medida que se vayan acabando los dólares (para intervenir) que sabes que se van a acabar, el tipo de cambio va a volver a tomar el impulso inicial porque esto no le cambia la tendencia de fondo".

"Es como el resorte, pisas el resorte y se achica, en cuanto le sacas el pie de arriba, el resorte vuelve a su nivel inicial.Creo que lo que quiere el gobierno marca es que venís de dos meses donde el dólar le ganó a la inflación, y este mes quieren mostrar que el MEP y el CCL no le volverá a ganar. Pero lo importante no es el precio de un día, sino sostenerlo. Y yo no veo que lo puedan sostener, lo veo como algo transitorio que va a durar, lo que dura la intervención. Pero no veo a los dólares cayendo a $1.200, y menos a $1.100 como quiere el Gobierno", concluyó.