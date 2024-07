Con el inicio esta semana de la fase 2 del programa económico orientado a cerrar las canillas de emisión monetaria, el dólar blue y las divisas financieras comenzaron a moverse a la baja. En ese contexto, algunos expertos consideran que es un buen momento para apostar al carry trade, aunque sugieren esa táctica solo para inversores de perfil arriesgado.

Desde que el Banco Central empezó a intervenir la semana pasada en forma por ahora moderada en el CCL y el MEP, la brecha cambiaria que había superado ampliamente el 50% se redujo a un valor más cercano al 40%, mientras que la del blue se achicó de un pico de 62% a un nivel cercano al 55%.

Dólar: ¿conviene apostar al carry trade?

En la jerga financiera se denomina carry trade a la estrategia de vender dólares, invertir los pesos a tasa de interés y recomprar las divisas al tipo de cambio financiero.

El economista Joaquín Marque, director UG Valores, sostuvo que "el inicio de la fase 2 empieza a tener resultado, las expectativas respecto al aumento de la brecha cambiaria empiezan a reducirse, y los mercados ven un techo en los dólares financieros de corto plazo". Y señaló que "si contemplamos el anuncio de intervención en los dólares financieros, sumado al blanqueo, inicio de implementación del RIGI, periodo de pago de impuestos y freno en la emisión monetaria por parte del BCRA, probablemente veremos un descenso en la brecha cambiaria"

En ese contexto, Marque opinó que "las medidas implementadas en la fase 2, podrían sugerir el regreso del carry trade de corto plazo" aunque advirtió que la inquietud "provocada por la caída de reservas del segundo semestre genera incertidumbre respecto a su conveniencia".

"El carry tarde está vinculado a la brecha. Si la brecha baja, entonces conviene. De funcionar la estrategia del equipo económico, será una de las apuestas ganadoras", remarcó.

A su vez, Juan Pedro Mazza,estratega de renta fija de Cohen SA, planteó que "el anuncio de la intervención en el CCL fue exitoso en reducir la brecha, que cayó a un nivel de 43% desde el 55% previo al anuncio".

"Bajo este esquema, las perspectivas de carry trade se mantienen positivas", aseguró, dado que "a corto plazo, el esquema anunciado le da al BCRA casi u$s2.000 M para contener al dólar y además todavía cuenta con el recurso de elevar la tasa de política monetaria". En tanto que evaluó que "a mediano/largo plazo, las perspectivas de unificación en un entorno macroeconómico saludable hace que los instrumentos en pesos ofrezcan una atractiva relación riesgo-retorno".

Mateo Reschini, analista de Inviu, concordó que lo que alienta al carry es que "tenés un BCRA que va a estar esterilizando hasta $2,4 billones, o sea tiene bastante poder de fuego para tratar de controlar el MEP por unos meses y con las tasas en 4% mensual el riesgo-retorno para un perfil de inversor moderado agresivo está bastante bien".

De igual mirada, el economista Federico Glustein comentó que "hoy están apostando al carry trade y se vuelve cada vez más atractivo por varias razones:el BCRA debiera contener la volatilidad cambiaria mediante intervención, y las tasas se vuelven atractivas en pesos con una tasa efectiva mensual (TEM) de 4,5% y una inflación desacelerando".

El analista financiero Gustavo Ber dijo que "para que se activen decididas apuestas de carry debería potenciarse la expectativa de reducción de la brecha, esto podría suceder a corto plazo ante una mayor oferta de dólares, ya sean ventas oficiales o mayor ingreso de capitales (RIGI, blanqueo, fondos frescos), así como ante una suba en la tasa de interés".

No obstante, aclaró que "hasta que se den esas condiciones, no me parece que dicha arriesgada apuesta ofrezca una atractiva relación riesgo-retorno, más aún ante la debilidad de las monedas emergentes y el contexto internacional".

Dólar: los factores que desalienta el carry trade

Mauro Carrizo, financial advisor de Cocos, señaló que "para que haya carry trade pensamos que es importante que la tasa se mejore más allá de los 300 puntos (hablando de caución y fondos money market)".

"Nosotros hoy pensamos en instrumentos que otorguen cobertura cambiaria más que en la posibilidad de hacer carry. El dólar se enfrenta a la época más desafiante del año con perspectivas de baja de reservas entre u$s2.000 y u$s4.000 millones entre julio y septiembre y el real brasilero vuelve a zona de 5.65 como a principios de julio, y ese es un factor que tampoco ayuda".También consideró que "la tasa que ofrece el mercado de pesos no es lo suficientemente atractiva como para posicionarnos en pesos y apostar al carry", consideró.

De igual diagnóstico, en Adcap Grupo Financiero alegaron que "en cuanto a los dólares financieros esperamos que se mantengan estables, y en cuanto a las inversiones en pesos, la pregunta es si la brecha va a bajar 100% de arriba a abajo o si hay una parte que se va a acomodar moviendo el tipo de cambio oficial tal vez con la reducción del Impuesto PAIS". "Teniendo en cuenta ese factor, nos parece que deberían rendir mucho mejor pararse en bonos en dólares que se van a beneficiar más con los pagos de enero", fundamentaron.

A su vez, el analista financiero Franco Tealdi, manifestó que "yo no recomiendo carry trade para alguien de perfil conservador porque la posición de reservas todavía es débil, aún quedan muchos pesos en la calle, y el dólar en Argentina es impredecible".

"No aconsejo carry a un cliente conservador, es decir, que no está dispuesta a asumir pérdidas, que tiene un patrimonio chico y muy concentrado, que no tiene la habilidad de seguir el día a día de las inversiones, de seguir las reservas, el mercado de cambios, ni tiene la psicología para soportar grandes fluctuaciones. Si quiere dormir tranquilo que se quede en dólares, donde hay opciones en obligaciones negociables, Cedears, etc", sugirió.

Dólar: qué instrumentos son atractivos para el carry trade

Los analistas de Facimex Valores juzgaron que "parece ser un buen momento para abrir posiciones de carry; los datos de alta frecuencia de precios favorecen a las Lecap". Y argumentaron: "los dólares financieros se encuentran en niveles similares a los observados durante la estabilización posterior al overshooting con crisis de balanza de pagos de 2018. Es un punto de entrada atractivo para posiciones de carry, mucho más atractivo que hace algunos meses, con tasas de interés reales que ya volvieron a terreno positivo".

En ese marco, evaluaron que "la prudencia en el armado de este tipo de estrategias invita a canalizarlas con el Boncer de octubre (T4X4), aunque los datos de alta frecuencia de precios muestran que se profundiza la desaceleración de la inflación invitando, en carteras que puedan asumir mayor riesgo, a armar estas posiciones a través de la Lecap del 13 de septiembre (S13S4) y la del 14 de octubre (S14O4)".

A su vez, Carrizo dijo que para quienes quieran apostar a hacer carry "nos empieza a gustar la curva CER, TX26 en tasa real superior al 8% luce atractivo mientras que por el lado de las LECAPs nos gusta la S30G4 en zona de TEM 4%.

Para Glustein,las "Lecap en mediano plazo resultan atractivas" y el Boncer 2026 (TX26) que tiene vencimiento en julio de 2026, rinde 2% + CER y el T2X5 que vence en febrero de 2025 y tiene un cupón de 4,25% son otras de las opciones, siempre que se mantenga estable el tipo de cambio, por eso es una excelente oportunidad para carry en corto".

Por su parte, Mazza indicó que "bajo nuestro escenario de unificación cambiaria en octubre, los bonos dollar-linked tendrían el retorno más elevado del segundo semestre, en este sentido, los bonos del Tesoro cotizan con TIR negativas de entre -13% y -5% a 2025, y una alternativa más atractiva en términos de tasa son las letras sintéticas dollar-linked que entre enero y marzo del 2025 pagan TIR en dólares de entre 0% y 3%"

"Como segunda alternativa aparecen los bonos CER ajustados con inflación, que a 2025 ofrecen tasas reales positivas de entre CER +6% y CER +9%. Y en tercer lugar, quedaría los instrumentos a tasa fija, para los que de todas formas vemos valor para inversiones de corto plazo (agosto/septiembre) o para los escenarios optimistas donde el gobierno logra unificar sin necesidad de realizar un ajuste devaluatorio", explicó.

Tealdi recomendó para "pära un perfil agresivo que puede tolerar la volatilidad, y que pueda tener un gasto en pesos que tenga que cubrir y por lo cual necesite pesos en el futuro, ya sea para pagar sueldos, un crédito, etc, abrir un posición en LECAP en septiembre". A su vez, Ber estimó que las apuestas de carry estarán "dirigidas hacia aquellas Lecaps que ofrecen competitivas tasas por encima del 4% mensual, al resultar vehículos eficientes para un escenario de continuidad del proceso de desinflación".