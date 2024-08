Desde agosto, quienes estén alcanzados por Ganancias verán una baja en sus salarios. La variación salarial no se trasluce en mejora inmediata del consumo

Si bien en los últimos meses, el sueldo empezó a ganarle a la inflación mensual, a partir de agosto, comienza a abonarse el Impuesto a las Ganancias por lo que, quienes estén alcanzados, verán una reducción en sus ingresos. Y, en este contexto, la variación salarial no se trasluce en una mejora inmediata del consumo. Los volúmenes de venta caen en forma interanual pero crece en la variación mensual desestacionalizada.

Es que el peso en el gasto hogareño de la variación de precios de los servicios públicos y privados resta margen de maniobra para la adquisición de bienes en la misma cantidad.

Al analizar el comportamiento de la variación salarial en los últimos dos años y medio frente al Indice de Precios del Consumidor (IPC) en su medición Núcleo, Regulados y Estacional podemos tomar una radiografía de la actual situación del bolsillo de los argentinos.

Suba de los precios y los salarios

Los precios regulados de enero 2022 a noviembre 2023 venían creciendo por debajo de la inflación promedio. Este proceso comienza a revertirse luego de la corrección que impulso el actual Gobierno para la corrección de los precios relativos de la economía y eliminación de subsidios nacionales en las tarifas de servicios públicos.

En los primeros 7 meses de 2024, el incremento acumulado es del 101% con un promedio mayor al 10% mensual. En el acumulado del período analizado los salarios registraron un incremento de 772%, mientras que los regulados crecieron un 1.085%, exponiendo una brecha de 40,5% actualmente entre precios regulados y salario.

En el acumulado los salarios registraron un incremento de 772%, mientras que los precios regulados crecieron 1.085%

Si un barómetro del bolsillo de los argentinos es el consumo masivo, al evaluar la variación salarial frente a la evolución de precios de Alimentos y Bebidas observamos que a junio del 2024, la diferencia llega al 38,1%. En el caso de los servicios, en tanto, la diferencia es del 25 por ciento.

Al evaluar la variación salarial frente a la evolución de precios de Alimentos y Bebidas observamos que a junio la diferencia llega a 38,1%

La evolución del salario mínimo en pesos y en dólares

El salario mínimo es el monto mínimo de dinero que un empleador está legalmente obligado a pagar a un trabajador por un periodo mensual. Este salario es establecido por decreto por el Gobierno nacional y se ajusta periódicamente para reflejar cambios en el costo de vida, la inflación y otros factores económicos.

En el siguiente grafico analizamos cómo fue evolucionando el salario mínimo, de enero del 2010 a junio de 2024, en términos nominales y en términos reales, dividido al precio del dólar blue del último día hábil del mes.

En julio de 2017, alcanzó su máximo valor con un total de u$s527,4, luego se derrumbó hasta la salida de la cuarentena

En julio de 2017, alcanzó su máximo valor con un total de u$s527,4, luego se derrumbó hasta la salida de la cuarentena, alcanzando el mínimo valor en octubre del 2020, con un total de 111,8 dólares. Actualmente el salario mínimo es de 183,6 dólares. Hace 4 años que no logra recuperarse a valores de la década pasada. Los argentinos tiene un problema importante sobre trabajo e ingresos en la actividad económica, donde hace 12 años no se generan puestos de trabajo en términos positivos en el sector privado. La nómina de asalariados registrados privados se mantiene por debajo incluso del crecimiento demográfico de la población argentina en el mismo período.

El propósito del salario mínimo es asegurar que todos los trabajadores reciban una compensación que sea suficiente para cubrir sus necesidades básicas. El mismo es tomado como referencia para los trabajadores fuera de convenio. Para analizar en términos comparativos la canasta básica total del mes de junio, para un adulto tuvo un costo de $282.579 frente al salario mínimo en el mes de julio es de $254.231. De esta manera, el salario mínimo no permite cubrir la canasta básica total de una persona adulta que vive sola sino que además estos trabajadores son indigentes.

El impacto del Impuesto a las Ganancias en los sueldos

El Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial, la reglamentación del Impuesto a las Ganancias, aprobada por el congreso como parte del paquete fiscal, luego de haber sido eliminado en septiembre del 2023 dicho impuesto. El mínimo no imponible es de $1.800.000 (brutos) para solteros, $2.094.798 (brutos) para soltero con dos hijos y $2.366.000 (brutos) para casados con 2 hijos.

Esta medida aplica sobre 800.000 trabajadores y comienza a pagarse en agosto cuando se paga el sueldo de julio. Los que reciban aumentos salariales en julio y agosto comenzarán a pagar el impuesto que en este caso contempla escalas y alícuotas mucho más graduales que las precedentes.

Con el antiguo régimen, no se actualizaban las escalas, entonces, todos los meses los sueldos aumentaban, rápidamente llegaban al mínimo no imponible, y eran alcanzados por el gravamen del 27%. Ahora, este impuesto recae sobre haberes de manera progresiva, con alícuotas que van del 5% al 35%, más ganas más aportas.

Las deducciones son gastos personales, que el Gobierno habilitó a descontar de la base imponible del impuesto. Se permiten las deducciones por conyugue e hijos, personal de casas particulares, prepaga, alquileres, intereses de los créditos hipotecarios, y gastos educativos, que permiten reducir los montos que se les descontarán a los trabajadores por el impuesto a las ganancias. AFIP notificó la disponibilidad del formulario para que los trabajadores informen sus deducciones y pagar un monto menor de este impuesto. A modo de ejemplo, si una persona tiene un salario neto de $3,1 millones, pero deduce gastos por $700.000, pagará la alícuota sobre $2,4 millones.

Por otro lado, se incorporó que los pagos como horas extras, viáticos de larga distancia, zona patagónica, quedan incluidos en el cálculo del impuesto. El aguinaldo no está incluído porque se incluye como una deducción más.

La Ley establece una actualización de las escalas salariales en septiembre, que tomara como referencia la variación que haya tenido el IPC entre junio y agosto. El INDEC indicó que, en junio, la inflación fue del 4,6%, mientras que, según la encuesta de REM, en julio se prevé una inflación de 4,77% y en agosto del 4,66%, obteniendo un acumulado para el periodo de 14,7%. El mínimo no imponible para un trabajador soltero sin hijos en septiembre pasará a $2.064.600, soltero con 2 hijos $2.408.700 y para un trabajador casado con 2 hijos pasará a 2.683.980 pesos.

Una persona soltera con sueldo de $3.300.000 brutos y sin deducciones en agosto deberá abonar por Ganancias $283.918

Para una persona soltera que no presenta deducciones, obteniendo una remuneración de $3.300.000 brutos, deberá abonar en concepto de Impuesto a las Ganancias, en agosto un total de $283.918, lo que equivale al costo de la canasta básica total de un adulto.

El salario ha sido la mayor víctima de la pérdida de valor de nuestra moneda y el ingreso el más damnificado en una economía que no crece y que puede distribuir aquello que no produce en mayor cantidad y calidad. El actual gobierno apuesta a sanear la macro económica para generar las condiciones para revertir este proceso. No será de un día para el otro. En el mientras tanto la micro y el salario continúan resentidos.

Decía Henry Ford que "no es el patrón el que paga los sueldos, él solo tiene el dinero. Es el producto el que paga los sueldos." Ese producto es el que ha sido devorado en la Argentina en las últimas décadas llevando a tener magros ingresos y salarios. La moneda como medio de valor y de cambio del trabajo ha sido destrozada en las últimas décadas. El salario deviene del término en latin "salarium" que identifica la cuota de sal que era la valoración socioeconómica que se aplicaba como forma de pago a esclavos o actividades consideradas de baja categoría. La formalización y derecho salarial se remonta a fines del siglo XIV. En nuestro país -consecuencia de un menor nivel de producción y caída de la economía con pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda - esa "cuota de sal" es la anteúltima más baja de América Latina medida en dólares.