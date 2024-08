El dólar blue bajó el lunes $5 al cerrar en $1.390, tras haber tocado durante la rueda un máximo de $1.420, mientras que las divisas financieras, Contado con Liquidación (CCL) y MEP, registraron una moderada tendencia alcista impulsada por el lunes negro que se vivió en el mercado financiero internacional. Y los analistas prevén que los dólares paralelos exhibirán volatilidad en los próximos días, aunque no prevén un desborde dado que la vigencia del cepo y la estrategia de intervención oficial ayudan a contener.

El CCL cerró en $1.338, y el MEP en $1.346, lo que implica alzas de 1,3% y 0,9%, respectivamente en relación al viernes. Pedro Siaba Serrate, jefe estratega de PPI consideró a iProfesional que "en términos generales, la reacción fue bastante amena" y señaló que "no hubo operaciones sospechosas de intervención".

Andres Reschini, analista de F2 Soluciones también dijo que "no se vieron volúmenes que evidencien intervención oficial en los dólares financieros, de modo que si la hubo no habría sido de magnitud" y atribuyó la suba del CCL "a la caída de emergentes y el real brasileño terminó fortalecido, algo que, al menos, no suma presión".

De todos modos, los expertos plantean que la marcha del frente cambiario local dependerá de si el stock externo es transitorio o permanente. Y es que advierten que si la crisis internacional se profundiza podría poner en riesgo el objetivo de mantener relativamente calmos a los dólares financieros y la brecha contenida en un contexto donde las reservas netas son negativas en más de u$s6.000 millones, según algunos cálculos privados.

Además, algunos analistas afirman que un mayor deterioro del contexto externo que perdure pondría presión a la continuidad del crawling peg de 2% mensual

El dólar y caída de las bolsas: ¿el shock externo puede jaquear el plan de estabilización?

Tobias Sánchez, analista de research de Cocos, sostuvo que "el entorno global actual, con mayor incertidumbre, causa una mayor aversión al riesgo, y está desafiando el plan de estabilidad económica de Argentina".

"El país, que depende de atraer inversiones extranjeras para volver a la senda de crecimiento, enfrenta un clima global que desalienta la inversión en mercados emergentes, lo cual podría provocar una salida de capitales. A pesar de estos desafíos, no hemos visto un aumento significativo en los dólares financieros el lunes, lo que indica que, si el gobierno mantiene este proceso de estabilizar la macro, la presión sobre los tipos de cambio no será grave", evaluó.

El analista financiero Gustavo Ber no cree que el deterioro del contexto externo ponga en peligro el plan económico, "sino que eventualmente podría implicar la necesidad de administrar adicionales desafíos hacia adelante".

"Más allá de la debilidad que exhiben las monedas emergentes, junto a la caída de la soja, estimo que las autoridades podrían inclinarse hacia la intervención para regular el reacomodamiento de los dólares financieros, en caso de presentarse una acentuada volatilidad y escalada de la brecha por encima del 50%", juzgó.

Maximiliano Ramírez, socio director de la consultora Lambda, resaltó que "lo que hay que ver es si esto es transitorio o permanente: si es algo transitorio no creo que vayas a tener cambios, si es algo permanente eso va a generar que el gobierno tenga que salir a intervenir para que no se vaya mucho la brecha y ahí se complicaría el tema de la acumulación de reservas".

"Las expectativas del mercado están atadas con pinzas. Creo que el gobierno va a hacer todo lo posible para que si esto es permanente, intervenir lo más fuerte posible para que la brecha se mantenga en torno al 40%", auguró.

Para el operador Gustavo Quintana, "el escenario internacional puede generar, pero me parece que no será suficiente como para jaquear los objetivos del gobierno", y enfatizó que "Argentina está un poco aislada del mundo y por lo tanto, los ruidos no serán tan importantes aquí como en el resto del mundo".Y agregó que "la restricción monetaria me parece que será un aliado importante de las autoridades para minimizar los impactos externos".

En sintonía, el economista Federico Glustein no espera que el shock intencional ponga en duda el plan de estabilización "porque veo que es algo que durará unos días y retomará la senda habitual, siempre que no haya cambios en la tasa de interés americana que eso sí podría jaquear el plan del gobierno y los tipos de cambio paralelos".

Asimismo, Piedad Ortiz, economista jefe de Wise Capital explicó que "la fuerte caída en los mercados se atribuye a una mezcla de factores macroeconómicos: temor de recesión en Estados Unidos, falta de respuesta pronta de la FED con baja de la tasa, fortaleza del Yen producto de la política de tasas del Banco de Japón, que impactan principalmente en los activos de riesgo".

"En cuanto al gobierno argentino y las políticas que está implementando, esta coyuntura se presenta como un desafío, pero hay que considerar que los fundamentales del gobierno para obtener fondos son bastante sólidos, tenemos un RIGI que permitirá el ingreso de capitales, moratoria fiscal, la implementación del blanqueo, del cual se espera un flujo de fondos hasta el cierre de su primera etapa (31/9), con lo cual, el gobierno debe sortear la volatilidad actual, pero no vemos que esto impacte en su estrategia de largo plazo", fundamentó.

A su vez, la economista Natalia Motyl argumentó que el contexto externo adverso "pone en peligro el plan de estabilización, fundamentalmente porque tenemos reservas netas en rojo, y no hay colchón monetario para soportar la salida de capitales". Y aseveró que "esto, sumado a la política de intervenir dólares financieros, dispara una agudización de la crisis de confianza", aseveró.

¿Qué rango de precios esperan para los dólares paralelos?

El dólar blue bajó $5 al cerrar en $1.390, pese a la tensión global. El analista financiero Christian Buteler estimó que "estás teniendo los primeros días de pago de sueldo, con lo cual puede haber algún tema de hacer puré, de comprar en el MEP y vender en el blue".

Según su visión, la tendencia de los dólares paralelos es alcista, y el blue se moverá en un rango de entre $1.400 y $1.500, y los financiero entre $1.300 y $1.400. Aunque remarcó: "si la crisis internacional se incrementa y el ruido es más grande, y eso produce mayor salida de dólares de la economía local, esos valores, que eran basados en factores internos, puede variar un poco hacia arriba, porque va a impactar la demanda".

"Poder de fuego no tenés, todo depende de la profundidad de la crisis financiera mundial hasta donde llegue. Si esto se mantiene, seguís con caída de los bonos a nivel mundial e incremento de riesgo país te complica la idea de hacer el REPO para pagar los vencimientos del año que viene, si el mercado sigue viendo vuelo a la calidad y la única forma de salir que hay es el CCL se va a mover mucho el dólar", vaticinó.

Ber destacó que la evolución de los dólares financieros y el blue "quedará sujeta al humor externo en los próximos días". Y pronosticó que "si no empeora el clima global, los dólares financieros se podrían mantener cerca de los $1.300 y el libre en los $1.400, mientras que de empeorar podrían testear a corto plazo los $1.400 y $1.500, respectivamente".

En tanto, Quintana prevé que "la volatilidad va a persistir un tiempo más".

Para Ramírez, "en un país normal vos deberías dejar correr el tipo de cambio porque la mayoría de los países se van a depreciar, pero en Argentina donde no tenés reservas, la lógica de la depreciación de los dólares alternativos va en detrimento de las expectativas y del modelo que tiene el gobierno que tiene que atar expectativas"

"En ese modelo, tiene que intervenir el tipo de cambio porque si no la brecha al dejarla libre se va muy alta y esto es un círculo vicioso. En ese contexto donde el gobierno debería intervenir, el tipo de cambio debería moverse al alza, pero no debería rebalsar los $1.400, y mantener una brecha de entre 45 y 50%", razonó.

En contraste, Motyl opinó que el poder de fuego de la intervención oficial "no es suficiente para mantener calmados los mercados y si siguen vendiendo dólares, la caída de reservas va a generar más pánico"

"Hoy lo más apropiado es soltar dólares financieros. Veo una tendencia al alza en los próximos días. El blue en un rango entre los $1.500 y $1.550 y el CCL con el MEP en $1.450 y $1.500. Estos son piso y techo", vaticinó.

Dólar oficial: ¿es sostenible el crawling de 2%?

La consultora Outlier sostuvo que "el deterioro del contexto externo en términos de precios de los commodities y condiciones financieras es una complicación considerable para una economía argentina que aún no logró convencer a los agentes económicos locales y externos sobre su capacidad para lograr una salida de los controles de cambios duros en las condiciones pretendidas por la Administración Milei, que tiene necesidades financieras importantes durante los próximos años en un contexto de reservas netas aún negativas y dónde la adopción del ancla monetaria que implica el crawling del 2% mensual jugó un rol fundamental en la desaceleración inflacionaria, pero a costo de una apreciación real más rápida".

En ese marco, la consultora advirtió que "el rápido deterioro del contexto externo que estamos viendo pone mucha presión sobre el supuesto de continuidad del crawling o, mejor dicho, incrementa los costos de dicha estrategia, afectando su sustentabilidad"

"Los shocks externos siempre han sido el talón de Aquiles de los planes antiinflacionarios, con ancla cambiaria, más aún con pocas reservas y con una situación social tan deteriorada como la actual (pobreza en torno a 50% y nivel de actividad recién empezando a recuperar)", remarcó.

En este sentido, Motyl aseveró que "si el shock se mantiene es insostenible, el crawling peg de 2% porque no hay reservas para seguir manteniéndolo; deberá acelerar el ritmo de devaluación".

Glustein coincidió en que "si el shock externo se extiende, será difícil hacerle frente con ese 2% de crawling peg y podría demandar una devaluación corta que pueda impactar en la macro y en la estabilización".

Por su parte, Sánchez manifestó que "el gobierno sigue comprometido con la política de crawling peg, aunque consideramos que no se sostendrá en el mediano o largo plazo, especialmente si otras monedas como el real se devalúan con el contexto internacional actual". No obstante, aclaró que "no anticipamos un cambio inmediato en esta estrategia – menos aún que los datos de inflación se acercan al ritmo de la devaluación- y buscarán sostenerlo hasta la salida del cepo".

Por otra parte, los analistas de PPI plantearon "la depreciación del real, que había iniciado previo a los acontecimientos en EE.UU. de la última semana por cambios en la política económica de Brasil, presiona a que el peso argentino se deprecie".

"Dado que el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial se mantiene en 2% mensual, el peso se aprecia artificialmente en contra de lo que indicarían los flujos de la región. Por lo tanto, el debilitamiento del real obliga a que la devaluación requerida para salir del cepo sea mayor", concluyó.