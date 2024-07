Las irónicas frases en la red social X del ministro de Economía, Luis Caputo, y del ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, al parecer garantizan un acuerdo en la gestión económica futura de ambos. A ellos se sumará el titular del BCRA, Santiago Bausili, quien estará a cargo de una tarea compleja que será limpiar definitivamente el balance del BCRA.

A partir de hoy esta especie de triángulo económico que forman Caputo, para ordenar la macroeconomía y renegociar al acuerdo con el FMI, Bausili, para reducir la emisión monetaria, sanear el BCRA y bajar la inflación, y Sturzenegger, para desregular y transformar el Estado con su Ley de Hojarascas, encarará la fase 2 y 3 para tratar de eliminar finalmente el cepo cambiario.

El equipo económico ya logró sortear la fase 1 que fue lograr superávit fiscal del Tesoro para reducir la emisión de pesos para dejar de financiar ese déficit fiscal con emisión monetaria y reducir drásticamente la inflación del 25 al 4,2 % mensual.

La Fase 2 que consiste en canjear los pasivos monetarios remunerados del BCRA que son las Leliq por las nuevas Letras de Regulación Monetaria (LRM) emitidas por el Tesoro por unos 17,5 billones de pesos y solucionar el problema de los puts del BCRA por otros 20 billones de pesos. En tanto que la fase 3 consiste en conseguir un nuevo préstamo del FMI por unos 10.000 millones de dólares para eliminar definitivamente el cepo cambiario.

Cepo cambiario: el sorpresivo dato que brindó Javier Milei sobre el dólar

Pero desde ayer a estas condiciones habían cambiado ya que el presidente Javier Milei a través de una especie de conferencia de prensa por la red X que duró unos 20 minutos agregó un dato sorpresivo que no estaba ni en la segunda ni el la tercera fase.

"Buen día. ¿En los próximos 90 días hay perspectiva de ir levantando el Cepo?", preguntó el periodista Lucas Morando. Sin titubear Milei respondió: "Se tienen que dar tres condiciones en conjunto de cosas como eliminar los pasivos remunerados del BCRA, terminar con los PUTs del organismo y buscar una convergencia de la inflación con la de devaluación en un entorno cercano a cero mensual". Este argumento no estaba hasta ahora presente en el equipo económico o por lo menos no había sido explicitado de esta forma como lo hizo Milei ayer y plantea una salida más lenta del cepo cambiario en caso que la inflación no se ubique por lo menos cerca del 2 % mensual que convergería con la devaluación del peso del 2 % mensual fijada con el FMI.

En ese sentido, ante la consulta de otro usuario, el Presidente anticipó que el precio del dólar oficial podría aumentar 1% mensual una vez que la variación en el índice de los precios minoristas del Indec esté cerca de ese porcentaje.

El usuario @gladiadormerval preguntó a Milei si el Tesoro pagará los vencimientos que caen en enero del bono AL30. "Siempre se paga", respondió con mayúsculas el mandatario.

Caputo y Sturzenegger quieren desmentir los rumores sobre las internas con una foto

Por su parte el ministro de Economía, Luis Caputo, publicó ayer en su cuenta oficial de X una foto con el flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzzeneger, en la que intentó dar una muestra de que no hay conflictos entre ambos.

Así buscaron despejar los rumores sobre diferencias que acarrean desde cuando compartieron Gobierno durante la presidencia de Mauricio Macri."Seguiremos así de peleados con @fedesturze trabajando para el país!",exclamó Caputo en su posteo en el que a ambos funcionarios se los ve posando durante la firma del Pacto de Mayo que encabezó durante la madrugada Milei en Tucumán junto a gobernadores, ex presidentes y otros dirigentes políticos.

Luego Sturzenegger, respondió la publicación del ministro de Economía, en tono de broma: "Nos descubrieron a la salida del boliche @LuisCaputoAR !". Ambos ministros también participaron este 9 de julio del Tedeum en la Catedral porteña por la conmemoración del Día de la Independencia. Allí también se los vio sentados juntos detrás de las vallas que daban a la calle y luego en el Desfile Militar se los vio juntos nuevamente.

El demorado desembarco del economista tuvo que ver con una limitación en las funciones de Sturzenegger y la reestructuración de la Jefatura de Gabinete y del ministerio de Economía. Esto alimentó durante meses los rumores sobre su presunta mala relación con Caputo.

Los ministros aprovecharon los festejos para mostrar que entre ellos no hay ningún conflicto y que está todo más que bien

Sturzenegger y Caputo: ¿el fin de las especulaciones?

Sin embargo, el funcionario también desestimó este lunes esas especulaciones: "Tenemos una relación excelente, personal y de trabajo", aseguró Sturzenegger en diálogo con Radio Mitre.

"El Presidente (Milei) ha delimitado muy bien las competencias, yo estoy feliz y tenemos mucho para trabajar en conjunto", apuntó para dar por cerrado el tema. En el inicio de esa entrevista, Sturzenegger quiso destacar el perfil de este gobierno nacional y consideró que"puso en marcha un proceso de transformación inédito, con una verdadera vocación y profundidad en el cambio".

"El Presidente tiene ideas muy fuertes y transformadoras. Y el sistema político es como resortes, va buscando la tensión y la sociedad va absorbiendo esos cambios, resumió al hablar de los escollos que encontraron algunas propuestas.

En ese sentido, el nuevo ministro agregó que el Poder Ejecutivo "tiene dos herramientas: como el DNU 70/23 y la Ley Bases, que representan sólo el 20%" de las reformas estructurales que tienen en mente implementar. Su designación al frente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado fue concretada en el Boletín Oficial y esos cambios fueron oficializados a través del artículo quinto del Decreto 585/2024 que modificó la actual Ley de Ministerios y, entre otras cosas, creó el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que tendrá al Sturzenegger.

Esta es la tercera vez que Sturzenegger llega a un cargo en el Estado

Esta es la tercera vez que Sturzenegger llega a un cargo en el Estado. La primera fue como secretario de Política Económica de Domingo Cavallo en el gobierno de Fernando De la Rúa, luego como presidente del BCRA en la presidencia de Mauricio Macri donde fue reemplazado por Toto Caputo luego de una fuerte corrida cambiaria.

Luego de pasar un período como diputado nacional, dos de de sus mayores cruzadas en el Central fueron por el alto salario que recibían los choferes de la entidad y por el aporte obligatorio al gremio que formaba parte de los salarios y él redujo a la mitad.

En relación a sus próximos pasos, Sturzenegger adelantó que el miércoles se presentará la reforma aerocomercial, que liberará innumerables restricciones que hoy limitan las operaciones vinculadas al transporte aéreo. Luego enviará al Congreso otra ambiciosa propuesta que seguramente volverá a generar un acalorado debate parlamentario: "El primer proyecto que vamos a llevar yo lo llamo la Ley Hojarasca", precisó sobre la iniciativa que incluirá una serie de reformas que quedaron pendientes de la Ley Bases.

También hizo referencia al final de un impuesto que distorsionaba la actividad del mercado inmobiliario el Impuesto a la transferencia de Inmuebles (ITI) por el cual se pagaba el 1,5 % de la compra venta de una vivienda al Estado en cuanto a la compra y venta de inmuebles que le sigue a la derogación de la Ley de Alquileres con el DNU 70 / 2023.

Cuál será a partir de ahora el rol de Caputo y Bausili

En lo que respecta a la función de Caputo y Bausili, a partir de esta semana el BCRA se enfrentará a una doble presión, que lo podría complicar en los próximos meses. Por un lado, debe enfrentar los mencionados vencimientos de deuda con inversores privados y con el FMI.

Al mismo tiempo deberá buscar una mayor liquidación de dólares del sector agroexportador ya que habrá una mayor demanda de divisas por pagos de deuda y de los importadores. Por eso, la acumulación de reservas internacionales brutas desde junio se ubica en niveles prácticamente nulos.

El pago de 2.500 millones de dólares de deuda que realizó ayer el Gobierno será una fuerte muestra de la voluntad de pago y de cumplimiento de los compromisos financieros, algo que viene pregonando Javier Milei desde que asumió la presidencia y que será el mayor vencimiento de deuda pública que enfrentar el Gobierno este año.

Este pago tendrá un impacto sobre el nivel de reservas, comprometiendo todavía más la capacidad de pago futura de la Argentina y planteando además dudas respecto a las verdaderas posibilidades de dejar atrás el cepo cambiario.

Deuda: una prueba de fuego para el Gobierno

La prueba de fuego son estos dos grandes vencimientos, más allá que los inversores locales verán reflejados recién a partir del miércoles la acreditación de los dólares. Uno de ellos tiene como objetivo hacer frente a los vencimientos semestrales de los intereses de la deuda reestructurada en dólares en septiembre de 2020 y la otra parte corresponde a la primera amortización de capital del Bonar 2030. Al reestructurar la deuda en 2020 el entonces ministro de Economía Martín Guzmán pateó todos los vencimientos de capital para después del mandato de Alberto Fernández.

El BCRA se enfrentará a una doble presión, que lo podría complicar en los próximos meses

De acuerdo a un análisis del economista Fernando Marull, director de la consultora FMyA, tras el pago de ayer las reservas internacionales netas caerán en unos 1.500 millones de dólares , quedando en cero pero la semana que viene hay un vencimiento con el FMI por 650 millones de dólares, por lo que las reservas netas volverán a terreno negativo. Por otra parte, también hubo caída de las reservas brutas por unos 1.601 millones de dólares. La parte que se paga al FGS de la ANSES y a los bonistas locales permanece dentro del sistema bancario y no implica una caída, al menos inmediata, en el stock de reservas brutas.

La caída de las reservas netas ocurre por las compras que realiza el Tesoro al BCRA para enfrentar los vencimientos, que es lo que se refleja en esos USD 1.500 millones. Además, el acuerdo con el FMI ya contempla que en el tercer trimestre esa reducción puede llegar a los 3.000 millones de dólares como manifestó el 28 de junio Bausili en la compleja conferencia de prensa que asustó a los operadores financieros locales y de Wall Street.

"Hasta junio, el Banco Central acumuló reservas netas por 12.500 millones de dólares . Ahora con estos pagos que hay por delante esa acumulación cae a unos 10.500 millones de dólares . Pero el acuerdo con el FMI obliga a acumular solo unos u$s8.700 millones al cierre de septiembre, por lo que todavía estás arriba de ese nivel con cierta comodidad" explica el estudio de la consultora de Marull. Del total que reciben los bonistas, cerca de 1.200 millones de dólares quedarán en bancos locales y los otros 1.300 millones de dólares se reflejarán en una caída de las reservas internacionales brutas y netas.

Por otra parte, el FMI tampoco dio señales de estar dispuesto a realizar fuertes desembolsos para "blindar" al Gobierno en caso de un levantamiento de las restricciones cambiarias. Caputo, señaló que es imprescindible recibir fondos frescos del FMI para salir del cepo sin correr grandes riesgos pero dijo también que no hay una fecha límite para levantar el mismo.