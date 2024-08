El Merval se muestra imparable y los ADRs en el exterior marcan subas de más de 3%

La bolsa porteña avanza un 1,5%, alentada por las acciones del sector bancario y energético, con lo que hilvana su novena suba consecutiva. En la plaza externa, las acciones de empresas argentinas que se negocian en el exterior marcan mayoría de subas de hasta 3,9%, en una jornada de clima negocios mixto en Wall Street.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares bajo legislación Nueva York se negocian con tendencia mixta, mientras que los títulos en pesos con ajuste CER marcan ascensos de hasta 1,3%, encabezados por el TX25.

A nivel local, en un evento en Córdoba, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a los controles de cambios vigentes y dijo que "las condiciones son que cuando salgamos no pase absolutamente nada, que haya calma total". Agregó que "todavía tenemos problemas de stocks, de flujos y sanear aún más el balance del Banco Central" y que "no hay que preocuparse por si se sale del cepo un mes antes o un mes después".

Caputo dijo que "este es un país muy sensible a los sobresaltos cambiarios" y que "vamos a salir y vamos a salir bien, no va a haber ningún problema" a la vez que añadió que "no se preocupen tanto por el cuándo, sino más por el cómo, y en el cómo estén tranquilos que va a ser bien".

Qué pasa en los mercados del mundo

Las principales acciones de Wall Street se negocian con tendencia positiva, después de registrar su mejor semana en un año, mientras los inversores comenzaban la cuenta regresiva para un discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en Jackson Hole, que podría restablecer las expectativas de recorte de tasas.

El repunte de la semana pasada recuperó las pérdidas acumuladas en una liquidación a principios de agosto, mientras Wall Street se preocupaba por las grietas en la economía, preocupaciones que desde entonces se han aliviado con datos alentadores de inflación y gasto del consumidor.

La atención ya se está centrando en el discurso de Powell en el simposio del banco central en Jackson Hole el viernes en una semana tranquila para los datos económicos. A medida que aumenta la confianza en un "aterrizaje suave" de la economía (Goldman Sachs ahora ve una menor probabilidad de recesión), la pregunta para los inversores no es si la Fed bajará las tasas de interés en septiembre, sino en cuánto.

Mientras tanto, los inversores también seguirán de cerca la Convención Nacional Demócrata, que comienza hoy y podría brindar más información sobre qué esperar de la candidata presidencial Kamala Harris.

Wall Street

Los principales índices de Wall Street operan con resultados mixtos. Así, el S&P 500 avanza 0,4%; el industrial Dow Jones gana 0,4%; y el tecnológico Nasdaq sube 0,4%.

Merval

El Merval marca una suba de 1,5%. En este contexto, los ascensos de las acciones líderes son registradas por Grupo Supervielle (3,3%); Grupo Financiero Galicia (2,5%); y Banco Macro (1,9%).

ADRs

En Wall Street, los papeles de las firmas argentinas se negocian con resultados mixtos. De esta manera, las subas corresponden a Despegar (3,9%); Mercado Libre (1,9%); y Grupo Supervielle (1,6%).

Bonos

Riesgo país

El riesgo país se ubica en torno a los 1.472 puntos básicos.