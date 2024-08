Javier Milei estudia la posibilidad de un préstamo de Arabia Saudita para salir del cepo gracias al RIGI

La necesidad de dólares frescos del Gobierno ha llevado a las autoridades económicas a plantearse nuevas alternativas a la de un nuevo acuerdo con el FMI para conseguir unos 10.000 millones de dólares para levantar definitivamente el cepo cambiario heredado del kirchnerismo y que se puso en vigencia el 1 de octubre del 2019 en el gobierno de Mauricio Macri.

Luego de las medidas tomadas por el equipo económico en julio la falta de dólares, por ahora no impacta tan negativamente en el mercado del dólar paralelo y en los dólares financieros alternativos pero en el futuro podría generar un nuevo aumento de la inflación si el gobierno no logra mantener el valor del dólar en esos mercados.

En consecuencia, se están buscando dólares en nuevos acuerdos con los bancos, y en el exterior, en Medio Oriente en particular en Arabia Saudita.

Por ese motivo el Presidente Javier Milei, la secretaria General, Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, probablemente emprendan en los primeros días de septiembre un viaje a ese país.

Javier Milei prepara un viaje a Arabia Saudita en busca de dólares frescos

La iniciativa habría corrido a través de Adrian Menem y de su primo el subsecretario de Gestión Política Eduardo "Lule" Menem para que la delegación argentina sea recibida por el embajador Facundo Villa, el embajador argentino en Arabia Saudita. Por ahora se habría descartado ampliar el swap de monedas con China.

Eduardo "Lule" Menem, es la mano derecha de Karina Milei y uno de los funcionarios clave para hablar con el gobierno árabe y ver si pueden obtener recursos importantes, algo parecido a lo mismo que intentó Mauricio Macri.

En ese entonces Macri cultivó, gracias al fútbol, una gran amistad personal con el príncipe Salman. Y con el Emir de Qatar pero cuando demandó fondos, los árabes le solicitaron un régimen particular para sus inversiones que Macri no tenía pero que Milei si tiene ahora como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Una salvedad al respecto, el creador del RIGI. El economista Guillermo Ferraro no está más en el Gobierno porque el anterior Jefe Gabinete Nicolás Posse lo hizo echar a través de una burda operación de prensa del ministerio de Infraestructura que desapareció del organigrama del Estado y se transformó en una subsecretaría casi sin movimiento hoy. De todos modos hay que tener en consideración que los árabes no regalan sus dólares sino que piensan en alternativas de largo plazo.

El equipo económico, a la espera de la reglamentación del RIG

Por ese motivo el equipo económico saldrá a buscar al exterior inversiones luego de que termine de reglamentar el RIGI en los próximos días. El ministro de Economía, Luis Caputo, planea viajar en septiembre a Arabia Saudita para reunirse con empresarios interesados en proyectos de infraestructura en la Argentina.

El fondo soberano inversor saudí tiene en su cartera cerca de u$s 620.000 millones

El Poder Ejecutivo todavía trabaja en la elaboración de la letra chica de este régimen de facilidades impositivas y cambiarias para las inversiones mayores de 200 millones de dólares, que fue aprobada hace un mes y medio en el Congreso como parte de la Ley Bases.

Por lo que pudo saber iProfesional esa reglamentación incluirá detalles que los empresarios locales aguardan con cautela, en especial sobre la garantía para asegurar provisión local.

Caputo preparará un "road show" internacional promocionando el RIGI

El Gobierno iniciará una especie de road show internacional para presentar el RIGI y una primera escala será Arabia Saudita. Caputo encabezaría una primera misión a Riad.

"Hay mucho interés por el tema del RIGI para realizar inversiones en la economía real", mencionaron fuentes oficiales a Iprofesional.

En los despachos oficiales descartan que la misión incluya la negociación de un paquete de financiamiento directo bilateral,

El equipo económico busca dólares de distintos frentes para reforzar las reservas del BCRA cómo está alternativa, una negociación aún demorada con el FMI, un préstamo REPO con bancos internacionales y desembolsos de organismos de crédito.

Arabia Saudita ya había tenido un acercamiento con Argentina en 2023

El Estado argentino ya había tenido, a lo largo de 2023 durante el Gobierno de Alberto Fernández, reuniones con enviados del reino saudita en Buenos Aires, que a través de su Fondo de Inversión Pública (PIF) habían manifestado en ese momento interés en especial sobre proyectos de energía, infraestructura y recursos naturales. También expresaron, en aquel momento, que observaban potencial en turismo y agroindustria.

En ese entonces, la delegación saudí tuvo encuentros con el que fuera ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, en julio, mientras que la vicecanciller Cecilia Todesca visitó Riad un mes después.

El fondo soberano de Arabia Saudita tiene inversiones en distintos sectores como tecnología (se reportan participaciones en Tesla, Uber y SoftBank), energía y recursos naturales; incluso de energía renovable, infraestructura y bienes raíces, turismo y entretenimiento, además del sector financiero.

El objetivo del fondo es llegar a una capitalización de 1 billón de dólares el año próximo y busca ser un vehículo para diversificar la economía saudí, fuertemente afincada en los recursos hidrocarburíferos, como objetivo en 2030.

Varias empresas árabes se interesaron en inversiones en economía real

Además de ese fondo soberano, hubo varias empresas árabes que estuvieron en Buenos Aires y que se interesaron en inversiones en economía real. Entre estas se encuentran el Saudí Bank, ACBA Power, Al Rajhi International for Investments (RAIl), Saudi Agriculture and Livestock Investment Co, Bahri, Amo Halal, Dar Alrarcan.

En relación al RIGI hay que destacar que el Jefe de Gabinete Guillermo Francos junto a Caputo recibirán este jueves en la Casa Rosada a ejecutivos de la empresa minera Lundin, que anunció inversiones por unos 10.000 millones de dólares tras la sanción del RIGI. La empresa canadiense se asociará a BHP, de origen australiano, para operar las minas Filo del Sol y Josemaría, dos yacimientos de cobre.

En ese aspecto el Gobierno proyecta que las futuras inversiones en un sector como el de energía podría tener un gran impacto cuando el RIGI quede establecido en su letra chica. En una presentación reciente del vicepresidente del Banco Central Vladimir Werning en Colombia, donde participó del XIX Conferencia Anual de Estudios Económicos del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) en Cartagena, estimó que el rubro tiene en el horizonte inversiones potenciales por algo más de 54.000 millones de dólares. Es un número que ya había dado hace un mes ante ejecutivos de fondos de inversión en Nueva York y donde anunció que la inflación de julio sería del 3,7 % mensual frente al 4 % que se conoció el miércoles pasado.

El Gobierno busca dólares mientras espera un nuevo acuerdo con el FMI

La novedad se conoce en un momento en que el Gobierno se encuentra moviendo sus piezas para lograr un puente de dólares a la espera de un nuevo acuerdo con el FMI que le permita engrosar las reservas de cara a una eventual salida del cepo. En lo que va de agosto acumuló compras por unos 500 millones de dólares, recuperándose holgadamente lo perdido por las ventas de junio y julio, aunque la caída de los precios de las agroexportaciones, en particular de la soja y el aumento del flujo importador pondrán a prueba el poder compra del BCRA.

Al respecto desde la consultora Eco Go plantean que "luego de haber comprado más de u$s17.000 millones de dólares, las reservas netas del BCRA en la metodología del FMI se ubican en 4.160 millones de dólares negativas y proyecta que enero terminará en un rojo de 10.000 millones de dólares. Agrega que "con atraso cambiario y blend, aún con supuestos de roll over holgados del sector privado, provincias y organismos, el agujero de dólares de la economía el próximo año se ubica en 20.000 millones, de los cuales unos 9.700 millones responden al sector público nacional más los bopreales que emitió el BCRA".

Otras proyecciones como las de PxQ y 1816, ubican a las reservas netas en negativo en unos 5.000 millones y la consultora PPI en más de 6.000 millones de dólares.

En el comienzo del segundo año del mandato de Milei la llave para cerrar un nuevo acuerdo con el FMI para obtener dinero fresco tendrá que ver mucho con un futuro triunfo del candidato del Partido Republicano Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales del 5 de enero en los Estados Unidos frente a la candidata del Partido Demócrata Kamala Harris. Esto le restaría una gran dosis de incertidumbre a los próximos años del Gobierno y le aportaría fondos adicionales a las reservas internacionales del BCRA. En ese aspecto hay que destacar que las autoridades del FMI aceptarían la competencia de monedas, pero no estarían de acuerdo con el modelo de dolarización endógena que plantearon en sus recientes presentaciones Milei y Caputo.

Por ahora el Gobierno sigue dando los pasos que lo acercan hacia la puesta en marcha de un programa de estabilización ortodoxo que plantea un fuerte ajuste fiscal y monetario para bajar rápidamente la tasa de inflación como lo viene haciendo desde diciembre pasado. El punto más destacado de esa expectativa es la puesta en marcha del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La intención original era firmarlo la semana pasada pero no alcanzó el tiempo y se terminaría de reglamentar esta semana.