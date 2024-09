El ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Martín Redrado advirtió por la baja del dólar blue en la última semana, se refirió al blanqueo de capitales, la preocupación por el riesgo país y cuánto le falta al Gobierno para salir del cepo.

"Es un veranito lo del dólar. Lo que no baja es el Riesgo País. Las cuentas argentinas en New York no las veo", dijo el economista en una entrevista de Radio Mitre.

Y sumó: "La baja del dólar se debe a que la gente trae dólares o los saca del colchón. Las reservas están desnutridas, sin dudas. Es importante que se sigan pagando impuestos en pesos y no en dólares".

¿Por qué baja el dólar blue, según Martín Redrado?

"El dólar baja por el blanqueo y los bienes personales. La gente está cambiando dólares por pesos. Argentina es blanqueo dependiente. La gran apuesta es que haya una buena cantidad de dólares y la gente los saque del colchón. Hay una tibia mejora en las reservas del Banco Central", siguió.

En esa línea, le sugirió a la gestión de Javier Milei que "para que el blanqueo sea exitoso es poder darle a la gente posibilidades con el blanqueo. Siempre hay miedo al manotazo del sistema financiero. Hay que darle tangibilidad al blanqueo, para que la persona puede comprar cualquier cosa, un auto una casa, lo que quiera. Le falta una vuelta de tuerca legal al blanqueo".

Consultado sobre el cepo cambiario, puntualizó: "Para salir del cepo hay que tener reservas. Al menos 10 mil millones de dólares. El Gobierno se siente cómodo con el cepo. Necesitamos una salida artesanal del cepo".

Plazos y condiciones para salir del cepo, según Fausto Spotorno

El consultor económico y director de la consultora de Orlando Ferreres, Fausto Spotorno, dejó en claro que si el Gobierno liberase o unificase el mercado de cambios de acá a fin de año se podría llegar a un dólar a un valor de 1.450 pesos.

Estimar el tipo de cambio es difícil, ya que "depende de si hay cepo o no", aseguró, y advirtió: "Yo me imagino que si el Gobierno liberase o unificase el mercado de cambios de acá a fin de año, podríamos llegar a los 1.450 pesos, lo que sería hoy 1.250, 1.300".

Posteriormente, hizo hincapié en que "esto es si libera, si no libera, andá a saber, yo creo que ahí el Gobierno empieza a tener riesgo de perder credibilidad".

Respecto al tema de la credibilidad, en el Gobierno es un factor clave para las reservas del Banco Central: "Es un gobierno que da la certeza de que no va a patinarse los depósitos en dólares", señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV.

Al respecto de la salida del cepo, indicó que "en economía siempre se dice que los economistas pueden prever qué va a pasar, pero no cuándo va a pasar".

Y anticipó que tendría que haber tres condiciones para abrir el cepo. "Uno es que el tipo de cambio esté en una brecha relativamente chica, y me parece que en este tipo de cambio estás en condiciones, no me parece que el tipo de cambio sea el problema", afirmó.

"Me parece que si tenés dos problemas más, que son: las reservas, o sea, tener algo de reservas como para poder operar en caso de que se mueva el mercado; y dos, bueno, una inflación, un poquito más estable y más baja te diría que sería mejor. Y además creo que agregaría una tercera, que es mirar el mercado internacional, porque hoy estás en un mundo donde hay mucha preocupación por el riesgo, las tasas de interés están muy altas, sube el oro, que es un mercado más bien cuidadoso", argumentó.