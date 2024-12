Inversiones en bonos y acciones: qué advertencia clave lanza el mercado para diciembre

Diciembre podría ser otro mes de ganancias para los activos financieros locales, sostenidos por el optimismo de los inversores en base a los avances de la macroeconomía argentina y el clima internacional. Sin embargo, los analistas del mercado advierten por una posible tomas de ganancias en el corto plazo, lo que generaría caídas transitorias en las cotizaciones de las acciones y bonos soberanos en dólares.

La advertencia de los analistas se debe a las fuertes subas que registraron los activos financieros durante los últimos meses. En noviembre, por ejemplo, las acciones argentinas repuntaron hasta 64% en dólares, lideradas por los papeles de la petrolera YPF, mientras los bonos soberanos en dólares dejaron ganancias de hasta 13% en el mes.

Por lo tanto, en el mercado recomiendan cautela. Si bien prevén que la tendencia de los activos seguirá alcista en el mediano y largo plazo, en el corto plazo los inversores podrían optar por tomar ganancias luego de los fuertes repuntes, por lo que no se descarta cierta volatilidad tanto en las acciones como en los títulos de deuda soberana en dólares.

Qué pasará en diciembre con las acciones argentinas y bonos en dólares

"Creo que en diciembre continuará la dinámica positiva de los activos financieros locales, tanto en los de renta variable como en los de renta fija en dólares. Pero en medio del camino los inversores podrían tomar ganancias, generando un respiro en el recorrido de estos activos", estima el analista financiero Gustavo Ber en diálogo con iProfesional.

El especialista señala dos factores principales. Por un lado, la demanda sostenida de los inversores hacia instrumentos bursátiles argentinos debido al optimismo que genera el plan de ordenamiento económico del presidente Javier Milei. Por otro lado, este mes suele ser favorable para la demanda de los activos de riesgo a nivel global.

"Históricamente, hacia finales de diciembre hay mayor demanda de los inversores hacia activos financieros de riesgo en el mundo, con un clima financiero más optimista para cerrar el año. Por lo tanto, suele haber retornos positivos en los mercados financieros y esto podría contribuir positivamente en la tendencia local", explica.

Ber sostiene que "el contexto externo ayudaría a la plaza bursátil local, aunque también los activos financieros siguen muy demandados debido a los importantes avances en el plan de mejoras en la macroeconomía que está realizando Milei y todas las reformas que siguen alentando un sostenido optimismo financiero".

Los operadores de Capital Markets Argentina coinciden en que la tendencia hacia el mediano y largo plazo para los activos locales sigue siendo alcista, aunque advierten que, tras las fuertes subas que se registraron en las últimas semanas, posiblemente el mercado "tendrá la excusa" para llevar adelante una toma de ganancias, por lo que "no sería extraño" ver correcciones bajistas en varias jornadas.

"Después de subas tan grandes, que en algún momento venga una toma de ganancia es normal, esperable y hasta saludable. La cuestión es el timing, que es imposible predecir. Pero en algún momento va a venir. Después de subas muy fuertes, normalmente viene alguna corrección a la baja", advierte el asesor financiero José Bano en diálogo con iProfesional.

Bano afirma que aún hay oportunidad para invertir en acciones, ya que en varios casos el mercado todavía las percibe como "baratas". Pero resalta que hay que tener mucha cautela al momento de ingresar debido a la mencionada toma de ganancias que podría darse en el corto plazo, lo que además generaría volatilidad en las cotizaciones.

Ven valor a mediano y largo plazo, pero con toma de ganancias a corto plazo

El Grupo SBS estima que aún hay espacio para que los bonos soberanos en dólares sigan con su tendencia alcista, a pesar del "fenomenal rally" que ya lleva un año, desde el triunfo electoral del presidente Javier Milei. De continuar con la "normalización económica", afirma, las cotizaciones de estos papeles seguirían en aumento.

El bróker de bolsa resalta que los dos eventos más importantes en el mediano plazo, que le darían mayor impulso a estos activos, son la eliminación de los controles cambiarios y un resultado en las elecciones legislativas del próximo año que el mercado financiero lo interprete como favorable para la normalización de la macroeconomía del país.

"Comparando con curvas de los mercados emergentes, e incluso pensando en que la curva bonos locales en dólares no comprima mucho más, vemos valor, siempre marcando que, al igual que para las acciones locales, habrá que seguir de cerca los efectos de la política comercial y fiscal del gobierno de Donald Trump sobre los mercados globales", afirma.

Los analistas de IEB señalan que la semana pasada empezó a observarse una importante caída en los volúmenes operados en las acciones de las empresas argentinas, lo que podría indicar que el mercado perdió algo de fuerza y posiblemente empezaría a encaminarse hacia una corrección, luego de las fuertes ganancias que se registraron en las últimas semanas.

"Más allá de que esta corrección sería esperable no sólo dentro de lo que es un mercado de renta variable, sino también por la magnitud de la suba que experimentó el S&P Merval. No obstante, nuestra visión de largo plazo es constructiva para las acciones y no vemos cambios sustanciales que nos lleven a cambiar como un primer objetivo, que es alcanzar el récord real al que llegó en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri", sostiene IEB.