Victoria Villarruel provocó un conflicto con Francia, complicó a Mondino y obligó a Karina Milei a pedir disculpas

La canciller Diana Mondino quiere que le paguen horas extras. Tras los conflictos diplomáticos que suele generar el presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel provocó una pelea con el gobierno de Emmanuel Macrón, al calificar a Francia de "país colonialista". Sus dirigentes de fútbol se habían quejado por un cantito discriminatorio de la selección argentina y al final tuvo que ir Karina Milei a pedir disculpas a la embajada.

Según pudo saber iProfesional, la secretaria General de la Presidencia fue de urgencia a hablar con el embajador Romain Nadal, durante una hora. Buscó recomponer la situación porque Milei había sido invitado por Macron a París a la inauguración de los Juegos Olímpicos. De ese modo, Karina Milei buscó allanar el camino de Milei, que viajará a Paris el 25 de julio próximo, tal como había anunciado el Presidente: Macron lo había invitado.

El incidente provocó internamente reproches de Karina Milei a Villarruel. Las dos funcionarias mantienen una sorda disputa interna en el Gobierno. La hermana del Presidente desplazó a Villarruel en diciembre último del manejo de la seguridad y la defensa, que Milei le había prometido.

Además, Mondino fue puenteada por Karina Milei porqué ésta fue a la embajada francesa y prescindió de la Cancillería, que quedó nuevamente descolocada en el conflicto. Tambien la secretaria general de la Presidencia tiene conflictos con Mondino al colocarle a una interventora, Ursula Basset, como asesora sin cargo por ahora, a quien le dicen la "canciller paralela" y tiene despacho en el mismo piso que Mondino, el piso 13 del edificio de Esmeralda y Arenales.

El polémico posteo de Villarruel que provocó el enojo del Gobierno francés

Todo se generó porque Villarruel escribió un posteo ofensivo este miércoles contra Francia luego de que la Federación Francesa de Futbol se quejara por una canción xenófoba de la selección argentina que causó revuelo. Pero esas expresiones fueron agravadas por la diputada Lilia Lemoine.

Lemoine es la mano derecha de Karina Milei y del Presidente. Sin embargo, la diputada atacó a Francia y dijo que "es un país blanco" y cuestionó qué la selección está integrada por jugadores de raza negra, por lo cual "debería ser un equipo de Africa", lo cual fue otro cimbronazo. Son expresiones gravísimas en términos diplomáticos. Milei había echado este miércoles al secretario de Deportes, Julio Garro, por pedirle a Lionel Messi, capitán de la selección argentina de fútbol, que pidieran disculpas. Lemoine atacó a Garro y dijo que "estaba arrodillado a punto de sobarle la quena a alguien".

Luego precisó su referencia y dijo "a una potencia extranjera". Consultadas fuentes de la embajada de Francia no respondieron las consultas de iProfesional.

Más allá de Francia, el Gobierno de Milei acumula conflictos diplomáticos que podrían traer graves consecuencias

En las últimas horas, Milei acumuló conflictos diplomáticos que exponen al país a graves consecuencias. Por sus declaraciones respecto del atentado a la AMIA y Hamas, un medio de prensa del gobierno de Irán señaló: "En el momento adecuado, Teherán le hará lamentar su enemistad".

En esta semana, el Gobierno de Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina, Julio Bitelli, para abordar las tensiones entre el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Milei, que desistió de asistir a la Cumbre del Mercosur por enemistad con Lula.

La semana última Bolivia a consultas a su embajador en Buenos Aires, Ramiro Tapia, luego de que la oficina del Presidente dijera que el gobierno de Luis Arce hizo una "falsa denuncia de golpe de Estado" en la toma de la plaza principal de La Paz hace tres semanas por un grupo de militares. El gobierno boliviano también llamó al embajador de Argentina en La Paz, Marcelo Massoni, para expresarle su "enérgico rechazo".

Hace un mes, el gobierno de España oficializó su el retiro de la embajadora María Jesús Alonso Jiménez tras las en un decreto con la firma del Rey Felipe VI y del canciller español José Manuel Albares Bueno.

El desconcierto de Mondino en medio de la inesperada crisis diplomática con Francia

La canciller Diana Mondino estaba este jueves desconcertada y resignada junto con todo su equipo en cancillería. "Igual que las necesidades son infinitas y los recursos escasos, los problemas innecesarios tambien son infinitos y el tiempo es escaso. Lo de cobrar horas extras no me parece mala idea", dijo Mondino junto a sus colaboradores, según supo iProfesional.

Los jugadores de la selección argentina habían cantado un estribillo ofensivo contra Francia durante los festejos del triunfo en la Copa América en el que salieron campeones. En esa canción se habla en términos soeces y agresivos de supuestas costumbres del jugador Kylian Mbappé y de la condición de africanos de origen de muchos jugadores. En la red X, Victoria Villarruel defendió a los jugadores de la selección al igual que Lemoine y que Milei.

El Presidente le pidió la renuncia a Garro porque éste le había exigido a Messi disculpas al igual que la federación francesa. Lo curioso es que Villarruel le dio al asunto un nivel de Estado pese a que la queja había sido a nivel deportivo entre federaciones de futbol. Villarruel actuó en el mismo sentido que Milei al echar a Garro, pero por la tarde Karina Milei fue a pedir disculpas a la embajada francesa.

"Es todo muy raro y a la vez muy simpático", dijeron irónicamente, con tono de lamento, en la Cancillería, donde no se explican tanta inexperiencia y falta de tino para las relaciones internacionales, porque se crean conflictos a cada paso de manera innecesaria. "La ignorancia de esta gente es demasiado importante. Lo que dijo Villarruel es una injerencia en asuntos internos de otro país. Solo se puede opinar sobre esos temas si hay en juego un interes nacional", señaló un avezado diplomático.

Villarruel y su chicana a Francia

Villarruel había dicho que Francia no podía exigirle disculpas a la selección argentina porque "Argentina es un país soberano" y "Francia es un país colonialista", politizando un conflicto meramente futbolístico. El gobierno de Francia no había emitido palabra, sino la federación de futbol, con lo cual la respuesta de Villarruel fue inconsulta e inadecuada.

Además, el propio Enzo Fernández, jugador de la selección que había subido el video a sus redes sociales, dejó en off side a Villarruel porque pidió disculpas por la canción. Villarruel había expresado apoyo incondicional a Messi y al ex mediocampista de River y quedó mal parada.

"Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida", dijo Villarruel en su particular diatriba contra Francia. "Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros como Remedios del Valle, el Sargento Cabral y Bernardo de Monteagudo", agregó la vicepresidenta mezclando temas inconexos.

"Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo yo te banco, Messi gracias por todo! ¡Argentinos siempre con la frente alta! ¡Viva la Argentinidad!", concluyó.

El polémico posteo de Villarruel en la red social X

Contradiciendo a a Villarruel y Lemoine, Enzo Fernández pidió disculpas a sus colegas franceses

Curiosamente, Enzo Fernández, que juega el Chelsea, de Inglaterra, se disculpó por la canción y contradijo a Villarruel y a Lemoine, que también criticó a Garro, echado por Milei, por exigir disculpas a los jugadores.

"Quiero disculparme sinceramente por un vídeo publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones del equipo nacional", dijo Enzo Fernández. "La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras", agregó. "Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese vídeo, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento mucho", concluyó Fernández aconsejado por sus asesores y sus abogados.

La letra de la canción del conflicto es claramente discriminatoria y ofensiva. La elaboraron hinchas en la previa de la Copa del Mundo de Qatar, mucho antes de que la final fuera justamente entre Argentina y Francia, haciendo referencia al origen africano de varios de sus jugadores.

La letra es asi: "Escuchen, corran la bola, juegan en Francia pero son todos de Angola. Que lindo es, van a correr, son cometravas como el puto de Mbappé. Su vieja es nigeriana, su viejo camerunés. Pero en el documento, nacionalidad francés". Esa canción fue subida al video de Fernández, aunque era un vivo y justo lo cortó cuando comenzaba para evitar el conflicto infructuosamente.

Enzo Fernández, en el ojo del huracán por su polémico video

Karina Milei pidió disculpas en la Embajada de Francia por los dichos de Villarruel.

El gobierno de Milei tiene suficientes problemas y el Presidente buscó con esto empatizar con el electorado preocupado por la imposibilidad de bajar definitivamente la inflación, reactivar la economía, la industria, salir del cepo, o bajar el dólar con sus ultimas medidas.

En medio de esta turbulencia económica no deja de subir el riesgo país y suben los bonos. Además, el jefe de Estado tuvo problemas de equipo porque tuvo que echar en una semana a su secretario de Bioeconomia, Fernando Vilella, a su asesor Fausto Spotorno y a su otro asesor Teddy Karagozian, en medio de conflictos y criticas cruzadas. En los últimos tiempos, Milei generó conflictos con Bolivia, con China, Brasil, Colombia, Chile, Irán, Palestina, Francia, España, el Vaticano, Rusia y México.

En medio de eso, Karina Milei pidió disculpas en la Embajada de Francia por los dichos de Villarruel. Mantuvo un encuentro de urgencia con el embajador Romain Nadal. Fue para allanar el terreno para que Milei pueda viajar el 25 de julio a París, en una gestión de urgencia.

Esa manifestación agravó el malestar con Argentina que se vivió en la sociedad francesa por el video de los jugadores de la Selección entonando esa canción burlona. Karina Milei buscó evitar que la situación escale y pueda complicar de algún modo la visita del jefe de Estado para la inauguración de los Juegos Olímpicos.

El encuentro de la hermana del Presidente con Nadal se prolongó durante poco más de media hora y dijo que el Gobierno no comparte de ninguna manera las declaraciones de la vicepresidenta, en otro choque entre ella y Villarruel. Lo curioso es que Milei había echado a Garro que tuvo una postura favorable a Francia y contraria a la vicepresidenta.

Karina Milei pidió disculpas en la Embajada de Francia por los dichos de Villarruel

Las polémicas declaraciones de Lemoine

Lilia Lemoine agravó las cosas. Me parece fantástico que lo hayan echado", dijo sobre Garro. Se sabe que Lemoine es la mano derecha de Karina Milei. "Es un tipo que estaba arrodillándose, se lo veía cómo estaba a punto de sobarle la quena a alguien. Yo no quiero un funcionario en el gobierno que vaya a chuparle nada a ninguna potencia extranjera", dijo Lemoine, horas antes de que su jefa Karina Milei fuera a pedir perdon a la embajada de Francia.

"Esta… se tiene que disculpar. Vos disculpate, man. Disculpate con Messi, Garro", continuó Lemoine en un lenguaje arrabalero y señalando "esta" con énfasis en el canal de streaming Laca Stream como si estuviera entre amigos."

Vos tenés un criterio propio, pero tu criterio supuestamente acompaña a esa ideología. Si no, ¿por qué carajo estás acá? Es como ir a trabajar a McDonald's con una camiseta de la Mostaza (sic)", dijo Lemoine. Previamente, Lemoine había dado la razon al canto xenófobo de la selección porque dijo que la selección de Francia "es, más bien, de un país africano".

Este miércoles había formulado un comentario sobre el color de piel de los jugadores del seleccionado de Francia en el que dio su particular mirada geopolítica.

"Es cierto que la selección de Francia es íntegramente de color. Es muy llamativo que un país que es occidental y blanco tenga una selección de fútbol que más bien sería de un país africano", dijo la diputada, al intentar avalar el contenido de la canción que habían cantado los jugadores y que motivó el conflicto diplomático con Francia justo antes del viaje de Milei.

Fuentes diplomáticas aseguraron que las declaraciones de Villarruel y Lemoine son insólitas e inéditas en las relaciones internacionales, y están completamente reñidas con todos los manuales y convenciones diplomáticas. "Parece mentira que con todos los problemas de la Argentina tengan tiempo de ocuparse de estos temas", señalaron altas fuentes diplomáticas que descontaron la mala recepción en el mundo de este tipo de declaraciones.