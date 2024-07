Serán gastos que no se reflejarán en el presupuesto y se compartirán con diputados y senadores de la Comisión Bicameral, que definen Menem y Karina Milei

La nueva conformación de la inteligencia nacional nacerá con un pan bajo el brazo. Pese a que el presidente Javier Milei gobierna con el latiguillo de que "no hay plata", le asignó a la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) una partida de $100.000 millones de fondos reservados y secretos, para gastar sin rendición en la ejecución presupuestaria.

Esos recursos serán controlados por el nuevo jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, pero en los hechos los controlarán el asesor presidencial todoterreno Santiago Caputo y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei (miembros del núcleo duro del Presidente).

Javier Milei destina millonarios y secretos fondos a la SIDE

El nuevo Señor 5, Sergio Neiffert, es un funcionario de máxima confianza de Santiago Caputo. La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial mediante el decreto de necesidad y urgencia (DNU) número 656/2024, firmado por todos los ministros del Poder Ejecutivo.

En el primer artículo, el Presidente le asigna $100.000 millones para Gastos Reservados a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). En el segundo, se establece "el carácter reservado de los fondos previstos en el artículo 1°".

Muchos analistas de inteligencia, cercanos a los servicios actuales, expresaron a iProfesional su preocupación por el destino que podrían tener los fondos reservados para comprar información y hacer operaciones. Mucho más, luego de que este martes una cuenta no oficial en la red X fuera clausurada por posibles amenazas y esa cuenta se le atribuyó a Santiago Caputo desde el sábado último.

En la Casa Rosada negaron a iProfesional que el usuario @SnakeDocLives de X (ex Twitter) fuera de Caputo. Sin embargo, Clarin atribuyó el sábado último una frase a Caputo, desde esa cuenta, y nadie la desmintió.

La cuenta @SnakeDocLives fue suspendida por incumplir reglas de X.

El escándalo se produjo cuando Alejandro "Topo" Rodríguez, ex diputado por el partido de Roberto Lavagna y director del Instituto Consenso Federal, denunció que desde ese usuario Caputo "Dice portar una Glock 45", una pistola de alto calibre. "Aunque el Presidente se ha ocupado de no designarlo en un cargo formal, sería sano que le exija a su asesor que muestre su Credencial de Legítimo Usuario (CLU) y la constancia de tenencia del arma, efectivamente registrada ante la ANMAC", dijo el ex diputado.

Luego de varios cruces, en los que intervino incluso el consultor libertario Fernando Cerimedo, al que se le atribuye una "granja de trolls", el usuario @SnakeDocLives escribió una amenaza solapada: "Dedicado al Topo Rodríguez, Diego Sehinkman, la ANMAC, los que manejan híbrido y al enfermo mental que le puso ‘Bioeconomía’ a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca". Y le adjuntó una foto de armas largas de guerra, en tono desafiante.

La red X, de Elon Musk, amigo de Milei, suspendió la cuenta @SnakeDocLives por "incumplir nuestras reglas". Luego, el Topo Rodríguez agradeció las muestras de solidaridad de los usuarios que lo respaldaron. La frase que había trascendido en Clarin, que la Casa Rosada le había atribuido a Caputo, escrita desde esa cuenta era: "¿En serio hay que explicar que desde el momento en que uno decide formar parte de un GOBIERNO debe acatar los lineamientos y decisiones de la persona que obtuvo los 14 millones de votos? Si no lo entienden pidan laburo en el Club de Amigos, loko".

Fue una respuesta a las intervenciones del ex secretario de Deportes Julio Garro y las respuestas de la vicepresidenta Victoria Villarruel que determinaron una crisis diplomática con Francia y una exposición de la ruptura de Milei con Villarruel que fue borrada del "Mapa del Estado", un link donde figuran los organigramas de ministros.

Como consecuencia de este episodio por la red X, el ex diputado Topo Rodríguez señaló que esos $100.000 millones de fondos reservados "son recursos que se usarán sin control alguno, para lo que ahora están demostrando que quieren hacer: operaciones de apriete y amedrentamiento político".

Por eso, pidió que los diputados y senadores rechacen de inmediato el DNU 656/2024 que le asigna esos fondos oscuros a la SIDE. "El Congreso puede garantizar una asignación presupuestaria transparente, razonable y controlada para el funcionamiento del organismo", dijo.

El aire se corta con cuchillo en la Casa Rosada. El senador formoseño Francisco Paoltroni, de La Libertad Avanza, comenzó a formular críticas durísimas hacia Milei y al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. "El mensaje confuso al campo por las retenciones, la demora de salida del cepo y la idea de vender dólares para pagar impuestos son todos malos mensajes para la ciudadanía", dijo a Radio República. Y agregó que "hay pérdida de expectativas en la ciudadanía y en los empresarios para invertir", y que "al menos somos dos senadores los que no votamos a Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema".

"Si llega el pliego ya es un fracaso, es un juez de la casta política", dijo Paoltroni y señaló que "desautorizar a la vicepresidenta no es un buen mensaje".

El Gobierno destina 100 millones de pesos a tareas de inteligencia

Es por ello que la conformación de una nueva estructura de inteligencia cobra especial relieve, máxime teniendo en cuenta que puede ser utilizada con fines políticos, con espionaje interno y carpetazos. En teoría, la formalidad del DNU 656 asignó los $100.000 millones de fondos reservados para fines de seguridad y prevención de amenazas.

El joven Caputo y Karina Milei tendrán roles claves en materia de inteligencia de ahora en más.

En los fundamentos del DNU, se mencionó que "no se encontraba aprobado el Proyecto de Ley de Presupuesto 2024" y entonces el Poder Ejecutivo tiene facultad para asignar partidas por decreto. Además recordó que mediante el decreto N° 614/24 "se dispuso una profunda transformación del Sistema de Inteligencia Nacional" con el objeto de "proteger la soberanía nacional, preservar el orden constitucional y formular apreciaciones de inteligencia útiles para la consecución de los objetivos nacionales".

De ese modo, se disolvió la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y se creó la SIDE, dependiente de la Presidencia de la Nación, y se dispuso la creación de los siguientes organismos:

El Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), que dirigirá Alejandro Colombo, de poca experiencia en el área.

La Agencia de Seguridad Nacional (ASN), en manos de Alejandro Cecati, ex custodio del ex gobernador Daniel Scioli, del ex ministro Carlos Corach y ex jefe de custodia del ex presidente Mauricio Macri.

La Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI).

La Escuela Nacional de Inteligencia que estará conducida por el ex jefe de la SIDE, Juan Bautista Yofre.

El decreto estableció que, debido a "la naturaleza del destino de los fondos asignados y que su publicidad afectaría el normal desarrollo de las tareas de los órganos que integran el citado sistema, corresponde establecer su carácter reservado, en los términos de la Ley N° 25.520".

Martín Menem y Karina Milei, a cargo de la comisión de Inteligencia en Diputados

Con los fondos reservados de la SIDE, en tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, financiará la conformación de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, que estará constituida por ocho senadores y ocho diputados. Esa comisión tendrá contratos secretos para empleados y señalan en el Congreso que los sueldos serán altísimos.

Junto con Karina Milei, Martín Menem definirá la comisión de inteligencia en Diputados, que incluirá contactos secretos y altos sueldos.

"Todo saldrá de los fondos reservados de la SIDE", señaló a iProfesional una alta fuente del Congreso vinculada al bloque libertario. En la conformación de esa comisión intervino no solamente Menem sino su jefa política, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.