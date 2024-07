Yuyito González reveló el perfume que tiene Milei, luego de su encuentro en el Teatro Colón

Amalia "Yuyito" González estuvo en boca de todos luego de asistir al Teatro Colón con el presidente Javier Milei. El día posterior, la conductora televisiva brindó distintas entrevistas y dio detalles en su programa de televisión de cómo fue la velada con el Jefe de Estado.

Entre otros aspectos, González fue consultada sobre el perfume que tiene el Presidente. También se refirió a la ovación que recibió, aunque intentó ponerle paños fríos al hablar de una incipiente relación.

"Yuyito" González reveló a qué huele Javier Milei

Una de las panelistas de su programa le preguntó a González por el perfume de Milei y si tiene olor a perro, a raíz del amor que el Presidente profesa por sus mascotas.

En primer término, negó que Milei tenga olor a perro. Luego, aseguró: "Me parece que es una persona que no usa perfume, porque es cierto que a veces vos te acercás a alguien y sentís el aroma a perfume. Me parece que entonces no usa".

Por otro lado, sobre la posibilidad de enamorarse de Javier Milei, Yuyito González aclaró: "Siempre dije que me parecía un hombre interesante, ahora, paso a paso. Si hubiera otra salida, otra invitación".

"Ayer fue una ovación, yo no entré al palco con él, me quedé afuera porque creí que correspondía que él salude y se llevara los aplausos..Yo no intervine ahí, me pareció que no correspondía. Cuando llegó el momento ahí entré", aclaró la conductora dejando en claro que cada uno llegó al Teatro Colón por su parte.

"Milei me parece una persona inteligente y extravagante"

Además de hablar en su programa, González brindó una entrevista con el canal TN y describió a Milei como un hombre "inteligente, interesante y extravagante".

"Yuyito" González se refirió a su cita con Javier Milei en el Teatro Colón

"No podría definirla hoy", aseguró sobre su relación con Milei, mientras que detalló que esta fue la primera invitación que recibió de su parte y que no tendría problema en aceptar una segunda salida. "Es un hombre distinto a todos", consideró.

Además, la artista dio detalles sobre cómo se dio su llegada al teatro porteño y dijo que estar en el palco presidencial fue una "ocasión especial".

"Fui preparada para estar en la mira. Me lo tomo muy tranquila, pongo mis límites. No me sumo a la ola de estrés de los llamados", aseguró a TN.

"La pasé muy bien, fue todo muy elegante y disfruté mucho de la compañía", indicó. "La previa fue el Luna Park", reveló ella sobre el momento en que más empezó a acercarse al Presidente.

"[Cruzamos] algún que otro mensaje, hasta la invitación de ayer. Me invitó a ir a la ópera con un llamado personal y le dije que sí enseguida. Me pareció un plan lindo porque ya habíamos tenido contacto cuando fui al Luna Park para la presentación (del libro de Milei)", agregó en declaraciones televisivas.