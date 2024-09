La denuncia que le hizo el expresidente por filtrar fotos del teléfono que usaba Francisco, el hijo de ambos, no tiene juez. ¿Cómo sigue?

La denuncia que hizo el ex presidente Alberto Fernández contra su ex pareja, Fabiola Yáñez por filtrar fotos e información de uno de sus teléfonos quedó en un limbo judicial. Es que en las últimas horas otro juez tampoco aceptó la competencia del caso y ahora la denuncia no tiene magistrado que la acepte.

La denuncia la hizo hace algunas semanas el expresidente en los tribunales de Comodoro Py y por sorteo recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti con intervención de Eduardo Taiano. Ambos entendieron que no era un delito federal y por eso se declararon incompetentes para intervenir.

Alberto Fernández denunció a Fabiola Yáñez porque un teléfono celular que él usaba lo dejó en poder del hijo del matrimonio para su entretenimiento, y que de ahí ella tomó información que estaba guardada en ese dispositivo y la filtró a la prensa. Esas imágenes a las que hizo referencia el ex presidente son los videos de Tamara Pettinato en la Casa Rosada donde junto a él tomaban una copa y ella hasta le decía "te amo" al dedicarle una carta de su puño y letra.

Capuchetti no sólo rechazó aceptar investigar la denuncia porque entendió que es la justicia nacional la que debe intervenir, sino que también desestimó una cautelar pedida por el expresidente para que se le ordene a los medios de comunicación a que "se abstengan de reproducir, mencionar y/o cualquier otra conducta que implique la invasión a la privacidad e involucre a mujeres". Esa causa por sorteo en la Justicia Nacional le tocó al juez de instrucción Alejandro Ferro quien en las últimas horas también se declaró incompetente.

En una resolución, Ferro dijo que lo que denunció Alberto Fernández es de acción privada y que por eso tiene competencia sobre ello los Tribunales Orales en lo Criminal, y él no es competente entonces para asumir el caso.

Por ese motivo, la denuncia vuelve a la jueza Capuchetti y si ella nuevamente insiste en que es incompetente puede que tenga que intervenir la Corte Suprema de Justicia para definir qué camino seguir sobre la presentación de Alberto Fernández.

Cómo sigue la investigación sobre Alberto Fernández por presunta violencia de género contra Fabiola Yáñez

Luego de la declaración del médico ex jefe de Unidad Presidencial Federico Saavedra el fiscal federal Ramiro González evalúa citar a nuevos testigos en los próximos días.

Por ahora restan que declaren la esteticista de Fabiola, Florencia Aguirre el martes próximo; y Sofia Pacchi el jueves. Mientras aún no se define si la mamá de la ex primera dama declarará vía zoom o se la tomará en persona fiscales españoles por pedido de la Justicia argentina.

Por lo pronto, el próximo lunes el fiscal Ramiro González remitirá por exhorto a las autoridades judiciales españolas una solicitud para que en principio le tomen la declaración ellos a la mamá de Fabiola.

En la misma requisitoria se pedirá que se haga una copia forense del teléfono celular de Fabiola Yáñez donde hay otras pruebas que ella prometió aportar y que la fiscalía intenta acceder para tomar una decisión sobre el avance del caso, junto a los testigos.

Son los únicos testigos por ahora fijados por el fiscal y ahora evalúa citar a los tres propuestos por la defensa de Alberto Fernández: se tratan de empleados de la Quinta de Olivos quienes desacreditan de una u otra manera la versión de Fabiola.

Los empleados son una moza, una ama de llaves y una niñera. Según una declaración hecha ante escribano público, refieren a que Fabiola consumía excesivamente alcohol en 2021 o que fue encontrada tirada en el piso en un área de la Quinta de Olivos, como supuesto causante de la lesión, y que los moretones que tenía en el rostro se debieron a un tratamiento estético que ella se hizo. Hasta el momento, los investigadores evalúan de forma positiva lo que han declarado los testigos en cuanto a que le han dado correlato a lo denunciado por Fabiola.