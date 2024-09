Luego de que las hijas de Jorge Lanata, Bárbara y Lola, denunciaran ante la Justicia a Elba Marcovecchio, la esposa de su padre (internado desde hace semanas por problemas de salud) por haber retirado objetos de valor del departamento del periodista y de incrementar notablemente y sin motivo sus gastos con tarjeta de crédito, la abogada Guadalupe Guerrero brindó dos motivos clave para ratificar la defensa de su clienta.

El jueves por la tarde trascendieron videos de la esposa del periodista buscando y agarrando objetos de cajones en la residencia.

"No voy a contestar cada hecho que ellas denuncian, no es mi estilo. Eso no es cierto. Elba no se llevó las obras de arte, resguardó los certificados porque se lo pidió Jorge. Antes de pedir la incapacidad de su propio padre, había otros métodos. Jorge está vivo. Es prematuro hablar de cualquier tipo de patrimonio", indicó Guerrero en una entrevista con LN+.

Salud de Jorge Lanata: qué argumentó la defensa de Elba Marcovecchio

En ese marco, dio los dos motivos para demostrar que su clienta se movió de la forma correcta. "No hay hurto entre cónyuges. Y entiendo que están editados [los videos]. Ella puede estar buscando, ordenando, agarrando cosas que son de la comunidad de bienes de la sociedad conyugal, quizás cumpliendo algún tipo de directiva que le dio Lanata. Que ella agarre algo del escritorio no quiere decir que esté hurtando y no hay hurto entre cónyuges", insistió Guerrero.

En otro tramo de la entrevista, se refirió a la solicitud de incapacidad supuestamente presentada por Bárbara y Lola, a pesar de que ellas negaran que su objetivo era ese. "Lo que sucede en este momento tan triste y lamentable es una situación judicial cuyo título es ‘determinación de capacidad’. Las personas legítimas pueden solicitarla a un juez cuando hay algún riesgo de vida, o para que sea evaluada y protegida en sus aspectos médicos y sus bienes", indicó la letrada.

Al ser consultada sobre por qué no fue Marcovecchio la que pidió esto ante la Justicia, Guerrero sostuvo: "Porque ella considera que lo último que quiere Lanata es esta situación, que se tenga que ver si tiene completa capacidad jurídica o no. Es muy revictimizante, es exponer a una persona pública y brillante en el mundo del periodismo, que se cuestione su capacidad, hasta lo podría vivir como humillación, más allá de que las hijas pueden tener otra mirada", dijo.

Además, expresó que las hijas del periodista pueden "tener sus propias apreciaciones" pero que existían "otros métodos" antes de pedir esto. "Si ellas querían tener información sobre bienes, había otro método alternativo para no llegar a esta situación de revictimización, probablemente esto lo agravia. Algo que ella me repite hasta el cansancio y es que si él se enterase de esto, se vería muy afectado. Él preserva mucho su intimidad y hubiera querido que este conflicto no se muestre", afirmó la abogada.

Por otro lado, enumeró los pasos del proceso judicial. "Se inicia con una demanda y se solicita que sea evaluado por el cuerpo interdisciplinario, un psiquiatra, un psicólogo, también se lee la historia clínica. A partir de ahí se designa un apoyo provisorio, que pueden ser algunos parientes que se postulan, puede ser un cónyuge, hijos, para que sea el apoyo legal. Esa persona tiene la comunicación directa, evalúa si puede comunicarse, y maneja las cuestiones de salud y valores", sostuvo. Luego sumó: "Si hay una disputa entre los allegados, el juez puede designar un apoyo provisorio que es un abogado. La sentencia culmina con la finalidad del proceso. En este caso es un espanto y en muchos casos es triste".

Para finalizar, Guerrero dijo que confía en el juzgado para que "actúe acorde a la situación" y se emita rápido la sentencia.

Las hijas de Jorge Lanata denunciaron a Elba Marcovecchio por robo

La fuerte denuncia de las hijas de Jorge Lanata contra su mujer: "Hay pruebas de cómo Elba sustraía bienes"

Según informó Pía Shaw, las chicas hicieron una presentación judicial porque el conflicto es muy profundo y tendrían pruebas de que Elba intentó quedarse con bienes valiosos de su marido.

"Lo que dice claramente estas 67 páginas, no lo digo yo, lo dice la Justicia en declaraciones de gente que rodea a Jorge Lanata y de las propias hijas, que Elba perjudica la salud de Jorge Lanata. Habla de suspensión de poderes, de cambios de cerradura que están pidiendo y de un listado de objetos faltantes", comenzó a relatar la periodista en A la Barbarossa.

El extenso documento enumera los objetos que Elba se habría llevado del departamento de Lanata y destaca que "encontrándose nuestro padre en un estado de extrema vulnerabilidad e indefenso, la señora Elba se encuentra malversando sus bienes, hurtando cosas, muebles valiosos de propiedades a nuestro padre".

"Ha aumentado considerablemente, por ejemplo, los gastos que se realizan con la extensión de la tarjeta de crédito de nuestro padre, como queda demostrado con los resúmenes de tarjetas que se adjuntan. No se trata de gastos en alimentos o de primera necesidad y mucho menos de gastos en beneficio de nuestro padre, sino de gastos suntuosos en beneficios propios", acusaron las hijas del conductor, que demostraron que la abogada en agosto gastó $6.684.456.

En el documento enumeran en detalle los 42 objetos que faltarían en el domicilio de Lanata. "El listado comienza con tres carpetas, color azul, verde y roja, que contiene los certificados de las obras de arte, 35.000 a 50.000 dólares, gran cantidad de obras de arte, adornos, relojes varios, pulseras con brillantes, dos encendedores, los Dupont de oro. Una rosa chica de Pallarols, un cenicero de cristal redondo transparente ubicado en la mesa del costado izquierdo, muchos anteojos, un libro, cadenas de oro, gemelos, cuatro copas, cucharón de plata, biromes", contó la periodista, solo para mencionar algunos de los faltantes.

Todo habría quedado registrado en las cámaras de seguridad que se encontraban en la vivienda de Jorge Lanata. Cabe destacar que Elba Marcovecchio no vivía allí, sino que estaba en el departamento de arriba.