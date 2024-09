La salud del periodista Jorge Lanata volvió a complicarse y este miércoles debió ser trasladado nuevamente al Hospital Italiano, luego de haber pasado una semana en la clínica de rehabilitación Santa Catalina.

El conductor ingresó nuevamente al hospital durante el mediodía del miércoles y quedó internado en terapia intensiva.

Jorge Lanata fue trasladado nuevamente al hospital Italiano

El periodista ingresó por la guardia al hospital Italiano a las 12.48. Así lo resolvieron los médicos que lo atienden, ya que Lanata padece una infección y tiene un cuadro de neumonía y fiebre. Así, volvió a quedar internado en el lugar donde ingreso el 14 de junio, hace más de tres meses.

El traslado se produjo apenas un día después del primer parte médico en la clínica Santa Catalina, donde ingresó hace una semana: "Se informa al familiar responsable que el paciente cumple los primeros días de internación en la Clínica de Neurorehabilitación. Actualmente, se encuentra conectado a ventilación mecánica durante la noche, mostrando buena tolerancia a la desconexión y a la válvula fonatoria durante la jornada diurna".

Sin embargo, ya había un cuadro febril: "Debido a que presentó registros de temperatura elevada, se realizaron los cultivos pertinentes y episodios de excitación intermitentes. Continúa con el plan integral de rehabilitación programado al ingreso, adaptado a su estado clínico".

El pasado 12 de septiembre, Lanata cumplió 64 años y su esposa Elba escribió lo siguiente en sus redes sociales: "Te amo en tus sueños y en tu brillantez, en la salud y en la enfermedad, en tu compromiso por la verdad diciendo a tu público siempre, pero siempre, la verdad. Amo tu ser sensible y tu infinito amor y ganas de vivir la vida".

"Sus pulmones no funcionan como debieran funcionar"

El periodista Ángel de Brito se refirió al respecto en el canal de stream Bondi: "Volvieron a trasladar a Jorge Lanata al Hospital Italiano. Ayer leíamos el parte en LAM a la noche, que estaba con un pico alto de fiebre, con los mismos problemas cognitivos y la encefalopatía que viene atravesando hace rato y con la respiración mecánica por la noche, porque sí está funcionando el proceso de destete, lo que hace es quitarle al respirador para que el cuerpo vuelva a hacerlo por sus medios".

"Es el gran problema de Lanata hoy, el primero es el respiratorio, sus pulmones que no funcionan como debieran funcionar. Ese es el principal problema. Después tiene los 225 mil achaques que ya traía arrastrados, más los 100 días en terapia, pero desde ayer que está con un pico de fiebre alto, entonces vuelven. Hoy a la mañana le hicieron una placa porque tiene neumonía, además se le suma esto al cuadro y ahora lo volvieron a trasladar al Hospital Italiano acompañado por su familia", amplió el conductor de LAM.

Lanata es paciente de riesgo debido a su historial médico complicado y ha enfrentado múltiples internaciones en los últimos años. En abril pasado, fue ingresado a la Fundación Favaloro por una dificultad respiratoria, situación que nuevamente alarmó a su círculo cercano y seguidores. En todas estas instancias, estuvo acompañado por su esposa, Elba Marcovecchio, con quien se casó en abril de 2022.

A mediados de 2023, Jorge Lanata estuvo cerca de un mes internado en la mencionada clínica con un delicado cuadro producto de una infección urinaria bacteriana. Y en su regreso al aire, dio detalles de aquellos días con una crudeza propia de la situación. "Tengo 63 años, menos un mes. Se me perdió un mes. Estuve un mes en terapia intensiva, dos veces intubado y, realmente de ese mes, es impresionante lo que pasa, no me acuerdo nada. O mejor dicho, me acuerdo sueños. En el tiempo de acá afuera, esos sueños significaron un mes, pero en realidad no lo sé. Pueden haber sido minutos o días, mi cuerpo estaba acá, mi cabeza no. Es un mes que nunca voy a recuperar", relató ante la cámara.