El 20 de junio inicia la Copa América con toda la ilusión de los argentinos de reencontrarse con su Selección campeona del mundo y repetir la hazaña de ganar también el torneo continental. Atentas a este entusiasmo, grandes empresas invirtieron importantes sumas para invitar a socios, colegas y clientes clave con paquetes para asistir a los partidos que se disputarán en Estados Unidos.

Según Beyond Hospitality, el socio oficial de hospitalidad de la Copa América, se vendieron ya unas 800.000 entradas generales a los partidos. Pero las empresas, por lo general, eligieron los paquetes que incluyen los tickets y extras que hacen a la experiencia Premium completa.

Jose Luis Font, Director of Business Development de Beyond Hospitality, le dijo a iProfesional que recibieron solicitudes y compra de paquetes de distintas partes del mundo, incluso de los que no participan en el torneo, y que no hay empresas de un sector o industrias en particular que sobresalgan en la estrategia de premiar y fidelizar con este tipo de experiencia.

"Muchos de los jugadores que participan en la CONMEBOL Copa América 2024™ tienen seguidores de sus propios clubes locales. Por ejemplo, tenemos aficionados que vienen de Asia o Medio Oriente para apoyar a sus jugadores favoritos", mencionó.

Cuánto cuestan los paquetes de hospitalidad para la Copa América

El ejecutivo reconoce que el hospitality deportivo se ha convertido en un medio importante para ofrecer experiencias diferentes y únicas para agasajar empleados y fomentar el 'team bonding', con directivos, clientes, socios comerciales o invitados en general.

"Nuestros clientes provienen de una amplia gama de industrias, incluyendo turismo, comercio minorista y bienes de consumo, medios de comunicación, servicios financieros y, por supuesto, la red más amplia en torno al negocio de los deportes", dijo Front.

La Selección entran para los amistosos previos a la Copa América

Además, hay particulares que compran este tipo de experiencia Premium, "algunas de los cuales son empresarios influyentes y de alto nivel, por lo que en estos espacios también se crean muchas oportunidades de networking."

¿Cuánto hay que invertir para ser parte de esta experiencia de la Copa América 2024? "Tenemos paquetes desde 650 dólares. Los costos dependerán de los partidos, fase del torneo, nivel de hospitality o si optan por alguna de nuestras series", mencionó el ejecutivo.

Los paquetes tienen diferentes inclusiones dependiendo la categoría o el nivel, pero en general la oferta de Beyond incluye una experiencia de al menos 5 horas (no solamente los 90 minutos del partido), acceso designado, disponibilidad de estacionamiento, los mejores asientos dentro del estadio, una oferta de alimentos y bebidas, entretenimiento, regalos conmemorativos, etc.

Cuánto invierten las empresas

Front no puede revelar el monto promedio invertido por empresas en estos paquetes, aunque resalta que hubo diferentes rangos de inversión por parte de individuos y empresas según lo que estén buscando.

"La inversión que hacen las empresas depende mucho de cuáles sean sus necesidades específicas y objetivos. Por ejemplo, muchos de nuestros clientes corporativos están en la industria deportiva y su asistencia a un Programa Oficial de Hospitality como el nuestro para un evento así tiene un enfoque muy orientado a hacer negocios y su nivel de inversión puede ser mayor que aquellos que simplemente buscan entretener a solo un par de invitados", resaltó.

Argentina, la favorita para la Copa América

Jose Luis Font, Director of Business Development de Beyond Hospitality

No es sorpresa que Argentina lidera las ventas del Hospitality Oficial por categoría país, seguida por Ecuador, México, Estados Unidos y Brasil, respectivamente.

La mayoría de los clientes del Programa Oficial de Hospitality de la Copa América optaron por el producto Club Copa, que consiste en un espacio de en el estadio, asientos preferenciales y el servicio de alimentos y bebidas.

Los que le siguen, en orden, son los productos Copa Lounge e Insignia Lounge.

Los argentinos están también entre los que más compraron por Internet. El desglose de ventas online del Hospitality Oficial por país es como sigue: Estados Unidos (51%), Argentina (24%), Perú (6%), y México (4.5%).

El estadio más popular para los visitantes del Hospitality Oficial, hasta el momento, es el Hard Rock Stadium de Miami, sede del partido final. Le sigue el estadio MetLife de Nueva Jersey, con dos partidos de la fase de grupos y una semifinal programados.