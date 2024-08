Cómo hizo Taylor Swift para construir un imperio multimillonario sin contratos publicitarios

Taylor Swift continúa marcando hitos en la industria musical con su gira The Eras Tour. El 20 de agosto de 2024, Swift ofreció el último de sus ocho conciertos en el estadio de Wembley en Londres, concluyendo la etapa europea de su aclamada gira. El tour, que se reanudará del 18 de octubre al 8 de diciembre en Estados Unidos y Canadá, es ya uno de los eventos más lucrativos de la historia musical.

Según Pollstar, la gira recaudó 1.039 millones de dólares entre el 17 de marzo y el 12 de noviembre de 2023. Esta cifra, aunque impresionante, quedó rápidamente obsoleta. Durante 2023 y 2024, Swift agotó las entradas en 89 estadios adicionales, dejando tres fechas canceladas en Viena. Se estima que The Eras Tour superará los 2.500 millones de dólares en ingresos brutos, convirtiéndose en la gira más rentable de la historia. Anteriormente, este récord lo tenía Elton John, quien recaudó 939 millones de dólares con su Farewell Yellow Brick Road Tour, el cual abarcó 330 actuaciones entre 2018 y 2023. Aunque se espera que Coldplay alcance los 1.000 millones con su The Music of the Spheres World Tour, las cifras de Swift son inigualables.

El impacto financiero de Swift no se limita a su gira. Forbes la incluyó en su lista de milmillonarias en octubre de 2023, con un valor neto estimado de 1.100 millones de dólares. En abril de 2024, la revista actualizó esa cifra a 1.300 millones. Su fortuna incluye aproximadamente 600 millones de dólares en regalías y ganancias de giras, un catálogo musical valorado en unos 600 millones, y propiedades inmobiliarias tasadas en 125 millones. Este crecimiento patrimonial la situó en el cuarto puesto de la lista de mujeres famosas más ricas de Estados Unidos que han hecho su fortuna por sí mismas, solo superada por Oprah Winfrey, Kim Kardashian y Rihanna. A diferencia de estas, Swift ha generado su riqueza exclusivamente a través de su música.

Un ejemplo reciente de su éxito es el estreno cinematográfico de The Eras Tour, que recaudó 267 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. En cuanto a su discografía, Swift lideró en 2023 la lista de artistas más vendidos, gracias a su álbum Midnights y a las reediciones Taylor’s Version de Speak Now y 1989. En 2024, su último álbum, The Tortured Poets Department, vendió 2,47 millones de copias en Estados Unidos, incluyendo 1,07 millones en CD, 988.000 en vinilos y 395.000 descargas digitales.

Taylor Swift, por encima de las marcas: cómo creó un imperio multimillonario sin contratos publicitarios

Aunque en la última década Swift no ha firmado acuerdos publicitarios importantes, en el pasado protagonizó campañas para L.E.I. Jeans, CoverGirl, Elizabeth Arden y Coca-Cola Light. En 2016, incluso apareció en un anuncio de Apple Music, a pesar de haber criticado públicamente a la empresa un año antes por no pagar regalías a los artistas durante el período de prueba gratuito. Desde entonces, su enfoque ha cambiado. Ahora, como milmillonaria y tras el conflicto con Scooter Braun en 2019, cuando su antigua discográfica Big Machine Records y los másteres de sus primeros seis álbumes fueron adquiridos por 300 millones de dólares, Swift ha centrado sus esfuerzos en recuperar el control de su trabajo. Esto llevó a la regrabación de sus primeros discos, conocidos como Taylor’s Version, y a una mayor autonomía sobre su imagen pública.

Este control sobre su carrera y su imagen ha sido fundamental para su éxito. En diciembre de 2023, Swift fue nombrada Persona del Año por Time, destacando que se siente más creativa, realizada y libre que nunca. Según Yeray S. Iborra, autor del libro Fenómeno Taylor Swift, la decisión de no aceptar acuerdos publicitarios se debe a que Swift ya no necesita expandir su marca. Además, asociarse con empresas podría implicar riesgos, como controversias que afecten su imagen o decisiones que no concuerden con sus fans. Por ello, prefiere evitar cualquier daño colateral.

No obstante, su influencia en el mercado es innegable. Desde que se hizo pública su relación con Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs, el impacto en la NFL ha sido notable. Las ventas de camisetas de Kelce aumentaron casi un 400%, los ratings de audiencia crecieron un 7%, y el interés por el fútbol americano subió un 20% entre los milenials y un 24% en la generación Z, especialmente entre mujeres. Además, la relación de Swift y Kelce generó un valor de marca de 331,5 millones de dólares tanto para los Chiefs como para la NFL.

La imagen de Swift también es cuidadosamente gestionada a través de su vestuario. En The Eras Tour, luce diseños de reconocidas casas de moda como Atelier Versace, Roberto Cavalli y Alberta Ferretti, todos seleccionados por su estilista de confianza, Joseph Cassell Falconer. Sin embargo, fuera del escenario, Swift opta por un perfil más discreto, evitando las maisons de lujo para mostrar su accesibilidad a sus seguidores. A pesar de su estatus de superestrella, Swift sigue siendo fiel a su esencia y a su música, manteniéndose cercana a sus fans a través de sus canciones.