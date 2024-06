El sábado 8 y el domingo 9 de junio está vigente la promoción especial por el Día del Padre del Banco Ciudad: comprando los regalos con las tarjetas de crédito y débito de la entidad se combinan descuentos de hasta un 40% de descuento y cuotas sin interés en diversos comercios de indumentaria, accesorios y perfumería, entre otros.

Las compras realizadas con tarjetas de débito y crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad, cuentan con un 30% de descuento (tope: $30.000 por compra), al que se suma un 10% de descuento adicional (tope: $10.000 por compra) si el pago es realizado a través de BUEPP, la billetera digital del Banco Ciudad, o a través de la app MODO.

La promoción por el Día del Padre abarca numerosos comercios de indumentaria, tales como: Grimoldi, La Martina, Bowen, Devre, Macowens, Reebok y Montagne, entre otros, así como perfumerías como Juleriaque, Rouge, Get The Look, Farmacity.com y Farmaonline. Además se suman locales del shopping Galerías Pacifico como, por ejemplo, Azzaro, Bensimon, Big Box, Brooksfield, Columbia, La Dolfina, Levis, Rever Pass, Rochas, Style Watch y Swatch. Todo el detalle de la promoción puede consultarse en: www.bancociudad.com

El Banco Ciudad, con su programa de beneficios, ofrece promociones cada día de la semana en diferentes rubros tales como: supermercados, combustibles, gastronomía y espectáculos, entre otros. Pagando con BUEPP, la billetera del Ciudad, se puede alcanzar un ahorro mensual de más de $60.000, haciendo uso de las diversas promociones. Por ejemplo, si se carga combustible en YPF, se pueden ahorrar hasta $40.000 mensuales usando el beneficio en naftas (15% de descuento los domingos para clientes con Plan Sueldo y Jubilados) más la promoción de BUEPP de devolución en las primeras 5 compras (tope mensual: $10.000). Todas las personas desde los 13 años pueden descargar BUEPP gratuitamente de las tiendas Play Store de Google y App Store de Apple o desde el QR en la web de Buepp y comenzar a disfrutar los beneficios que ofrece.

Todas las promociones, locales, tarjetas adheridas, bases y condiciones pueden consultarse en la página de Beneficios del Banco Ciudad: www.bancociudad.com. ar/beneficios/