No ceden las quejas de consumidores por el servicio de Flybondi, que se defiende de imputaciones judiciales

Desde Flybondi responden de dos maneras. Una, en estricto off the record, entienden que son víctimas de la duradera brecha política nacional. "La desregulación de los cielos en la que trabaja el Gobierno nacional la pone en la mira de la oposición política y el kirchnerismo actúa en consecuencia con esa denuncia infundada desde la gobernación bonaerense", explican.

Sin embargo, públicamente, y a través de voceros y comunicados rechazaron las acusaciones de la oficina de Defensa del consumidor bonaerense explicando que "Flybondi rechaza categóricamente la imputación recibida por parte de la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios por supuestos incumplimientos a determinados artículos de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor".

Lo cierto es que el gobernador Axel Kicillof dio luz verde para presentar los casos ante la Justicia y realizó una demanda contra la operadora low cost, teniendo en cuenta, varios casos recopilados de bonaerenses que no lograron tener una comunicación efectiva con representantes de la compañía aeronáutica.

Desde la Dirección Provincial se argumenta que la falta de comunicación efectiva por parte de Flybondi dificulta que los consumidores puedan ejercer sus derechos legalmente establecidos, como la reprogramación de vuelos o el reembolso de costos derivados de las cancelaciones.

El descargo de Flybondi ante las denuncias en su contra

Desde la empresa se argumenta que la Dirección Provincial no es competente para entender cuestiones vinculadas a la actividad aeronáutica. Según sus letrados, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires se manifestaron en este sentido en fallos recientes.

La industria aeronáutica se rige por el Código Aeronáutico y su reglamentación, la cual establece que la autoridad de aplicación y por ende de fiscalización sobre el accionar de las aerolíneas es la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). No ceden las quejas de consumidores por el servicio de Flybondi, que se defiende de imputaciones judiciales

La ANAC interviene en la instancia administrativa y en la instancia judicial lo hacen los Tribunales Federales. Siempre da respuesta a los reclamos canalizados por los canales de comunicación habilitados por la compañía. Brinda toda la información al pasajero para ejercer sus derechos conforme la normativa aplicable. Los reclamos contra Flybondi se extienden en el tiempo

Sin embargo, a pesar de estos descargos formales, en distintas oficinas de defensa de los consumidores se pueden leer quejas recurrentes sobre las operaciones de Flybondi. En el portal defensadelconsumidor.com.ar se leen reclamos relacionados a reembolsos a usuarios que nunca se produjeron, como, por ejemplo, Juana que explicó "Me cancelaron el vuelo un día antes y me dieron la opción de pedir reembolso. Decía que ingresaría antes de los 30 días. Nunca me llego. Llame al mes y me dijeron que no existía en el sistema mi solicitud de reembolso, me mintió que yo puse mal los datos (a mi hermana le dijeron lo mismo de su vuelo) y que debía volver a hacer la gestión y esperar 30 días más, lo cual lo hizo la persona con la que hablé de la aerolínea".

O la falta de respuesta a Cecilia que nunca logró comunicarse con nadie de la aerolínea y le vendieron dos veces su pasaje. "No sólo canceló y reprogramó fecha sin consultar, sino que me cobró 2 veces el asiento en mi viaje de ida; eso sumado a las demoras y a las esperas estando todos parados en fila... La cancelación y reprogramación la hicieron 1 mes antes de la fecha y no sé por qué lo hicieron porque ingresé varias veces y ese vuelo seguía disponible para la venta, estuve todo el mes llamando por teléfono y mandando mails y nunca recibí respuestas".

O por reprogramaciones de vuelos que se produjeron tres días antes de la fecha original del despegue. Rocío se quejó, "FLYBONDI reprogramo el viaje del 12-07 para el día 9-07 tres días antes del vuelo, me mandaron mail, pero no lo vi, más allá del mail no pueden adelantar jamás un viaje por eso mismo uno elige una fecha en específico. No me hicieron rembolso del vuelo lo cual perdí la plata del vuelo de ida y vuelta. NO SE HICIERON CARGO DE NADA dijeron que ellos pueden hacer eso, si quieren pueden adelantar el vuelo lo cual me parece UNA ESTAFA".