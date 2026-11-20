La infancia solitaria y las apuestas forjaron al hombre más rico del mundo, hoy obsesionado con hacer volar autos y llevar la vida a otro planeta.

Musk es impulsado por la colonización de Marte, con una vida personal compleja y una inmensa fortuna.

Cuando Elon Musk desaparecía de la vista de su familia, muchas veces lo encontraban entre una gran cantidad de libros que se estaban debidamente ordenados en la biblioteca de la casa o sentado en el suelo de alguna de las librerías de la ciudad donde creció.

Antes de los cohetes, las fábricas, el lanzamiento de autos eléctricos voladores, de su ambición por llegar a Marte, de su fortuna y de las discusiones públicas, Musk fue un chico que podía pasar horas con una historia entre las manos.

Más que nada, leía enciclopedias, historietas y ciencia ficción que hicieran mención a máquinas, viajes espaciales y a personajes que encontraban una manera de resolver lo que parecía imposible.

(Video generado por Ubuntu Comunicación Estratégica)

Por esos años, Musk tenía facilidad para recordar lo que leía pero, a la vez, cierta dificultad para acercarse a otros jóvenes de su edad al punto que, en la escuela, saber las respuestas no siempre lo ayudaba a encontrar amigos.

Por eso, muchas veces se refugiaba en la oficina laboral de su padre, donde había un libro sobre inventos del futuro que leía cada vez que regresaba de clase y en donde encontró un sistema de propulsión que permitiría viajar por el espacio. Mucho después, cuando ya construía cohetes, recordaría ese libro como uno de sus primeros acercamientos a la posibilidad de llegar a otros planetas.

Pero por entonces, su mundo todavía estaba repartido entre la escuela y una familia que había dejado de vivir bajo el mismo techo. Por eso, para conocer otros países, construir empresas y acercarse a aquellas máquinas de sus lecturas tendría que atravesar primero sus propios desarraigos.

Una casa que se partió

La historia de Elon Reeve Musk comienza con su nacimiento, el 28 de junio de 1971 en Pretoria, una de las capitales de Sudáfrica.

Es el mayor de tres hermanos ya que, después de esa fecha llegaron Kimbal, que lo acompañaría en sus primeros negocios, y Tosca, que desarrollaría su carrera en el cine y la producción audiovisual.

Su madre, Maye, había nacido en Canadá y crecido en Sudáfrica, adonde se mudó con su familia cuando era pequeña. Sus padres, Joshua Haldeman y Winnifred Fletcher, organizaban viajes y expediciones en una avioneta pero Maye construyó después una trayectoria propia como modelo y nutricionista, dos profesiones que conservaría mientras criaba a sus hijos y que le permitirían volver a empezar cuando emigrara.

En tanto, Errol, el padre de Elon, era ingeniero, desarrollaba actividades empresariales y sus trabajos acercaron a sus hijos a proyectos técnicos y problemas que podían resolverse con herramientas y conocimientos.

Esa experiencia convivió con una relación familiar que los hermanos describirían, de adultos, como marcada por la dureza y el maltrato verbal.

Después de la separación de sus padres, en 1977, Elon y sus hermanos quedaron inicialmente a cargo de Maye, pero tiempo más tarde, decidió mudarse con Errol porque, según explicaría después, le daba pena que su padre viviera solo y creyó que podía hacerle compañía.

Sin embargo, esa convivencia dejó recuerdos dolorosos, con reprimendas y humillaciones que lo hicieron distanciarse de su padre, defensor de una crianza severa, al punto que el vínculo se volvió distante y las versiones enfrentadas terminaron por hacerse públicas.

Fuera de casa tampoco encontraba siempre un lugar cómodo ya que sufrió hostigamiento escolar y agresiones físicas, con golpizas que lo llevaron hasta una hospitalización.

Este complejo escenario de su infancia transcurrió dentro de la minoría blanca de la Sudáfrica del apartheid, el sistema que distribuía derechos y oportunidades según la clasificación racial de las personas y el país que empezó a pensar en dejar durante la adolescencia.

Una salida en la pantalla

Antes de encontrar la manera de lograr su objetivo, había descubierto una actividad que le permitía hacer algo con lo que aprendía leyendo libros como fue el uso de las computadoras que, de hecho, ya ocupaban un lugar importante en su vida.

Había aprendido a programar y, a los 12 años, desarrollado Blastar, un sencillo videojuego de combate espacial cuyo código lo vendió a la revista sudafricana PC and Office Technology que lo publicó en 1984.

Si bien la operación se cerró en u$s500, fue la primera experiencia de Musk de poder ganar dinero con una creación propia.

A medida que crecía, Estados Unidos empezó a ocupar el lugar de destino porque en ese país se encontraban las empresas, universidades y los desarrollos tecnológicos que desde joven soñó con conocer.

Canadá, el país donde había nacido su madre, le ofrecía una vía para acercarse a ese objetivo que, además fue potenciado por su rechazo a cumplir el servicio militar obligatorio sudafricano. Por eso, se marchó en 1989, antes de cumplir 18 años, hacia Canadá, donde realizó varios trabajos hasta que pudo comenzar a estudiar en Queen’s, una universidad de Kingston, en la provincia de Ontario.

Lejos de Pretoria, formó amistades y empezó a construir una vida que ya no dependía de la casa de sus padres. De hecho, en Queen’s conoció a Justine Wilson, una estudiante que quería ser escritora y con la que tuvo una relación con acercamientos y separaciones mientras cada uno buscaba su camino, ella a los libros y Musk a Estados Unidos.

Llegó a ese país en 1992 para estudiar en la Universidad de Pensilvania, donde cursó las carreras de Física y Economía, un combo que reunía su interés por comprender las cosas con la posibilidad de desarrollar proyectos propios. Musk quería acercarse a la industria tecnológica norteamericana y consideraba que completar su formación en una universidad como esa podía abrirle más oportunidades.

Ingresó mediante una transferencia universitaria y obtuvo una beca pero en 1995 llegó a California con la intención de continuar sus estudios en Stanford, aunque el crecimiento de internet cambió sus prioridades.

Su hermana Kimbal se sumó a la aventura y ambos empezaron a desarrollar un negocio para llevar información de comercios y ciudades a la web.

Así nació Zip2, una empresa de software que comenzó a operar en 199 desde la ciudad de Palo Alto, también en California y que llegó a desarrollar guías digitales que combinaban direcciones de comercios, mapas e indicaciones para encontrar un negocio, en tiempos en los cuales esas consultas todavía se resolvían con directorios impresos y planos de papel.

Durante los primeros tiempos, Musk dormía en la oficina y se bañaba en una sede de la YMCA, una organización con instalaciones deportivas y servicios comunitarios que le permitía ahorrar al no tener que alquilar un departamento y así destinar más recursos al negocio.

La compañía terminó ofreciendo esas herramientas a medios de comunicación que empezaban a construir sus sitios web y que, de ese modo, podían incorporar información comercial y mapas sin desarrollar tecnología propia.

Entre los contratos que cerró la empresa se destacan los firmados con The New York Times y el Chicago Tribune, que fueron cerrados mientras los hermanos Musk iban sumando inversores a la sociedad, además de una conducción profesional que les permitió ampliar el negocio.

Sin embargo, perdió parte del control accionario y las decisiones, y pasó a tener el 22% del capital de la empresa que había co-fundado y que, en 1999, fue vendida a Compaq por u$s307 millones en efectivo, de los cuales Elon recibió u$s22 millones por su tenencia accionaria.

Las noches de la oficina

En ese momento, Musk tenía 27 años y acababa de hacerse millonario por primera vez y ese dinero le permitió elegir el siguiente paso que fue volver a empezar.

Así creó X.com, en marzo de 1999, también en Palo Alto y en sociedad con Harris Fricker; Christopher Payne y Ed Ho, para ofrecer servicios financieros por internet. La propuesta era reunir en un sitio cuentas bancarias, transferencias y fondos de inversión, además del envío de dinero utilizando el correo electrónico del destinatario.

El proyecto requería tecnología y confianza, convencer a los usuarios de que podían manejar su dinero a través de una pantalla. Además, Musk aspiraba a reunir en la empresa cada vez más operaciones, para que un cliente pudiera administrar sus finanzas desde un mismo lugar.

Esa función de pagos lo acercó a Confinity, otra empresa que había desarrollado un sistema similar llamado PayPal y con la que, en marzo del 2000 se fusionó adoptando el nombre de la segunda compañía.

Pero, mientras organizaba esa nueva compañía, retomó su relación con Justine con quien se casó unos meses antes de la fusión, en enero de 2000. Ella continuaba su camino como escritora y él empezaba otra etapa empresarial, ahora con recursos propios y con la experiencia de haber vendido un negocio.

Pero, además de reunir equipos y productos, la fusión con Confinity puso a Peter Thiel, uno de los fundadores de esa empresa, al frente del negocio reemplazando a Musk quien de todos modos conservó sus acciones.

Un jardín sobre el suelo rojo

Después de aquella salida de la conducción de la segunda empresa que había fundado, Musk empezó a investigar por qué la humanidad todavía no había enviado personas a Marte.

La primera idea le surgió en 2001, y fue la de imaginar un invernadero que pudiera viajar hasta ese planeta con semillas y los elementos necesarios para hacerlas crecer, al que bautizó Mars Oasis. Quería obtener una imagen de plantas verdes sobre el paisaje rojizo, una demostración que despertara interés por la exploración espacial y alentara nuevas misiones hacia Marte.

Pero para lograr ese objetivo necesitaba desarrollar el invernadero y encontrar cómo enviarlo a Marte, algo que se volvió en uno de los principales obstáculos para concretar su idea.

Musk exploró entonces la posibilidad de comprar en Rusia un misil intercontinental retirado de servicio y adaptarlo como vehículo de lanzamiento, sin una carga militar. Por eso, en el 2001 y en 2002 viajó a Rusia para explorar la compra, pero las negociaciones no llegaron a concretarse y así comenzó a explorar otra idea más ambiciosa como era la de construir su propio cohete.

De esa dificultad surgió una decisión mucho más grande, la de fundar SpaceX en 2002 para lo cual reunió especialistas con experiencia aeroespacial, evaluó tecnologías y empezó a financiar motores y vehículos de lanzamiento.

Si bien el invernadero nunca llegó a Marte, en su lugar Musk avanzó con un proyecto que consumiría años de trabajo antes de completar su primera misión orbital.

Ese mismo año,la venta de PayPal a eBay por u$s1.500 millones multiplicó su patrimonio ya que su participación accionaria lo dejó con una fortuna superior a los u$s100 millones que le permitió ampliar los recursos que podía comprometer en la nueva compañía.

Sin embargo, esa prosperidad económica coincidió con una pérdida familiar irreparable como fue la muerte de su primer hijo, Nevada Alexander, que tuvo con Justine en 2002 y que sólo sobrevivió 10 semanas al fallecer por un síndrome de muerte súbita del lactante.

Después, el matrimonio se recompuso de la tragedia y recurrió a la fecundación in vitro para poder intentar ser padres nuevamente. Así, en abril de 2004 nacieron los mellizos Griffin y Vivian y en enero de 2006 llegaron los trillizos Kai; Saxon y Damian, también concebidos mediante el mismo método.

Durante esos años, Justine siguió con su carrera de escritora, publicó su primera novela que se llamó Blood Angel en 2005, entre el nacimiento de los mellizos y los trillizos. La familia dejó atrás los departamentos de los primeros tiempos y pasó a vivir con las comodidades de una fortuna tecnológica.

El año del cuarto intento

En esos mismos años, Musk se sumó a Tesla, una automotriz creada el año anterior por Martin Eberhard y Marc Tarpenning, que buscaba fabricar vehículos eléctricos.

Encabezó una primera ronda de inversión y asumió la presidencia del directorio, sumándose por primera vez en su historia a una empresa que ya existía y de la cual, en 2008, terminó convirtiéndose en su figura central.

Pero sus aportes de capital y su intervención crecieron a medida que aparecieron las dificultades de producción ya que el objetivo de Tesla era demostrar que un automóvil eléctrico podía ser rápido y deseable.

El Roadster fue el primer vehículo con el que la automotriz intentó alcanzar esa meta pero llevarlo a producción trajo problemas de costos, proveedores y fabricación.

SpaceX, al mismo tiempo, acumulaba lanzamientos fallidos como el primer cohete bautizado como Falcon 1, que fracasó en 2006, o el segundo que tampoco completó su misión en 2007 y el tercero que volvió a fallar en agosto de 2008. Cada intento consumía recursos y obligaba al equipo a revisar errores y admitir que para continuar necesitaban más trabajo y más dinero.

La crisis financiera internacional de 2008 volvió todavía más difícil esa búsqueda y a esa presión se sumó el final de su matrimonio con Justine ese mismo año, después de ocho de casados. La ruptura familiar coincidió con uno de los períodos más inciertos de sus empresas hasta que el 28 de septiembre del 2008, el cuarto Falcon 1 alcanzó la órbita con una carga de prueba.

Después de esas tres fallas consecutivas, SpaceX había conseguido demostrar que su tecnología podía cumplir la tarea para la que había sido desarrollada.

En octubre del mismo año, Musk asumió como director ejecutivo de Tesla y en diciembre llegó otro respaldo decisivo para la compañía espacial: la firma de un contrato con la NASA por u$s1.600 millones para 12 misiones de abastecimiento de la Estación Espacial Internacional.

La continuidad de SpaceX estuvo vinculada con ese trabajo y con programas públicos que ya apoyaban el desarrollo de capacidades comerciales.

Volver a construir

En esa misma época y tras su divorcio, Musk conoció a Talulah Riley, una actriz británica con la que se casó en 2010 y con la que atravesó una separación, un segundo matrimonio en 2013 y otro divorcio en 2016.

Se trató de una etapa en la cual Tesla salió a Bolsa en 2010 y recibió un préstamo de u$s465 millones del Departamento de Energía estadounidense, que canceló con intereses en 2013, nueve años antes del vencimiento previsto.

La cotización de la automotriz agregó otra dimensión al patrimonio de Musk ya que, a medida que los inversores pagaban más por las acciones, aumentaba el valor de los títulos que conservaba.

Pero para sostener ese crecimiento había que fabricar más automóviles, entregarlos y resolver problemas industriales y así llegó el Model S que continuó el camino abierto por el Roadster y la compañía se extendió hacia las baterías y el almacenamiento de electricidad.

Por su parte, SpaceX avanzó de las pruebas a las misiones y en mayo de 2012, una cápsula Dragon llegó a la Estación Espacial Internacional, convirtiendo el acceso al espacio en un servicio que la compañía podía prestar de manera efectiva.

Ese crecimiento abrió la posibilidad de otros proyectos como en 2015, cuando Musk participó en la creación de OpenAI, una organización dedicada a investigar inteligencia artificial de la que después se alejaría.

También impulsó Neuralink, enfocada en conexiones entre el cerebro y las computadoras, y The Boring Company, dedicada a túneles para transporte.

En 2016, Tesla incorporó SolarCity, una compañía de energía solar cuyo directorio Musk había presidido y que llevó a la automotriz a abarcar tanto los vehículos como sistemas de generación y almacenamiento de electricidad.

Una ciudad en el horizonte

Con Tesla en expansión, Musk volvió a poner frente al público el destino que había imaginado para SpaceX y en septiembre de 2016, durante un congreso de astronáutica en Guadalajara, México, mostró su propuesta de transporte hacia Marte para construir una población que pudiera crecer hasta sostener una ciudad.

Para explicar semejante objetivo siempre planteó un temor de largo plazo, advirtiendo que una civilización concentrada en un solo planeta permanecía expuesta a una catástrofe que pudiera terminar con esa vida.

Su respuesta era establecer vida humana fuera de la Tierra, una convicción que convirtió la curiosidad del comienzo en un proyecto al que daba una dimensión de supervivencia a partir de una comunidad que pudiera continuar sin depender para siempre de nuestro planeta.

Musk imagina construir viviendas, producir energía, obtener agua y alimentos, y sostener actividades que en la Tierra se apoyan en una infraestructura formada durante generaciones.

Si bien esa autonomía exigía mucho más que un vehículo de transporte, el vehículo era el primer paso y para hacer posibles viajes frecuentes había que reducir costos, reutilizar las naves y reabastecerlas de combustible fuera de la Tierra.

De ese desarrollo surgiría Starship, el sistema formado por una nave y un gran propulsor, llamado Super Heavy, que SpaceX concibió para transportar carga y personas a destinos como la Luna y Marte.

El programa acumuló avances, pérdidas de vehículos y nuevas revisiones, con cada ensayo que debía resolver una parte del recorrido antes de que pudiera intentarse el viaje que Musk tenía en mente.

Pero la distancia entre esas pruebas y una ciudad sigue siendo enorme si se tiene en cuenta que Marte no tiene aire respirable y que un viaje prolongado expone a las personas a radiación, aislamiento y dificultades médicas.

Lo que se dice y lo que queda

Mientras ese horizonte permanece abierto, su vida personal y afectiva en la Tierra siguió cambiando y después de la separación de Talulah Riley mantuvo una relación con la actriz Amber Heard y, más adelante, comenzó su vínculo con Grimes, el nombre artístico de Claire Elise Boucher, una cantante, compositora y productora musical canadiense.

Se habían conectado a través de Twitter y aparecieron juntos públicamente en mayo de 2018, en la gala del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

En mayo de 2020, nació su primer hijo a quien bautizaron con una fórmula matemática (X Æ A-Xii), pero al que llaman X y en diciembre de 2021 llegó Exa Dark Siderael, conocida como Y, mediante gestación subrogada.

Luego, en junio de 2022, nació Techno Mechanicus, apodado Tau, cuya existencia se conoció por primera vez en 2023, con la publicación de una biografía de Musk.

Su exposición personal crecía al mismo tiempo que el peso de sus palabras en los negocios, como en agosto de 2018, cuando publicó que tenía asegurado el financiamiento para retirar a Tesla de la Bolsa a u$s420 por acción.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos lo acusó de fraude y debió llegar a un acuerdo que incluyó multas de u$s20 millones para él y otros u$s20 millones para Tesla.

Musk dejó la presidencia del directorio y continuó como director ejecutivo de la automotriz, mientras SpaceX seguía extendiendo sus actividades y con Starlink comenzó a ofrecer conectividad mediante satélites.

Así, los desarrollos que habían empezado con lanzamientos experimentales encontraban una aplicación cotidiana en hogares y empresas que necesitaban internet.

En tanto, en 2020, SpaceX transportó a los astronautas de la NASA Bob Behnken y Doug Hurley a la Estación Espacial Internacional.

En esos mismos años se conoció que la relación con Grimes se había convertido en una semi separación, con un vínculo que continuaba aunque sin una convivencia de pareja convencional.

De hecho, en noviembre de 2021, apenas unas semanas antes del nacimiento de Exa, Musk había tenido mellizos con Shivon Zilis, una ejecutiva canadiense que dirigía operaciones y proyectos especiales de Neurakink, su compañía de interfases cerebrales.

Las hijas de ambos, Strider y Azure, fueron concebidas mediante fertiilzación in vitro, y su existencia salió a la luz en junio de 2022, cuando se conocieron documentos judiciales relacionados con sus apellidos.

Mientras defendía públicamente la necesidad de tener más hijos y advertía sobre la caída de la natalidad, uno de sus vínculos familiares se rompía. Fue en 2022, cuando Vivian Jenna Wilson, una de las hijas que tuvo con Justine, cambió legalmente su nombre y apellido y tomó distancia de su padre.

El dueño de la conversación

En octubre de ese mismo año, Musk completó la compra de Twitter por u$s44.000 millones como parte de una operación que estuvo seguida por despidos y una reorganización profunda, con largas jornadas laborales de alta intensidad para el personal que debía aceptar ese reclamo o irse con una indemnización.

Luego, Twitter pasó a llamarse X y Musk presentó su conducción como una defensa de la libertad de expresión, mientras las decisiones de moderación y la relación con los anunciantes generaban controversias y la red también le ofreció una herramienta de intervención política con alcance internacional.

En 2023 lanzó xAI, una empresa de inteligencia artificial que desarrolló Grok, similar al ChatGPT y que permite hacer preguntas, pedir explicaciones, redactar textos y analizar información. El nuevo negocio lo puso a competir con compañías del sector, incluida OpenAI, de cuya creación había participado años antes.

Con Neuralink, realizó en enero de 2024 su primer implante en una persona al punto que el participante, Noland Arbaugh, pudo controlar un cursor mediante el sistema y marcando un avance dentro de una investigación clínica, con resultados y limitaciones que la propia empresa fue comunicando.

En febrero de ese mismo año, otra de sus compañías abrió una etapa en la Argentina, luego de que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), autorizó la puesta en marcha de Starlink Argentina.

De ese modo, la conectividad empezó a darle una presencia local que precedió al desembarco de su automotriz que tiene su sede en Austin, Texas, y que el 12 de abril pasado visitó Javier Milei.

En esa visita, el Presidente se reunió con Musk, con quien compartió posiciones sobre mercados, regulación y el papel de los empresarios. Luego, en septiembre volvieron a encontrarse en Nueva York, donde conversaron sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y los cambios económicos argentinos.

Esa cercanía convivió con una intervención cada vez más directa de Musk en la política estadounidense a partir de que en 2024 apoyó a Donald Trump en la elección presidencial y se convirtió en una de las figuras empresariales más visibles de su campaña.

Una familia y varias fronteras

Después del triunfo de Trump, se incorporó como empleado especial del Gobierno a DOGE, la iniciativa destinada a reducir el gasto y reorganizar áreas de la administración federal.

Mientras esa actividad ocupaba las noticias, su vida familiar volvió a quedar expuesta en febrero de 2025, cuando la escritora y comentarista política Ashley St. Clair hizo público que había tenido un hijo con Musk y la relación derivó en un conflicto judicial sobre filiación, manutención y custodia.

Luego de este suceso, la información pública muestra que Musk reúne al menos 14 hijos con cuatro mujeres diferentes, incluido Nevada, que murió siendo bebé. Seis corresponden a su matrimonio con Justine, tres a su relación con Grimes, cuatro a su vínculo con Zilis y uno a St. Clair.

Su experiencia en Washington también terminó por atravesar una ruptura y la salida del Gobierno se anunció en mayo de 2025, después, las diferencias con el programa fiscal de Trump que derivaron en una pelea pública.

De todos modos,los negocios siguieron durante ese períodoy en marzo de 2025, xAI adquirió X; en febrero pasado, SpaceX incorporó xAI y reunió actividades espaciales, conectividad, inteligencia artificial y la plataforma social.

Ese mismo mes, Musk comunicó un cambio de prioridades en su proyecto espacial al explicar que SpaceX daría preferencia a desarrollar una ciudad en la Luna, porque consideraba que podía avanzar más rápido que en Marte.

El precio de una obsesión

También SpaceX salió a Bolsa en junio pasado y la valoración de la compañía elevó el patrimonio de Musk por encima de un millón de millones de dólares.

De hecho, según el ranking de Forbes consultado el 11 de noviembre pasado, Musk es el hombre más rico del mundo, con una fortuna estimada en u$s903.400 millones, principalmente generada por las participaciones que conserva en SpaceX y Tesla.

En octubre, Musk confirmó que SpaceX y Tesla habían formado comités especiales para estudiar una posible combinación, aunque que no existían términos acordados y que la operación podía no concretarse.

El próximo destino

Mientras ese proyecto sigue su curso, la automotriz prepara su desembarco en el mercado argentino donde ya fue creada Tesla Argentina S.R.L. el 25 de marzo pasado.

Sus integrantes son dos empresas del grupo radicadas en los Países Bajos, Tesla International B.V., con el 95%, y Tesla Motors Netherlands B.V., con el 5% y la sede en avenida Eduardo Madero 900, piso 16, en la Ciudad de Buenos Aires.

Su objeto contempla importar y vender vehículos, prestar mantenimiento y reparaciones, operar servicios de carga y desarrollar actividades energéticas y de almacenamiento.

Según informó iProfesional, la preparación comercial incluyó la designación de Joaquín Lizarralde como responsable para la Argentina y Uruguay y la apertura de un espacio en el shopping Unicenter, con dos vehículos en exhibición y una zona de pruebas de manejo con 10 automóviles.

Ese primer contacto permitirá acercarse, mirar el interior de un vehículo y conocer cómo se conduce un automóvil eléctrico.

Ahora, Tesla le puso fecha a su llegada mediante un video con sus vehículos circulando por la Argentina y una invitación para conocer sus modelos el viernes 20 de noviembre.