El presidente Javier Milei realizó este martes una serie de declaraciones críticas dirigidas hacia el expresidente Alberto Fernández y la exprimera dama Fabiola Yañez, en el marco de dos causas judiciales que involucran al exmandatario. La primera de estas causas investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros durante su gestión, mientras que la segunda se relaciona con una denuncia por violencia de género presentada por Yañez.

Milei aprovechó la oportunidad para referirse a ambos casos y extender sus críticas hacia otros actores vinculados a la política y los medios de comunicación. En su intervención, Milei señaló que su objetivo era "ordenar los hechos" que habían salido a la luz en las últimas horas, y procedió a realizar una enumeración detallada de los mismos.

El primer punto abordado por Milei fue el tema de la corrupción. Según el dirigente, el Ministerio de Capital Humano está llevando a cabo una investigación sobre supuestos actos de corrupción relacionados con la contratación de seguros durante la administración de Fernández. Esta investigación, explicó Milei, fue iniciada por Osvaldo Giordano, el primer titular de Anses durante esta administración, quien fue posteriormente removido de su cargo después de que su esposa, diputada nacional, votara en contra de la primera versión de la Ley Bases.

En este contexto, Milei mencionó a María Cantero, secretaria de Fernández, y a su esposo, Héctor Martínez Sosa, como los principales implicados en la causa. Según sus declaraciones, el expediente está avanzando y se espera que se aclaren las responsabilidades de los involucrados.

Qué dijo Javier Milei sobre el caso de violencia de género que involucra a Alberto Fernández y Fabiola Yáñez

El segundo punto que Milei abordó en su intervención fue el de la violencia de género. El líder libertario afirmó que durante la investigación por corrupción se descubrió un caso de violencia de género que involucra directamente al expresidente Fernández. En este sentido, el actual mandatario afirmó que el expresidente, quien se había presentado como un defensor del feminismo, habría agredido a su entonces pareja, Fabiola Yañez. Esta denuncia fue presentada por Yañez y es objeto de un proceso judicial en curso.

No obstante, Milei no se limitó a criticar a Fernández, sino que también cuestionó la conducta de Yañez durante el período en que fue primera dama. En particular, hizo referencia al cumpleaños de Yañez celebrado en la Quinta de Olivos en plena pandemia de Covid-19, en un momento en que regían estrictas restricciones sanitarias en el país. Milei sugirió que, aunque la denuncia de violencia de género es un tema grave que debe ser investigado a fondo, ello no exime a Yañez de su responsabilidad en lo que calificó como "aberraciones" cometidas durante el gobierno de Fernández.

Milei arremetió contra Alberto Fernández, Fabiola Yañez, Tamara Pettinato y los medios

En relación con este último punto, el actual Presidente declaró que el tema de la violencia de género es "inapelable" y merece toda la atención y seriedad del caso, pero también enfatizó que este hecho no justifica ni exime a Yañez de las decisiones y conductas que tuvo durante su tiempo como primera dama, incluyendo la mencionada celebración en Olivos.

Javier Miei también apuntó contra Tamara Pettinato y sus visitas a la Casa Rosada

Además de sus declaraciones sobre Fernández y Yañez, Milei arremetió contra Tamara Pettinato, quien recientemente apareció en un video grabado en el despacho presidencial de la Casa Rosada. En el video, Pettinato expresaba su afecto por Fernández, a pesar de que este último estaba en pareja con Yañez en ese momento.

Aunque Milei no profundizó en este tema, sus comentarios reflejan su descontento con la situación y su visión crítica sobre la relación entre figuras públicas y el poder político.

Finalmente, Milei aprovechó la ocasión para lanzar críticas generales hacia periodistas, aunque en esta oportunidad evitó mencionar nombres específicos. Esta actitud es coherente con su postura habitual de cuestionar a los medios de comunicación y su rol en la sociedad, algo que ha sido recurrente en sus discursos.

El desarrollo de estas investigaciones y las consecuencias que puedan tener para los involucrados seguirán siendo un tema de interés público, mientras que las declaraciones de Milei seguramente continuarán generando repercusiones en el ámbito político y mediático.