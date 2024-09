Donald Trump lanza su propia criptomoneda, la World Liberty Finance

El expresidente republicano y candidato de nuevo a la Casa Blanca Donald Trump presentó, en medio de la campaña electoral un nuevo proyecto empresarial familiar: una criptomoneda con el nombre de World Liberty Finance (WLF).

Trump y su hijo primogénito y homónimo presentaron el proyecto desde su residencia en Florida, Mar-a-Lago, en una transmisión en vivo a través de X Spaces realizada el día siguiente de que el servicio secreto detuviera a un hombre que supuestamente quería matar al expresidente cuando jugaba al golf en uno de los clubes floridanos de su propiedad.

Los Trump y sus socios en este proyecto no dieron información sobre cuándo sera lanzada ni otros detalles de la criptomoneda, pero Donald Trump Jr. dijo que servirá a personas que no tienen acceso al crédito de la banca tradicional, que, a su juicio, aplica criterios sesgados y políticos a la hora de conceder financiación.

"Vamos a hacer que nuestro país sea más grande que nunca, y ustedes van a ser felices, y van a amar su cripto" señaló Trump, al tiempo que reconoció que el avance en la industria criptográfica "es una de esas cosas que tenemos que hacer, nos guste o no".

El expresidente promociona WLF desde hace tiempo y dio descripciones muy vagas sobre el mismo, aunque las informaciones facilitadas por sus acompañantes sugieren que podría ser una especie de plataforma bancaria basada en criptomonedas. Algunos expertos señalan que el involucramiento de Trump en este proyecto podría presentar algunos problemas éticos y legales si es elegido.

¿Cuáles son las características del token de Donald Trump?

En esa conferencia, Zak Folkman, uno de los fundadores del proyecto, anunció que el token de gobernanza WLF será intransferible y no proporcionará ningún rédito económico, recalcando que solo buscan compradores que no pretendan obtener un rendimiento económico. Trump Jr aseguró que estos tokens servirán a personas que no tienen acceso al crédito de la banca tradicional.

Alrededor del 63% del token se venderá al público, mientras que el 17% se reservará para recompensas a los usuarios y el 20% será del equipo de WLF. Folkman añadió que no habrá preventas ni compras anticipadas y tampoco dio una fecha para el lanzamiento del token. En un borrador interno filtrado hace semanas, la participación de los fundadores era del 70%, lo que hizo temer que el proyecto fuera poco más que un plan para hacerse rico rápidamente.

Por ahora, el token sólo se venderá a inversores acreditados en virtud de lo que se conoce como una exención del Reglamento D de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés). Las exenciones del Reglamento D permiten a las empresas recaudar capital sin registrar valores en la SEC, siempre que se cumplan ciertas condiciones.

"Aunque no consideramos que WLFI sea un valor, a la luz de la incertidumbre regulatoria que rodea a los tokens y las ventas de tokens en general en los Estados Unidos, hemos decidido que es prudente limitar las ventas de tokens a ciertas personas que serían elegibles para participar en transacciones que están exentas de registro bajo la ley federal de valores de los Estados Unidos", ha apuntado Folkman.

Folkman indicó que el objetivo de WLF es "crear proyectos que sean fáciles y sencillos de usar y en los que no sea necesario llamar a un amigo para que te explique cómo funciona".

Trump se ha postulado como el candidato favorable a la industria de las criptomonedas en esta carrera electoral. El expresidente no solo ha anunciado que creará una reserva estratégica de bitcoin (BTC) si llega a la Casa Blanca, sino también realizó una serie de promesas como la destitución de Gary Gensler, actual presidente de la SEC y uno de los reguladores más estrictos con las criptomonedas.