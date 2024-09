¿Qué móviles baratos son los que mejor rendimiento ofrecen?

Hay una feroz batalla por el título de los mejores teléfonos baratos, y quién elijas se reduce a cuánto quieras pagar por tu teléfono. El Google Pixel 8a ofrece características premium en un teléfono de menos de 500€, costando justo lo mismo que su predecesor.

Y con el OnePlus 12R ofreciendo también una experiencia superior por menos de 500 euros, es difícil negar el atractivo de ese teléfono para los compradores con presupuesto ajustado. También hay otros teléfonos anunciados recientemente, como el CMF Phone 1 by Nothing, con un precio de 200 euros, que podría estar en la carrera después de que se pruebe adecuadamente.

Después de probar varios teléfonos que cuestan menos de 500 dólares, creo que la mayoría de los compradores pueden encontrar todo lo que necesitan en estos dispositivos de bajo coste, tanto si buscas un iPhone asequible como un teléfono Android barato.

No importa el modelo, nadie necesita gastar más de 800 euros en un dispositivo insignia cuando se puede encontrar fácilmente un teléfono que ofrece características comparables, mientras que cuesta cientos de euros menos.

Tanto si se quiere usar para ver películas, como para disfrutar de apuestas deportivas online, hay múltiples opciones de dispositivos móviles que permiten disfrutar de una gran calidad de imagen y vídeo.

Tendrás que hacer algunas concesiones para conseguir un teléfono barato -olvídate de los procesadores más potentes o de las cámaras con zoom versátiles-, pero en muchos casos encontrarás cámaras lo suficientemente buenas para hacer el trabajo e incluso grandes pantallas con tasas de refresco adaptativas. Y la conectividad 5G es básicamente un hecho en estos días.

Vamos a echar un vistazo a los móviles baratos a los que puedes sacarles el mejor partido.

Google Pixel 8A

El Pixel 8A de Google es el mejor smartphone que puedes comprar por su precio. Por solo 470 euros, tienes un poco de todo, desde carga inalámbrica hasta rendimiento de primera. Está impulsado por el procesador Tensor G3 de Google, el mismo que está dentro de la serie insignia Pixel 8, y eso también significa que este teléfono inteligente de gama media obtendrá siete años de soporte de software, una rareza a este precio. Eso significa que puedes esperar obtener actualizaciones del sistema operativo Android con nuevas funciones más parches de seguridad durante mucho tiempo.

Este Pixel tiene una pantalla OLED mejor que su predecesor, lo que significa que es aún más brillante y muy visible en los días más soleados, y la frecuencia de actualización de pantalla de 120 Hz hace que cada interacción se sienta fluida. La pantalla de 6,1 pulgadas es bastante compacta, por lo que es ideal si estás buscando un teléfono pequeño. Además, todo el conjunto es muy bonito: los teléfonos económicos y de gama media tienden a parecer muy aburridos, pero el Pixel 8A tiene un diseño elegante con una textura trasera mate. Además, el nuevo color Aloe es precioso. Los teléfonos son personales, ¡y deberían ser bonitos!

El rendimiento es impecable: se pueden tomar fotos de calidad, navegar por Internet, usar la aplicación Google Recorder y publicar en las redes sociales. El inconveniente es la duración de la batería. La batería de 4.492 mAh puede durar un día con un uso medio, pero los usuarios intensivos necesitarán recargarla antes de acostarse. Ten a mano una batería portátil.

Apple iPhone SE

¿Quieres un iPhone barato? El iPhone SE de tercera generación es la mejor opción, aunque se esté quedando un poco anticuado. El modelo actual no cambia mucho externamente respecto a su predecesor: sigue teniendo una pantalla LCD de 4,7 pulgadas en la que resulta difícil escribir, con gruesos biseles en la parte superior e inferior. Parece viejo, pero quizá eso te guste; es el único iPhone que Apple vende con botón de inicio y Touch ID.

Apple introdujo en el iPhone SE 2022 el mismo chip que equipa a la gama iPhone 13 de 2021, el A15 Bionic, lo que significa que es un teléfono pequeño y veloz que puede hacer frente a cualquier cosa que le eches. Este chip también mejora la duración de la batería, pero este pequeño teléfono seguirá durando solo un día, quizá menos si lo usas mucho. Tiene soporte 5G y carga inalámbrica.

La cámara solitaria en la parte posterior toma fotos excelentes durante el día y maneja bien las escenas de alto contraste, pero desafortunadamente, Apple todavía no incluyó el modo nocturno, que está disponible en sus iPhones más caros. Eso significa que, con poca luz, puedes esperar fotos turbias, granuladas y borrosas que no tienen nada que envidiar a las que capturarás con nuestra mejor elección.

OnePlus 12R

El Pixel 8A es el smartphone de gama media más completo, pero hay varias razones por las que podrías preferir el OnePlus 12R. Tiene una pantalla AMOLED más grande de 6,78 pulgadas con una resolución de pantalla de 120 Hz, por lo que las interacciones con la pantalla son igual de fluidas y la pantalla más grande es ideal para el entretenimiento.

Supera al Pixel en duración de batería gracias a la capacidad de su batería de 5.500 mAh, que dura casi dos días completos con una sola carga con un uso medio. Si te quedas sin batería, puedes usar el cable y el adaptador de carga incluidos para llevarlo de cero al 100% en solo 30 minutos. Es una pena que no admita carga inalámbrica.

Está equipado con el chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, el procesador insignia de 2023, por lo que no te costará nada machacar juegos exigentes. Sin embargo, el software no es tan inteligente como el del Pixel. Todavía se ve elegante y no tiene mucho bloatware, OnePlus promete tres actualizaciones del sistema operativo Android con cuatro años de actualizaciones de seguridad. No son siete años, pero es mejor que la mayoría de los teléfonos Android de este precio.

El 12R escatima en algunas áreas. Sólo tiene resistencia al agua IP64, por lo que no le pasará nada bajo la lluvia, pero tendrá problemas si se cae a la piscina. La cámara principal es sólida y puede estar a la altura de la cámara del Pixel 8A; sin embargo, las cámaras ultra gran angular y macro son algo inútiles. Sería mejor que OnePlus las recortara y bajara el precio del teléfono en su lugar.