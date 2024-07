El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió por error el jueves al mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, como "presidente Putin" antes de corregirse en la cumbre de la OTAN en Washington.

"Señoras y señores, el presidente Putin", dijo Biden refiriéndose a Zelenski, antes de corregirse.

Luego del error, el presidente y candidato del partido demócrata en las elecciones norteamericanas, intentó corregirse: "Voy a derrotar al presidente Putin, presidente Zelenski. Estoy muy centrado en derrotar a Putin".

La sala de la cumbre se quedó muda cuando Biden identificó erróneamente a Zelenski como Putin e incluso se escucharon algunas risas.

Biden está bajo un intenso escrutinio en los últimos días y ha enfrentado dudas, incluso por parte de miembros de su propio Partido Demócrata, sobre sus posibilidades de reelección después de un desempeño vacilante en un debate a fines del mes pasado contra el expresidente republicano Donald Trump.

Los comentarios de Biden el jueves se produjeron cuando los miembros de la OTAN ampliaron su apoyo a Ucrania para combatir la invasión rusa que comenzó en febrero de 2022. Estados Unidos ha sido el socio más importante de Ucrania en asistencia militar en medio de la guerra.

Pese a las dudas, Biden ratificó su candidatura

ese a las versiones periodísticas y ante una presión creciente, el presidente de Estados Unidos Joe Biden negó estar pensando en abandonar la campaña para la reelección, en donde compite con el ex mandatario Donald Trump.

"Permítanme decir esto lo más claramente posible, de la manera más simple y directa posible. Voy a competir", sostuvo Biden en una llamada con el staff de su campaña junto con su vicepresidenta Kamala Harris, que se filtró a la prensa. "Nadie me está sacando. No me voy. Estoy en esta carrera hasta el final y vamos a ganar", aseguró.

La portavoz de Biden, Karine Jean-Pierre, insistió en que es "absolutamente falso" que contemple abandonar la carrera por la reelección.

"No está en absoluto" considerando retirar su candidatura, declaró a periodistas. "Sigue haciendo campaña", dijo.

Joe Biden sigue luchando por salvar su candidatura a un segundo mandato, extremadamente debilitada desde su desastroso debate contra Donald Trump de la semana pasada. "Él sabe que si tiene dos actos más como ese, las cosas serán muy diferentes", informó una persona de su entorno, citadapor el New York Times.