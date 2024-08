Una apostadora ganó el jackpot de Betsson y embolsó más de 830 millones de pesos

El sitio líder de apuestas deportivas y casino online Betsson anunció que una mujer ganó el mayor premio desde que el gigante sueco arribó al país. La apostadora de la Provincia de Buenos Aires consiguió el Jackpot Betsson jugando al slot "Joker´s Jewels" y obtuvo más de 830 millones de pesos.

La nueva "Big Winner" contó que se registró en Betsson hace más de un año y medio, se considera una jugadora "casual" y que ingresa a la plataforma desde su celular cuando está aburrida. "No tenía ningún pálpito ni tampoco ninguna estrategia, sólo quise probar suerte y de repente no paraba de ganar",explicó.

La mujer detalló que todo empezó con una apuesta de apenas $120; pero que, como empezaba a ganar, siguió jugando sin cobrar el dinero pese a que era tentador. "No recuerdo bien cuántas jugadas pasaron hasta que de repente gané. Lo único que puedo decir es que me quedé temblando y todavía no sé que voy a hacer con toda esa plata", sostuvo.

El premio más deseado de los slots lo consiguió en el "Joker´s Jewels", un tragamonedas clásico que tiene cinco carretes, tres filas y cinco líneas de pago. El juego empieza a otorgar ganancias cuando coinciden tres símbolos en una misma línea, que pueden ser piedras preciosas, zapatos, bolos de malabarista y los valiosos bufones.

Según nos contó nuestra "Big Winner", ella no eligió ese slot por su diseño, tampoco por las reseñas que analizan tragamonedas en la web: "Puse ese juego porque me gustaban los colores" bromeó, dejando en claro que hasta este detalle del jackpot fue librado a la suerte.