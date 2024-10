La causa por presunta estafa piramidal que tiene en vilo a toda la localidad de San Pedro, para muchos se asemeja al caso Generación Zoe. La mente maestra detrás de esa organización, Leonardo Cositorto, se encuentra preso actualmente y en los próximos días afrontará su primer juicio.

Además, según él mismo contó en una reciente entrevista, se encuentra dando charlas de coaching para otros detenidos en la cárcel de Bouwer, Córdoba, donde está detenido.

Leonardo Cositorto da charlas de coaching en la cárcel

"Me detuvieron hace exactamente 30 meses y estoy en prisión preventiva en la cárcel de Bouwer, Córdoba. Me ha generado un montón de problemas personales, como no poder ver a mi hijo, que tiene discapacidad. Me han dejado en una provincia donde no tengo ningún vínculo afectivo, y ni siquiera me autorizan un locutorio para poder hablar con él", sostuvo Cositorto en una entrevista reciente al diario La Voz.

En esa nota, también sostuvo que "todos los días" da "clases de coaching": "Llevo 900 días sin fallar ni uno. Es coaching con base bíblica, espiritual, gramatical. Enseño a otros detenidos a mejorar su vida, a enfrentar mejor sus emociones y sus problemas".

Aseguró que "no más de 10 o 12 personas" participan de esas charlas, "porque las celdas son muy pequeñas, de dos metros por tres". "No podemos amontonarnos más que eso. Pero lo importante es que las clases están haciendo una diferencia en la vida de quienes asisten", aseguró.

Al relatar cómo es su vida en prisión, el creador de Generación Zoe sostuvo que "afortunadamente" comparte celda solo con una persona. "Pero hay celdas en las que hay hasta cinco detenidos, y el hacinamiento es terrible", señaló.

Estafa piramidal: cuándo será el primer juicio contra Leonardo Cositorto

El próximo miércoles 16 de octubre, dos años y medio después de su detención, Leonardo Cositorto y sus principales colaboradores en Generación Zoe comenzarán a ser juzgados en la ciudad correntina de Goza.

El juicio oral y público se extenderá hasta mediados de diciembre y el máximo referente podría recibir una condena de hasta 16 años de prisión.

Junto a Cositorto serán llevados a Goya Miguel Ángel Echegaray (59) y Maximiliano Javier Batista (46), considerados sus principales laderos. A ellos se sumarán los referentes locales, Lucas Damián Camelino (38), Nicolás Ismael Medina (31) y Javier Sebastián Medina (28), quienes estuvieron detenidos varios meses, pero llegan a juicio en libertad.

El Tribunal está integrado por Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte y se dispuso la participación de Gertrudis Liliana Márquez, integrante de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Goya, como juez suplente. La acusación estará a cargo de los fiscales Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry.

Todos los imputados desistieron de sus abogados particulares y serán representados por los defensores oficiales. Omar Antonio Rivero Olivera, defensor de Pobres y Ausentes, asistirá a Cositorto; Fernando Andrés Buffil defenderá a Miguel Ángel Echegaray y Lucas Damián Camelino; mientras que Jorge Sebastián Romero será el representante de Maximiliano Javier Batista, Javier Sebastián Medina y Nicolás Ismael Medina.

Cositorto, Echegaray y Batista están acusados de ser los organizadores de una asociación ilícita y estafa en modalidad continuada, en concurso real; mientras que Camelino y los Medina deberán responder a la acusación de ser integrantes de la asociación ilícita y las estafas que cometieron en Goya, donde son más de 300 los damnificados, aunque sólo 98 realizaron la denuncia a través del abogado Pablo Fleitas, quien participará del juicio como querellante.

El de Goya será el primer juicio oral que enfrentará Cositorto por la millonaria defraudación que cometió a través de un sistema piramidal. Generación Zoe prometía ganancias de hasta 120% en dólares a ahorristas que invirtieran su dinero en la firma. Los pagos se mantuvieron en la medida que el número de inversores se incrementaba, pero a principios de 2022 el sistema quebró y Cositorto escapó del país.

En abril de ese año lo hallaron oculto en República Dominicana, adonde había ingresado ilegalmente, lo cual facilitó su traslado al país. Desde entonces está preso en Córdoba.

La próxima semana, unos días antes del juicio, Leonardo Cositorto, Echegaray y Batista serán trasladados desde Córdoba a Goya, donde serán alojados en la Unidad Penal 8 hasta la finalización del juicio. La parte inicial del juicio, los alegatos y la sentencia podrán ser transmitidos en vivo, según lo dispuesto pro el Tribunal de Goya.