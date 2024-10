La titular del Senado no se quedó callada en su cuenta de X y salió al cruce de un usuario que la tildó de "solterona sin hijos" por el Día de la Madre

La vicepresidenta Victoria Villarruel salió al cruce de un usuario de redes sociales quien la cuestionó por estar soltera y sin hijos. Lo hizo a través de su cuenta de X y su respuesta no tardó en viralizarse.

El internauta comentó el posteo de la vicepresidenta por el Día de la Madre y le dedicó un comentario fuera de lugar. "Y vos por qué no procreaste Vicky? Mucho Dios, patria y familia pero son todos solterones sin hijos", fue el mensaje del usuario.

A lo que Villarruel no dudó en retrucarle: "Porque no encontré el hombre adecuado y no creo en tener un hijo con un salame como por ejemplo vos".

Otro tuitero también apuntó con otra publicación hacia la vicepresidenta y dijo: "Para mí sos torta, pero en esa familia recalcitrante no hay lugar para tus emociones".

Nuevamente. la referente de La Libertad Avanza contestó el ataque y aseguró: "Me encantan los hombres, no los medio hombres como en tu caso. Saludos".

Victoria Villarruel despidió a 38 empleados del Senado y ya son 419 los desvinculados

La vicepresidenta concretó el pasado viernes el despido de 38 empleados del Senado, que habían sido incorporados por Cristina Kirchner en octubre de 2023. Además, trascendió que prepara más despidos de trabajadores en la Cámara Alta.

El decreto, que fue firmado por Villarruel, dejó sin efecto nombramientos motorizados en octubre pasado por la exvicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner, donde incorporó a la planta permanente del Senado a 138 empleados.

De esta manera, en lo que va del año la cifra de desvinculaciones asciende a 419. A su vez, señalan que solo se trata de una primera parte del proceso iniciado en junio pasado con "la caza de ñoquis". "Habrá más medidas", sostuvieron.

A finales de abril, Villarruel firmó una resolución para la creación de la Comisión de Análisis de la Dotación (CAD) con el objetivo central de analizar y revisar los recursos humanos del organismo para optimizar los recursos públicos destinados a las diversas áreas.

Especificaron, en ese momento, había cuestiones "poco claras" en la estructura. La comisión fue integrada por la secretaria Administrativa, María Laura Izzo, la Prosecretaría de Coordinación Operativa, la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Una vez culminado el proceso liderado por Izzo, la CAD emitiría recomendaciones "a los efectos de optimizar la utilización de recursos humanos existentes". De hecho, la propia Villarruel lo definió como la "caza de ñoquis". El reciente decreto va en esa línea.

El estudio tenía previsto evaluar los últimos dos años de gestión e incluir un análisis de la designación, capacidad y ubicación laboral de las plantas permanentes, temporaria y contratados; las re categorizaciones, los agentes con destino en trámite y con requisitos jubilatorios.