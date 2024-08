A fines de 2023, Toyota presentó un rediseño del SW4, el SUV que forma parte del segmento de los más grandes, con espacio para 7 pasajeros.

Los cambios se aplicaron a la versión SRX, pero fueron tan leves que casi pasaron inadvertidos. Se sumó un nuevo paragolpes y parrilla en color negro brillante, estribos que abandonaron el plateado para oscurecerse y nuevas llantas, igual que las versiones Diamond y GR-S.

Esta "excusa" sirvió, unos meses después, para probar el SUV nuevamente y recordar por qué sigue siendo el más vendido de su categoría con un valor que está por encima de los 70 millones de pesos.

Además, con un modelo ya conocido y una fórmula probada y exitosa, la marca sigue demostrando que tiene más ventajas en aquello que "no se ve", que en la puesta en escena.

Competidores de Toyota SW4

¿A quiénes le gana el Toyota SW4?. Antes de evaluar al Toyota SW4 SRX que probamos, lo situamos en el mercado. El rival directo es Chevrolet Trailblazer, un SUV de 7 asientos que deriva de una camioneta, la S10, igual que la japonesa, que deriva de la Hilux. Este modelo sale $54.900.000, aunque es muy difícil encontrar disponibilidad y nunca ha sido muy vendido.

También podría llegar al mercado Everest, el SUV de Ford, que seguiría la misma fórmula pero construido a partir de la Ranger.

Más allá de los competidores directos, en el caso de limitarlo a rivales para familias numerosas, pero con otra plataforma, aparecen Jeep Commander, con precios desde $58.400.000; Nissan X-Trail, con precios desde $64.800.000; Peugeot 5008, con un valor de $59.470.000.

La Toyota SW4 es el SUV grande más vendido del país.

Entre los más económicos, pero con el mismo espacio (con una filosofía totalmente diferente) Citroën C3 Aircross sale $26.651.000; Chevrolet Spin desde $25.000.000; y Glory 580 a $33.000.000 (de la china DFSK).

En cuanto a los más vendidos, dentro del segmento total de SUV, el líder entre los SUV es Toyota Corolla Cross, sigue Volkswagen Taos, Chevrolet Tracker, Jeep Renegade, Volkswagen Nivus y Toyota SW4.

Las razones que hacen líder al Toyota SW4

En este escenario, y sin una renovación profunda, muchos factores sostienen a este modelo cómo líder, pero destacamos 7 que están en su esencia y marcan la diferencia, más allá de la subjetividad del diseño, las prestaciones y tecnología.

1. Producción nacional: El SUV de Toyota es el único del segmento grande que se produce en Argentina, y el más longevo. Después se sumó Chevrolet Tracker y hace poco Peugeot 2008, para el segmento chico, pero la japonesa se anticipó a la tendencia decidiendo fabricar en la Argentina un modelo que nadie sabía cómo iba a funcionar. Al margen de eso, la marca garantiza tanto la calidad de la fabricación como el abastecimiento de repuestos, y aun siendo un vehículo caro, nunca hubo problemas para atender este modelo.

2. Chasis con larguero: el recurso de utilizar como base una pick-up para concebir sobre ella un SUV (Sport Utility Vehicle), fue ejecutado en 1999 por Toyota, cuando ingresó desde Japón al SW4. Una versión que se alzaba sobre la Hilux de entonces y que se diferenciaba de aquella, solo si se la miraba de costado: en lugar de una caja de carga disponía de un remate cerrado. La buena recepción fue tal, que el SW4 (se produce en Argentina desde 2005) sigue vigente y acaba de ser actualizado. Y es líder en ventas.

3. Motor eficiente: Junto con la calidad de producción se mantiene la nobleza del motor. Es un 2.8 turbodiesel con 204 cv. Es de larga data, con caja automática (en la SRX desde la última modificación) y tracción 4x4 desconectable con reductora. No tiene nada nuevo, pero es confiable.Los rivales más modernos son más silenciosos, pero este motor es un producto probado y seguro, con un consumo de combustible aceptable para un SUV pesado y robusto, que promedia los 10 litros en consumo mixto (diésel premium. Quienes quieran un SUV más premium, seguramente tendrán que optar por otro modelo.

4. Habitáculo: Contar con un interior cómodo, amplio, espacioso, con espacios porta objetos por donde se mire, no tiene precio, más cuando se necesita llevar a varias personas. Eso, sumado a la posición de manejo elevada, que te hace ver el contexto desde otro lugar. Además, por las terminaciones se puede usar todo, y si hay chicos, no hay miedo que rompan o ensucien, esta todo probado.

5. Rueda de auxilio igual a las titulares: que el auxilio sea del mismo tamaño que las originales no es un dato menor, aunque está por fuera, como en las camionetas, y es peligroso por los robos. SIn embargo, hoy casi todos los vehículos tienen auxilios temporales o no los tienen, y eso crea verdaderos problemas. En este caso, no hay preocupaciones por cargar el vehículo porque si algo pasa, esta todo para resolverlo.

6. Postventa: si hay un aspecto clave en Toyota, esa es la calidad de la postventa. Muchos de sus vehículos son vendidos especialmente por el servicio y la garantía de la marca, y hay gente que aun, sin estar convencida, elige los modelos solo por eso.

7. Alto valor de reventa: que sea el más vendido de su categoría es un plus. Y eso lo ayuda a que siempre sea buscado de segunda mano, y su cotización se mantenga como usado. Nadie lo ha superado aunque llegaron decenas de competidores de 7 asientos más accesibles, pero la marca mantiene su valor de reventa intacto.

De esta manera, Toyota sigue probando sus recetas en el país, siendo la marca más vendida, con la Hilux con la camioneta número uno en ventas, el SW4 en su segmento de SUV grande, al igual que el Corolla Cross entre los medianos. El Corolla es el sedán mediano líder, y el Yaris pelea por la punta.

Varios logros con vehículos sobrios, pero nobles por dentro.