Martín Galdeano es el número uno de Ford para la Argentina y la región. Con muchos años de experiencia en la marca, este año vio como la Ranger que se fabrica en Argentina logró el número más alto de participación de mercado en el país, y también en Latinoamérica. Pero esto no es todo para una marca que en 2021 se especializó en SUV y pick-ups, dejando de lado segmentos populares como los autos chicos, sino que, en 2025, lanzará seis productos que incluyen restylings, ampliación de gama y la llegada del nuevo Everest, un SUV de 7 plazas para el segmento grande.

Con estas novedades, se prepara para un mercado que, estima, alcanzará entre 500.000 y 530.000 patentamientos, enfrentando un cambio de paradigma: la entrada de nuevos competidores, especialmente de origen asiático, que desembarcarán en el corto plazo y harán más diversificado el escenario para competir.

Ve como gran desafío la necesidad de ser más competitivos, algo que considera lógico teniendo en cuenta que, en países vecinos, como Chile, hay 82 marcas de autos; y Brasil también se enfrenta, cada vez más, a nuevos rivales.

A esta situación, se suma una realidad detrás de la cual corre el gobierno del libertario Javier Milei, y que se afianza tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, en Estados Unidos: el libre comercio con el mercado del norte. La pregunta es: ¿Cómo impactaría en la industria automotriz local?

Libre comercio con EE.UU: ¿conviene a la Argentina?

Tras el anticipo del Ford Everest en La Frontera, Pinamar, donde todos los años se revela la primera novedad del año de la marca, Galdeano charló con iProfesional y se refirió a este tema del momento y otras cuestiones de la industria.

Sobre la posibilidad de un libre comercio con EE.UU. dijo: "Todo lo que es una apertura e inserción de Argentina en el mundo tiene oportunidades para nosotros. Si mañana se abre el mercado, exportar Ranger sería una gran oportunidad, pero para hacerlo hay que aggiornarse desde el punto de vista de la escala, el marco salarial, los impuestos, que si bien mejoraron a nivel nacional, falta en materia provincial y municipal donde no progresamos, al contrario", comentó.

Luego agregó: "Podes tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero si no mejoras, no se justifica que le mande una Ranger desde Argentina cuando la pueden pedir a otro mercado sin impuestos, o fabricar ellos mismos. Claro que sería interesante un mercado con 17 millones de unidades, pero hay que hacer la tarea para eso". comentó.

La mirada de Galdeano no está solo centrada en aquello que se importe, sino en cómo exportar más: "Lo interesante para Argentina sería potenciar no solo lo que traigas, bajando impuestos, sino poder colocar productos de la industria local en mercados globales. Ese es el desafío, como de manera inteligente, te insertas en otros mercados", finalizó.

Seis lanzamientos de Ford en 2025

Más allá del contexto, Ford se prepara para un 2025 de crecimiento. La estrategia local será presentar seis nuevos productos, siendo Everest la primera revelación del año. Se trata de un SUV del segmento grande, para 7 pasajeros.

"La apuesta con Everest es para pelear arriba. Tardamos mucho en traerla, en un espacio donde teníamos que estar. Ahora será el cliente el qué decida", dijo Galdeano.

En cuanto al precio, apuntarán a un valor competitivo, en línea con las características del producto, que tecnológicamente y en performance es superior a los rivales.

El nuevo Ford Everest saldrá en preventa en marzo.

Sobre la posibilidad de fabricar Everest en Argentina, ya que se basa en la plataforma de Ranger, Galdeano dijo que la planta está lista para eso, solo faltarían algunos cambios en la base de proveedores. "Habría que justificar un proyecto de inversión que se pague con un producto que se exportaría 60%", explicó.

Por ahora, la planta de Pacheco ampliará un 15% la producción en 2025 únicamente para producir más camionetas Ranger, pensando en un mercado que crecerá, tanto internamente como para exportar.

"Se proyectan vender entre 500.000 y 530.000 unidades en 2025, hay espacio para crecer en Brasil, Colombia, Chile y Perú, donde hace 10 años que venimos con un incremento en ventas. Para eso anunciamos el aumento de producción en Pacheco", confirmó el directivo.

Mercado firme, con SUV y camionetas

En 2024, la industria alcanzó poco más de 406.000 unidades, y se espera que este año repunte. En ese contexto, Ford quedó con 8,8 puntos de market share, con un crecimiento de participación, aunque no así en volumen.

Ranger, por su parte, no logra ser primera en ventas a pesar de ser la camioneta más nueva del país. Pero la marca buscará que esto suceda naturalmente: "Queremos seguir creciendo de forma orgánica, que lo busque el cliente. Queremos tener los mejores productos y servicios. No vamos a empujar autos que el cliente no quiera", comentó el número uno.

En este escenario, están listos para enfrentar a nuevos competidores. "Vamos a crecer en volumen, pero entrarán nuevos jugadores. Si esto pasa con reglas de juego equivalente, está bueno para el cliente", aclaró, finalizó.

Con Territory, Bronco Sport y la nueva Everest creen que tienen espacio para seguir creciendo, igual que con Transit, en utilitarios.