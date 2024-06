Javier Milei negó una devaluación y apuntó contra la oposición

El presidente Javier Milei ratificó que no devaluará y culpó a un sector de la oposición por la caída de los bonos. A quiénes apunta

El presidente Javier Milei ratificó que no devaluará y culpó a un sector de la oposición por la caída de los bonos. El mandatario volvió a apuntar contra un grupo de legisladores, al que acusó de intentar "romper el equilibrio fiscal".

Por otro lado, el presidente dijo que en la reunión con el canciller alemán, Olaf Scholz, dialogaron sobre "el ingreso de la Argentina a la OCDE y a la OTAN y la integración entre el Mercosur y la Comunidad Económica Europea", entre otros temas.

Javier Milei negó una devaluación y apuntó contra opositores: qué dijo

El Presidente señaló en declaraciones radiales que "el problema argentino no es un problema monetario, es un problema de competitividad, es un problema real" y que "eso no se arregla devaluando", y advirtió: "Hay sectores que les conviene que haya salarios en dólares bajos. más pobres y más indigentes, y nosotros creemos que la situación funciona de otra manera".

Milei criticó lo que llamó un "intento desestabilizador golpista y de romper el equilibrio fiscal por parte de ciertos grupos de la oposición", que dijo que hizo que el precio de los bonos caiga".

En otro orden, el mandatario nacional dijo que "vamos por el camino correcto, que todavía falta mucho, pero que empiezan a aparecer indicios de que las cosas están funcionando".

"No estamos emitiendo dinero para financiar al fisco, la única misión que nos queda es por el tema de los remunerados y los hemos limpiado prácticamente de una manera importante, porque digamos, ya lo que queda es remunerados que están en manos del sector público, por lo tanto, eso hace que no sea un problema como el que sería en condiciones normales y solamente está pendiente las cuestiones de los puts", agregó.

Y también dijo: "La riqueza no se imprime, la riqueza se genera".

"Acumulamos un superávit tan grande que vamos a mucho más que compensar los números estacionalmente malos del mes de junio, entonces no habría motivo para que suba el riesgo país, sino que en realidad debería haber caído en función de lo que nosotros estamos haciendo", señaló.

Respecto a la inflación Milei dijo: "Falta mucho pero aparecen indicios de que las cosas están funcionan. Hay sectores a los que les conviene que haya salarios en dólares bajos y más pobres y más indigentes y nosotros creemos que funciona de otra manera la situación".

Al mismo tiempo, sostuvo que "hubiera sido una catástrofe si no actuábamos correctamente", y destacó que "no hay país del mundo que no reconozca nuestra tarea titánica en términos del ajuste que estamos haciendo, ponderan nuestra política".

"La verdad que venir de 17.000% y bajar a 50% de inflación, sin que haya dos hiperinflaciones en el medio, que se licúen los salarios reales o una expropiación tipo Plan Bonex, o que se fijen precios o se fije el tipo de cambio, habla de la miseria de otros colegas", agregó Milei.

Bonos argentinos en Wall Street: ¿cuánto cayeron?

Los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Wall Street extendieron este viernes el rojo de la sesión previa, en la que se hundieron hasta 8,4%, con los bancos y las energéticas liderando las caídas.

Los papeles de empresas argentinas profundizaron el rojo este viernes y volvieron a ceder en su gran mayoría en la última rueda de la plaza neoyorquina.

Aunque sobre el cierre de la rueda moderaron sus caídas, los papeles de empresas energéticas y de los bancos encabezaron las pérdidas en Wall Street.

Central Puerto (-1,8%); Grupo Financiero Galicia (-2,8%); IRSA (-3,2%); Transportadora de Gas del Sur (-1,9%), Edenor (-2,3%) y el BBVA (-2,4%), fueron algunos de los que más cayeron.

En tanto que Pampa Energía revirtió sobre el final de la rueda y cerró con una suba de 0,6%. También treparon los papeles de Mercado Libre (1%) y Globant (2,6%).

Los bonos también extienden las pérdidas de la sesión anterior, en la que recortaron más de un -0,5% en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias con legislación extranjera.

Los ADRs y bonos en dólares durante el feriado local acompañan el mal tono que presenta la plaza neoyorquina.

En tanto, el riesgo país vuelve a subir por encima de las 1.400 unidades y marca 1.420 puntos.