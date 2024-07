El ministro de Economía Luis Caputo aseguró, en el marco del anuncio de la fase 2 del programa económico, que no habrá cambios en el ritmo de ajuste del tipo de cambio oficial -lo que en la jerga financiera se conoce como crawling peg- en 2% mensual. La mayoría de los analistas creen que el ministro mantendrá el crawling de 2% mensual con el objetivo de bajar la inflación.

Sin embargo, en el mercado son más cautos y dudan que se pueda sostener hasta fin de año ante una brecha cambiaria superior al 50% y la dificultad que evidenció el Banco Central en acumular reservas en junio y en el arranque de julio, lo que se reflejó en una mayor demanda de los títulos dólar linked por cobertura ante expectativas devaluatorias.

Caputo trató de despejar esa incertidumbre días atrás cuando envió al Congreso un adelanto del proyecto de Presupuesto 2025 en el que figura un tipo de cambio oficial para fin de año de $1.016, equivalente a mantener el crawling peg de 2% mensual. No obstante, las cotizaciones en el mercado de futuros muestran que para diciembre en esa plaza se pactan operaciones con un dólar a valor de $1.180 según el cierre de este miércoles.

En ese marco, Joaquín Marque, director de UG Valores, aseveró que "si bien el equipo económico sostiene el crawling peg al 2%, la actual brecha cambiaria y la devaluación del Real generan muchas dudas de la sostenibilidad del actual esquema devaluatorio".

Dólar blue y atraso cambiario: qué pasa con las reservas

El BCRA acumula en lo que va de julio compras netas por apenas u$s134 millones mientras que el stock de reservas brutas se ubicó este miércoles en u$s28.098 millones, el monto más bajo desde el 9 de mayo último, tras el pago de vencimientos esta semana por u$s2.600 millones de intereses y capital de Bonares y Globales.

Pero la presión sobre las reservas continuará en el corto plazo dado que la próxima semana -el 16 de julio- hay que pagar un vencimiento con el FMI por unos u$s640 millones, y en lo que resta del mes hay pagos a otros organismos internacionales y del Bopreal serie 2.

Uno de los factores que los economistas alegan que desincentiva la liquidación de los exportadores es el atraso cambiario ante un crawling peg que se mantuvo en 2% desde la devaluación de diciembre frente a una inflación muy superior en ese lapso. Y perspectivas de los analistas que tras haberse registrado una inflación en mayo de 4,2%, en los próximos meses será difícil romper un piso de entre 4% y 5%.

Al respecto, los analistas de PPI indicaron que "si el dólar oficial sigue deslizándose al 2% hasta fin de año,el tipo de cambio real igual al nivel de noviembre de 2015 ($758 en pesos de hoy, previos a la salida del cepo de Macri) quedando solo por encima de la salida de la Convertibilidad (diciembre de 2001, $695 de hoy)".

"Suena razonable que parte del mercado tenga una visión de que es un tipo de cambio al cual el sector externo no cierra. Los miedos radican en que cuanto más se sostenga la apreciación real, mayor sea la devaluación real requerida para conservar el superávit de cuenta corriente,lo que acrecienta las chances de que sea desordenada".

Maximiliano Ramírez, economista de Sur Americana Visión, también remarcó que "va a haber un atraso cambiario" porque "nosotros lo que vemos es una inflación que no va a bajar tan fuerte como espera el gobierno, con lo cual el tipo de cambio se volverá menos competitivo".

Dólar: ¿mantendrá Luis Caputo el crawling de 2% hasta fin de año?

No obstante, Ramírez planteó que "el Gobierno va a tratar de mantener todo lo posible el crawling de 2% porque es una de sus anclas en términos de inflación". Aunque aclaró "siempre y cuando en la parte política siga firme Caputo en el gobierno;si hay cambio de figuritas, es otra cosa".

En ese marco, el experto advirtió que eso hará que se "va a mantener un nivel de brecha entre 50% y 60%, pero eso al Gobierno hoy no le está preocupando, prefiere mantener esa sostenibilidad fiscal y ver que eso no se traslade a precios; la prioridad es que la inflación siga manteniéndose baja lo que más pueda, dado que Milei dijo que para sacar el cepo es que la inflación converja al ritmo del crawl".

Analistas prevén que se mantendrá el crawl de 2% con el objetivo de bajar la inflación

A su vez, Nery Persichini, jefe estratega de GMA Capital, sostuvo que "la apuesta del Gobierno es generar confianza e incentivos para que la brecha descomprima ‘desde arriba’, de esa manera, la exigencia sobre el ritmo del crawl sería menor".

"Ahora bien, para darle más vida al deslizamiento de 2% mensual del tipo de cambio, que no acompaña todavía el ritmo de nominalidad de la economía, y erosiona la competitividad, esta fase de la política monetaria demandaría mayores tasas de interés", afirmó. En ese sentido, el experto alegó que "esta cuestión (de suba de tasa) ahora se puede abordar con mayor facilidad después de las novedades en torno a la creación de Letras de Regulación Monetaria y su capacidad de reemplazar los pases".

Según su visión, "recuperando la herramienta de tasa de interés el margen de maniobra (de mantener el crawl al 2%) mejora" ya que "incrementar la recompensa del peso representaría una primera línea de defensa de la moneda local, encarecería el costo financiero para los sectores transables y alentaría las liquidaciones".

En sintonía, un informe de PPI subrayó que Caputo "ratificó el crawling peg se mantendrá en 2%, que el dólar blend 80-20 seguirá en pie, y que se reducirá el impuesto PAIS de 17,5 a 7,5% entre agosto y septiembre, por lo tanto, la única alternativa que luce viable para incentivar la oferta de los exportadores y suavizar la demanda importadores es subir la tasa".

Por su parte, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, esgrimió que "el gobierno insiste en su estrategia de mantener el crawl al 2% hasta que converja con la inflación y no espera acumular reservas vía MLC durante el periodo de baja liquidación del año"

"Sigue siendo algo desafiante pero no puede descartarse que tenga éxito. Dependerá de la llegada de inversiones, blanqueo, ritmo de desinflación, entre otros factores. No está claro el objetivo de temporal que el gobierno se ha propuesto ya que no da demasiadas pistas al respecto pero es lógico pensar que intenten lograrlo antes del 2025 de cara a las legislativas", juzgó.

Especulan que en corto plazo habrá suba de tasas para ayudar a que sea sostenible el crawling peg de 2% mensual

Para Tobías Pejkovich, economista de Facimex Valores, opinó que "en el corto plazo la continuidad del crawling-peg al 2% mensual es creíble dado el nivel de actividad, la cual se ubica en mínimos desde mayo de 2021 y no crece desde agosto del año pasado".Aunque auguró que "a medida que se recupere la economía, se sentirá el impacto de la apreciación cambiaria sobre la dinámica de las reservas".

El economista Federico Glustein argumentó que "el gobierno tiene como misión bajar la inflación hasta menos del 2% mensual, y por eso, lo van a mantener hasta que lleguen ambos al 1% y no veo que vayan a modificarlo". Y acotó que "a pesar de la brechas, en el gobierno no interpretan como una disparada de las cotizaciones, sino como un reacomodamiento natural porque estaba por debajo de la inflación y que el mercado termina acomodando los valores de acuerdo a la oferta y la demanda"-

En sintonía, Ignacio Zorzoli, director de Finanzas del Centro de Estudios Económicos Argentina XXI consideró que "es altamente probable que el crawl de 2% se mantenga hasta fin de año" porque "si se acelera el ritmo o generan una devaluación,.eso provoca un impacto en precios que rompería el camino descendente dela inflación"

A su vez el analista financiero, Christian Buteler, dijo:"le creo a Caputo que no va a devaluar, para bien o para mal va a seguir con el crawling de 2% hasta que decida salir del cepo, algo que veo más para fin de año o principios de 2025, o hasta que él se vaya".

Dólar: ¿cuándo se puede ajustar el crawling?

Un análisis de 1816 planteó que "el Gobierno por el momento insiste en mantener la política cambiaria con el objetivo de bajar la inflación". En ese sentido,Milei aseguró el martes en su cuenta de la red social X que uno de los tres requisitos para levantar el cepo es "la convergencia de la inflación con la de devaluación en un entorno cercano a cero mensual". La consultora destacó que "ni el REM ni los bonos piensan que se perforará el 4% de inflación mensual".

Ante este contexto, la consultora estimó que "el Ejecutivo podría definir qué hacer en agosto o septiembre en el momento de recortar 10 puntos el impuesto PAIS". Y evaluó: "Ahí puede ratificar su estrategia actual y bajar 10 puntos el tipo de cambio importador, lo que ayudaría a reducir la inflación pero abaratando importaciones, o aprovechar el momento para modificar la política cambiaria".

Milei dijo que para levantar el cepo es requisito que la inflación y la tasa de devaluación converjan a cero por ciento

"El día de recorte del impuesto PAIS es un día clave, en el que el Ejecutivo puede decidir si redobla la apuesta, bajando el dólar importador y agrandando la brecha, o dar un paso hacia la liberación cambiaria", especuló.

Asimismo, Mauro Carrizo, Financial Advisor de Cocos, dijo que "pensamos difícil que el crawling se estacione en torno al 2% hasta fin de año debido a varios motivos"

"En primer lugar, ya lo dijo Bausili, el período comprendido entre junio y septiembre es deficitario en términos de reservas, eso le pondrá mayor presión al dólar. Por otro lado, el REM de junio no da mucho soporte a la idea de que todas las variables nominales corran al 2%. Otro factor importante es el frente externo, con mercados emergentes como México y Brasil que devaluaron fuertemente su moneda en el último mes", enumeró.

Y resaltó: "Obviamente, el tipo de cambio puede seguir atrasándose y volver a niveles del gobierno de Massa, pero no es lo ideal"

A su vez, Juan Manuel Franco, economista jefe del grupo SBS señaló que que "de acuerdo con el REM BCRA el mercado apunta a que en el 4° trimestre podría acelerarse el crawl; coincidimos, pero remarcamos que es clave lo fiscal dado que ante una remoción de controles cambiarios, las tasas reales en pesos deberán pasar a terreno decididamente positivo para evitar presiones y que, dado el nuevo esquema monetario anunciado, estos intereses recaen ahora sobre el fisco y no sobre el BCRA".

"Es sano para la economía la remoción de los controles de cambios y que lo ideal es hacerlo con consolidación fiscal firme, brecha baja y algún colchon de reservas", concluyó.