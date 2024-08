Guillermo Francos respondió a las críticas de Mauricio Macri y dio su optimista visión del presente y futuro de la economía

Con la puntualidad de siempre, la amplia sonrisa que lo caracteriza y su habitual buen humor el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, llegó ayer al mediodía al salón principal del Hotel Sheraton Libertador a la tradicional reunión mensual del Rotary Club para exponer en unos 20 minutos su experiencia de siete meses en el Gobierno del Presidente Javier Milei y luego contestar todas las preguntas de los empresarios.

Este hotel de la Av Córdoba y Maipú le trae muy buenos recuerdos a Francos. Luego del triunfo de Milei en las PASO presidenciales del 13 de agosto fue su lugar de trabajo y reuniones hasta los festejos de la medianoche del 22 de octubre cuando Milei le ganó las elecciones presidenciales a Sergio Massa el candidato de Unión Para la Patria.

"Veo que hay muchos periodistas, por eso muchas de las cosas que pensaba decir no las voy a decir. No voy a hablar del Presidente Macri ni darles títulos", dijo Francos antes de comenzar su exposición dirigiéndose a las dos mesas de periodistas invitados entre los cuales estaba Iprofesional.

Pero más allá de esa cómica advertencia inicial, en su exposición Francos pareció contestarle en varios momentos de la misma a Mauricio Macri, que en el acto organizado por PRO el jueves pasado en La Boca había apuntado contra la falta de "equipos" y de "gestión" en el Gobierno de Milei y contra la secretaría General de la Presidencia Karina Milei y del asesor presidencial Santiago Caputo quienes integran el llamado "triángulo de hierro" de la Casa Rosada.

También reconoció Francos que el PRO y La Libertad Avanza compiten por el mismo sector del electorado, pero destacó que las nuevas generaciones se inclinan por el partido del Presidente y qué hay que trabajar para integrar a la juventud.

Guillermo Francos: "Estamos viendo indicadores que muestran que la economía se está recuperando"

En su exposición se encargó de explicar de modo optimista el presente y el futuro de la economía. Francos aseguró que "seguirá bajando la inflación" y le habló "a quienes nos critican" aunque intentó no confrontar con Mauricio Macri como tampoco quiso hacerlo con la CGT y los principales dirigentes sindicales que hoy marchan desde Liniers a Plaza de Mayo. "Les digo miren, en lo que va de los gobiernos de democracia, ningún gobierno ha conseguido tener superávit siete meses seguidos como hemos tenido nosotros, eso es gestión.

En ese aspecto señaló que este gobierno logrará un superávit fiscal de unos 3000 millones de dólares este año mientras que en los 8 años anteriores el déficit fiscal promedio fue de unos 30.000 millones de dólares.

"Estamos en un punto de inflexión en la Argentina, de aquí para adelante vamos a entrar en una senda de desarrollo y crecimiento" alentó a los presentes. También reveló un mensaje con datos optimistas para la economía que le envió esta mañana el presidente Milei. En ese momento buscó su celular y leyó números del rebote intermensual como el Índice Construya que se incrementó 12%, la producción de autos con una suba de 38,7% y el mercado inmobiliario con 36%" explicó.

"¿Vengo bien? Párenme, porque si no hablo mucho" dijo Francos, y continuó con su discurso. "Algunos dicen que hemos bajado en las encuestas, pero las que tenemos nosotros, que son objetivas, dicen que estamos en el pico más alto de aceptación", comentó.

Guillermo Francos habló de la herencia kirchnerista y apuntó contra Martín Guzmán

En una parte de su exposición criticó la gestión del ex ministro de Economía del gobierno del Frente de Todos Martín Guzmán, al que adjudicó "haber pateado toda la deuda para gobiernos posteriores".

"Eso hace que en julio y enero haya fuertes vencimientos de deuda por el canje del 2020, hace unos días pagamos otra vez u$s3000 millones, y así y todo tenemos superávit", criticó. En ese aspecto volvió a destacar que "ningún gobierno ha conseguido tener superávit siete meses seguidos. Y eso es gestión", señaló Francos.

También recordó las negociaciones con los gobernadores, que derivaron en la firma del Pacto de Mayo.

"Al principio, todos los gobernadores que están sufriendo crisis me vienen a pedir, y encima ningún gobernador propio, todos gobernadores de otros sectores políticos. Entonces esa también fue una situación que hubo que gestionar con mucha amabilidad, sin un mango y postergando y conversando", detalló el ministro coordinador.

Elogios de Guillermo Francos a Javier Milei: "Es un hombre de una enorme capacidad"

En su disertación frente a unos 200 empresarios, Francos defendió la gestión de Javier Milei que una semana atrás cuestionó el presidente del PRO al relanzar el espacio político que fundó. "La economía está creciendo" destacó y elogió al Presidente, "un hombre de una enorme capacidad". "Uno lo escucha y acepta, él me dice vamos bien y yo acepto", admitió.

Francos explicó que a diferencia de su antecesor Nicolás Posse no le interesa ser un controlador obsesivo de la gestión y que está muy cómodo en el perfil político que tiene desde el día uno, cuando heredó la Jefatura de Gabinete de Nicolás

Francos decidió cambiar la impronta de Posse. Freno los controles internos y terminó la doble verificación de cada proceso. Sin embargo, de acuerdo a lo que se comentó allí en las últimas semanas, habria comenzado a seguir más de cerca a cada ministro.

"Cuando el Presidente me ofreció ser su Jefe de Gabinete le dije que iba a ser un ministro delegador y que cada uno de los ministros era responsable de su propia área" dijo en otra parte de su alocución.

Qué dijo Guillermo Francos de las críticas de Mauricio Macri

Francos no pudo esquivar la consulta sobre Macri en la ronda de preguntas. "Las críticas que hace trataremos de entenderlas mejor" suavizó el desentendimiento, aunque subrayó que "obviamente que quien preside un partido que está buscando un espacio electoral no puede estar de acuerdo con todo porque su espacio se desdibuja". De todos modos afirmó que "la alianza no está en peligro".

Además agregó que "estamos viendo un panorama muy beneficioso para los argentinos en general" dijo y justificó en ese futuro promisorio el apoyo de gran parte de los gobernadores y la firma del Pacto de Mayo. El ministro coordinador se mostró preocupado por los índices de pobreza por lo que en el día de ayer se reunió con monseñor Oscar Oiea y con Jorge García Cuerva quien hoy volvió a pedir, en el Día de San Cayetano, no nos resignemos a que los argentinos debemos vivir mal.

También explicó, desalentando preocupaciones, la alerta que recibió Argentina en materia de seguridad internacional pero aclaró que "no fueron advertencias por situaciones dentro del país". Además comparó la situación en el país con otras naciones con conflictos bélicos, por ejemplo. "Uno dice que tenemos crisis económica permanente pero qué bien estamos en términos de derechos humanos", resaltó.

Entre sus declaraciones más contundentes Francos explicó que cree que "la Corte debería ser ampliada" aunque aclaró que se trata de una "posición personal" y no del Gobierno o del Presidente. También planteó que "es una situación muy inequitativa" que se mantuvieran subsidios nacionales al transporte del Área. Metropolitana. Hubo risas y bromas cuando contestó que "no hay ningún conflicto" porque justamente entre los presentes se encontraba Jorge Kogan, secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires.

Francos buscó evitar pelearse con el sindicalismo. "En el fondo creo que entienden perfectamente cuál es la dificultad que enfrenta el sistema y el país" refirió y justificó las medidas que toman desde la máxima central obrera en los problemas sociales y algunas presiones.

"Me parece increíble, hace menos de un año estaba sentado en una silla de director del BID, en Washington en un lugar muy lindo y ahora estamos en este terremoto político", reflexionó tras la presentación que hizo la periodista Clara Mariño a cargo de las disertaciones que tienen lugar cada miércoles en los almuerzos rotarios.

Qué dice Guillermo Francos de una alianza entre LLA y el PRO

En la charla estuvieron presentes autoridades del Rotary Club como su presidente Jorge González Zuelgaray, el ex presidente de la entidad, Luis Ovsejevich, el dirigente de la UIA, José Urtubey, y los embajadores Fares Yassir (Marruecos) y Dieter Lamlé (Alemania), Marcelo Figueras; Andrea Grobocopatel junto a su padre;Liliana Parodi y María Teresa González incorporadas tras una reciente reforma estatutaria que permite que se asocien las mujeres al Rotary Club.

Luego de la entrada, pasta de pescado, y de la carne con ensalada, Francos respondió unas cuantas preguntas del auditorio, formuladas por la periodista Clara Mariño. Allí le volvieron a preguntar por Macri y su relación con el Presidente, traducida en el vínculo entre La Libertad Avanza y Pro. "Quien preside un partido no puede estar de acuerdo en todo", dijo sobre Macri, aunque destacó que en esa lucha "por el mismo electorado" con el PRO, "el electorado futuro, que son los jóvenes, nos está acompañando a nosotros".

Un rato después, y con tono conciliador, afirmó que "la alianza (LL-Pro) no está en peligro, más allá de algunas diferencias"

En el final, Francos dejó claro que dos de los objetivos principales de los próximos meses son "salir al mundo a conseguir inversiones" y "avanzar en reformas electorales", como la aprobación de la Boleta Única Papel, hoy en el Senado, "para utilizarla en las elecciones del año próximo". En ese último punto, también se quejó del actual sistema de partidos, "porque hoy son 770, hemos creado una cantidad de pymes de la política y esto es muy impresionante", destacó.

Por último evitó sentar posición sobre el escándalo en torno a Alberto Fernández y la denuncia de Fabiola Yáñez por violencia de género aunque sí lo hizo sobre la causa judicial que investiga supuestos hechos de corrupción en la contratación de seguros y las modificaciones que hizo el Gobierno al respecto. "Es un tema que estamos siguiendo muy de cerca" comentó.