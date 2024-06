Mercado Pago recientemente habilitó la opción para comprar dólares a través de su aplicación, pero aún no se encuentra disponible para todos los usuarios. Sin embargo, muchas personas que ya utilizaron la función descubrieron que, en ocasiones, el monto que seleccionan de forma anticipada difiere del monto que terminan recibiendo. Desde iProfesional te contamos por qué sucede esto.

¿Qué debo tener en cuenta antes de comprar dólares por Mercado Pago?

Antes de comprar dólares por Mercado Pago es importante tener en cuenta que, a diferencia de un banco, no se está comprando dólares de forma "directa", sino que se está recurriendo a la compra de dólar MEP o bolsa.

Para operar dólar MEP se utiliza un activo que cotice tanto en pesos como en dólares, siendo el más común el bono AL30. En el caso de comprar dólares, se adquiere el bono en pesos, se espera el parking de 1 día y luego se vende en dólares, obteniendo un tipo de cambio implícito. En el caso de querer vender dólares, la operación es inversa. Es decir, se adquiere el bono en dólares y luego se vende en pesos. Cabe destacar que en esta última operación se elimina la restricción del parking.

En el caso concreto de Mercado Pago, la operación que se realiza es la misma, con la diferencia de que el usuario, a diferencia de una operación convencional en un bróker, solamente hace clic en comprar o vender dólares y el resto de la operatoria se encarga Mercado Pago.

Sin embargo, al ser una operación implícita y con parking, a diferencia de la compra directa de dólares como ocurre en los bancos, la cantidad de dólares que se obtendrán siempre es aproximada, ya que el precio de los bonos puede subir o bajar, por lo que el monto puede diferir. Además, los bonos deben comprarse enteros, es decir, no pueden fraccionarse. Por ejemplo, si el bono utilizado cotiza a $1.000, los pesos a invertir deben ser múltiplo de $1.000.

En el caso de utilizar un número que no sea múltiplo del precio del bono, Mercado Pago reflejará inicialmente el monto en dólares aproximado por el total, pero, cuando se concrete la operación, se hará por los bonos efectivamente adquiridos y devolverá la diferencia de los pesos.

Por ejemplo, si se iban a comprar 11 dólares a $1.200 ($13.200), pero el bono valía $1.000, la orden se terminará ejecutando por $13.000, acreditando los dólares correspondientes (en este ejemplo serían u$s 10,83 aproximadamente) y los $200 por separado. En el caso de Mercado Pago lo refleja como "Vuelto".

¿Cuáles son los requisitos para comprar dólares en Mercado Pago?

Si comprás dólar MEP no podrás operar "dólar ahorro" durante los próximos 90 días, siendo la única restricción que se aplica por el simple hecho de haber adquirido esta divisa. Sin embargo, para poder adquirir la divisa estadounidense a través de la bolsa de valores deberás cumplir con ciertos requisitos, entre los que se encuentran:

Compra de dólar ahorro : no haber comprado moneda estadounidense a través del banco en los últimos 90 días;

: no haber comprado moneda estadounidense a través del banco en los Programas sociales : no ser beneficiario de IFE, AUH, refuerzo de ingresos ni cualquier otro plan o ayuda social;

: no ser beneficiario de ni cualquier otro Cotitulares de cuentas bancarias : solo puede comprar dólar MEP una persona por cuenta bancaria;

: solo puede comprar dólar MEP una persona por Refinanciamiento de cuotas y tarjetas de créditos : no pueden comprar dólar bolsa quienes no pudieron pagar vencimientos de cuotas o quienes hayan refinanciado el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses;

: no pueden comprar dólar bolsa quienes o quienes hayan refinanciado el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses; Deudores UVA : quienes se beneficiaron del congelamiento de las cuotas hipotecarias UVA hasta julio de 2022 tampoco pueden comprar dólar MEP;

: quienes se beneficiaron del congelamiento de las hasta julio de 2022 tampoco pueden comprar dólar MEP; Ingresos no declarados : como en todo el sistema bursátil, es necesario contar con ingresos declarados para poder operar;

: como en todo el sistema bursátil, es necesario contar con para poder operar; Subsidios energéticos: tampoco podrán acceder quienes hayan solicitado el subsidio a la energía eléctrica y/o al gas natural.

Para comprar dólares por Mercado Pago se deben cumplir los mismos requisitos que para hacerlo por cuenta propia en un exchange

Por otra parte, las personas que se beneficiaron del ATP durante la pandemia aún se desconoce si podrán o no comprar dólares. Si bien durante el gobierno de Alberto Fernández habían afirmado que, al no ser un beneficio activo, no habría un impedimento para comprar dólares, la realidad es que muchos agentes de bolsa siguieron advirtiendo que los beneficiarios del ATP no podían comprar dólares. Sin embargo, con el cambio de administración aún no hubo novedades al respecto, por lo que lo ideal es consultarlo con la entidad con la que se operará.

Además, también se desconoce la situación de las personas que hayan solicitado créditos subsidiados, como el ofrecido a monotributistas de $4.000.000 con una tasa de interés un 50% más económica que la comercial, ya que, en un principio, se estimaba que no iban a poder comprar dólares. De esta forma, antes de operar con Mercado Pago, es importante verificar el cumplimiento de todos los requisitos.