Gustavo Idígoras, titular de la cámara aceitera, reveló que el Gobierno se comprometió ante las cerealeras que el denominado dólar "blend" se mantendrá por lo menos hasta fin de año. El dato es clave. De esas compañías depende el flujo de exportaciones y la oferta de dólares, acaso la principal variable a monitorear de cara al segundo semestre.

De hecho, ayer mismo, Pablo Quirno, secretario de Finanzas, volvió a desmentir que el "blend" (80%-10% entre dólar oficial y dólar CCL) vaya a finalizar en un par de semanas.

Lo hizo un rato después de que el propio Fondo Monetario Internacional dijera en un informe oficial -el correspondiente a la octava revisión del programa vigente- que la Argentina abandonará esa regla cambiaria a finales de junio.

Una vez que las exportadoras venden el producto al extranjero disponen de cinco días hábiles para liquidar los dólares en la ventanilla del BCRA.

La dinámica que se viene habrá que monitorearla en el día a día para no perder de vista lo que pueda suceder en el mercado cambiario.

El problema que existe ahora, y que ya lleva varias semanas, tiene que ver con la reticencia de los productores a venderles la soja a las cerealeras para la exportación. Los registros son contundentes.

El mercado vuelve a poner el foco en el dólar y ya hubo un cruce entre Economía y el FMI

La oferta de dólares, achicada

Un dato refleja la preocupación de estos últimos días. Las compras de divisas del Banco Central, que promediaron los u$s115 millones diarios durante el mes de mayo, se contrajeron a tan sólo u$s24 millones por día en lo que va de junio. En tres jornadas, incluso, el BCRA se vio obligado a vender dólares para equilibrar el mercado cambiario.

El último informe de la consultora PxQ echa algo de luz al fenómeno. Lo principal es que la demora en la liquidación de divisas no se vincula exclusivamente al sector agrícola. Más bien, el problema es más extenso.

La oferta de dólares -excluido al agro- cayó nada menos que un 40% entre el primer cuatrimestre del año y lo que sucedió durante mayo y la primera semana de junio.

Concretamente, la caída en la oferta (sin contar al agro) fue desde los u$281 millones diarios a los u$s170 millones cada día.

El escenario del segundo semestre -se sabe- siempre empeora respecto del primero. Sobre todo a partir de julio o agosto. En una dinámica donde la menor oferta de billetes verdes ya viene retrocediendo antes de tiempo, las alarmas ya empezaron a sonar.

El segundo semestre: ¿brotes verdes o sacudón?

En la segunda parte del año, la oferta va a bajar en un contexto de mayor demanda de divisas. Habrá que pagar una parte del Bopreal y también un volumen mayor de importaciones. A principios de año, el Gobierno pagaba apenas el 17% de lo que se compra en el exterior. Ahora, ese porcentaje ya subió al 67%. Y el mes que viene trepará algo más.

Las menores compras del Banco Central (BCRA) hicieron sonar todas las alarmas. La prioridad es evitar un nuevo salto de la brecha

Hay otra cuestión que mete ruido en la agenda: el invierno seguirá siendo duro en cuanto a las temperaturas, y el mes pasado ya quedó claro que eso se transforma en mayor demanda de dólares. Fue lo que sucedió.

Y hay algo más: el incipiente atraso cambiario convoca a los argentinos a hacer compras en los países vecinos. Los tours de compras a Chile se ofrecen en las redes y prometen ser un verdadero boom en las próximas vacaciones de invierno.

Por el contrario, los hoteles argentinos ya sienten la sensible caída de la demanda de turistas uruguayos, chilenos y brasileños, quienes ya no se sienten atraídos por un tipo de cambio que no les conviene.

¿Soportará la economía argentina semejante demanda de dólares durante la época de baja estacionalidad de liquidaciones de dólares?

La hora de la brecha

La clave de las próximas semanas será la evolución de la brecha cambiaria. El Gobierno quiere evitar un nuevo salto, que vaya más allá del 45% actual. Por eso mismo mantendrá el dólar "blend", a pesar de que significa una pérdida de unos u$s1.500 millones mensuales, según cálculos de la consultora Eco Go.

Hasta que no se ponga sobre la mesa un nuevo plan, el Gobierno no quiere dar un paso en ese sentido.

Ninguna fuente oficial lo va a admitir en público, pero la cuestión se va a negociar en las próximas semanas con el staff del FMI, de cara a la aprobación de un nuevo acuerdo para los próximos años.

Será un trabajoso ida y vuelta entre Buenos Aires y Washington.