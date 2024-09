Cálculos privados indican que, de no mediar cambios, las reservas del Banco Central podrían caer con fuerza hasta principios de enero

Las reservas del Banco Central empiezan a sentir mayores presiones. El escenario que enfrentará la entidad durante los próximos meses hará que posiblemente las reservas netas dupliquen la cifra negativa, salvo que el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo consigan financiamiento para pagar a los bonistas y/o haya novedades en la política cambiaria.

Si bien las reservas netas del BCRA muestran una importante mejora desde la asunción de Milei, aún siguen negativas. Los economistas privados estiman que el Gobierno anterior las dejó en más de u$s 11.000 millones negativas, mientras que ahora se ubicarían entre u$s 5000 millones y u$s 6000 negativas, en base la metodología de medición del FMI.

La consultora 1816 calcula que hasta hace unos días las reservas netas del Banco Central se ubicaban en u$s 5250 millones negativas, restando los pagos de los vencimientos de los Bopreal programados para los próximos doce meses.

La cifra, de acuerdo con los analistas, se mantuvo prácticamente estable durante el último mes.

Más presión sobre las reservas por pagos de vencimientos de deuda en dólares

Sin embargo, será muy poco probable que las reservas netas se recuperen antes de enero de 2025, cuando el país deberá afrontar pagos por u$s 4367 millones en concepto de capital e intereses a los tenedores de los bonos de deuda soberana en dólares de legislación local (Bonares) y extranjera (Globales).

"Por la estacionalidad de la balanza comercial (la liquidación de la cosecha en 2024 transcurrió con normalidad y no hay stocks excesivos esperando ser comercializados) y la calendarización de las importaciones, el mercado oficial de cambios debería ser moderadamente deficitario para el Banco Central", afirma 1816.

La consultora sostiene que, además, antes del vencimiento de la deuda soberana en dólares, en lo que resta del año Argentina deberá enfrentar pagos en moneda extranjera por títulos de deuda pública y vencimientos con el Fondo Monetario Internacional (neto de desembolsos) por u$s 1100 millones.

¿Se duplicará el rojo de las reservas del Banco Central?

De esta manera, de acuerdo con los cálculos de 1816, en caso de que el equipo económico del Gobierno no consiga financiamiento externo para los pagos de los bonos programados para enero de 2025, las reservas netas podría ir a buscar la zona de los u$s 10.000 millones negativos en la segunda semana del año entrante.

Es decir, en caso de que cumplirse esta proyección, en cuatro meses las reservas internacionales netas del Banco Central volverían a ubicarse en niveles cercanos a los más de u$s 11.000 millones negativos que recibió el Banco Central de la administración anterior en diciembre de 2023.

El equipo de PPI, que estima que reservas netas están en u$s 6200 millones negativas, advierte en que si se mantiene el esquema actual la tendencia hacia los próximos meses será decreciente y estima que a finales del año podría llegar a caer hasta ubicarse en u$s 11.000 millones negativos si la demanda de divisas para el pago de importaciones termina siendo la que se anticipa hasta ahora.

"Si bien el resto de los flujos de la cuenta corriente, como la balanza de servicios y los intereses de deuda privada, serían negativos durante los próximos meses, los anuncios de desembolsos de organismos internacionales (u$s 2200 millones del Banco Interamericano de Desarrollo antes de fin de año) podrían compensar estos rojos", resalta.

¿Los dólares del blanqueo ayudarán a las reservas del Banco Central?

Una de las preguntas habituales por estos días es cuánto podrán crecer las reservas netas del Banco Central a partir de los ingresos de dólares al sistema financiero local, producto del blanqueo de capitales que está promoviendo el Gobierno, cuya primera etapa termina a finales de septiembre.

Los especialistas afirman que esos dólares no se contabilizan en las reservas netas del Central, por lo que el efecto será nulo. El impacto que sí tendrá será sobre las reservas brutas, que deberán beneficiarse del crecimiento de los depósitos en dólares de las personas que ingresen al blanqueo y mantengan los fondos en el sistema bancario.

El beneficio para las reservas brutas se da a partir de los encajes bancarios. Es decir, la porción de los depósitos bancarios privados en dólares que por ley queda "asegurada" en la cuenta del Banco Central, la cual es parte de las reservas brutas de la entidad.

Los analistas de PPI sostienen que si bien los dólares del blanqueo no tienen efectos sobre las reservas netas, el impacto positivo sobre las reservas brutas le otorgaría al Central tener más liquidez y exhibir mayor capacidad para intervenir tanto en el mercado oficial de cambios como en los dólares financieros, aún con tenencias netas cayendo a terreno más negativo.

La demanda importadora presiona a los dólares de las reservas del Banco Central

El mercado advierte que probablemente durante los próximos meses el Banco Central será vendedor neto de dólares en el mercado oficial de cambios. Esto se debe a la menor oferta estacional de divisas de los exportadores y la mayor demanda por parte de los importadores, a partir del nuevo calendario que les otorga mayor rapidez en el acceso.

De hecho, en las primeras jornadas de septiembre ya empezó a observarse ese efecto. Tras las ventas por u$s 165 millones que realizó el lunes pasado, la entidad borró todo el saldo comprador del mes y acumulado pasó rápidamente a negativo. Hasta el martes, el rojo de septiembre ya superaba los u$s 50 millones y se espera que la dinámica continúe.

Los analistas de Consultatio destacan que "la balanza cambiaria fue superavitaria en cada uno de los meses en lo que va del gobierno de Javier Milei, pero el progresivo atraso del tipo de cambio real y la modificación en el esquema de acceso al mercado oficial de cambios para los importadores ejercerán mayores presiones durante los próximos meses".