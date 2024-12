La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó la inclusión de nuevos Cedears que permitirán acceder a ETFs que replicarán la cotización de Bitcoin (IBIT), Ethereum (ETHA), el precio del oro (GLD), un índice de acciones China (FXI) y un índice inverso para apostar en contra del S&P500 (SH).

"BYMA, Bolsas y Mercados Argentinos, y Banco Comafi incorporan al Mercado de Capitales argentino nuevos Cedears de ETF, brindando a los inversores más alternativas para transformar sus ahorros en inversiones", señalaron en un comnunicado las entidades.

Es así que desde este jueves, se podrá invertir en la bolsa porteña en las principales criptomonedas y en el oro, un activo considerado de refugio y seguro, que suele resistir en tiempos de crisis.

Qué tener en cuenta a la hora de invertir en un Cedear ETF de oro o de Bitcoin

Maximiliano Donzelli, Head Estrategias de Inversión de IOL Inversiones, analizó cada uno de los nuevos Cedears y detalló las ventajas y los potenciales riesgos de invertir en ellos.

IShares Ethereum Trust (ETHA)

"ETHA es un ETF que te permite invertir en Ethereum sin necesidad de comprar la criptomoneda directamente. Es comprar una acción que sigue el precio de Ethereum. ETHA cotiza en la Bolsa de Buenos Aires, por lo tanto, es una forma sencilla de obtener exposición a Ethereum a través del mercado regulado", señaló el experto.

Ehtereum es la segunda cripto más valiosa del mercado. Es la base del ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi), que ofrece alternativas a los servicios financieros tradicionales como préstamos, intercambios y seguros, sin intermediarios.

IShares Bitcoin Trust (IBIT)

IBIT es un ETF que permite invertir en Bitcoin sin tener que comprar la criptomoneda directamente. Es como comprar una acción que sigue el precio de Bitcoin.

"De una forma sencilla se obtiene exposición a Bitcoin a través del mercado regulado, evitando las complejidades de comprar y almacenar la criptomoneda por tu cuenta", señaló Donzelli.

"Bitcoin fue la primera criptomoneda y sigue siendo la más conocida. Esto le otorga un cierto grado de estabilidad y confianza en comparación con otras criptomonedas más nuevas y volátiles", agregó.

ProShares Short S&P 500 (SH)

"Venta en corto del S&P 500; permite a los inversores capitalizar ante caídas del mercado norteamericano de acciones", detalló el experto, y sostuvo que el ETF "SH ofrece una exposición inversa a un índice ponderado por capitalización de mercado que incluye 500 empresas grandes y medianas de Estados Unidos, seleccionadas por el Comité de Índices de S&P".

"SH está diseñado como una apuesta diaria en contra del S&P 500 y proporciona la liquidez necesaria para que los inversores lo utilicen con ese propósito. Al igual que la mayoría de los productos apalancados e inversos, este fondo está diseñado para ofrecer una exposición inversa a su índice subyacente -una cesta ponderada por capitalización de mercado de 500 grandes empresas estadounidenses seleccionadas por el Comité de Índices de S&P- durante un solo día de negociación", señaló Donzelli.

"Mantenerlo por períodos más largos introduce los efectos de la capitalización, aunque estos son menos pronunciados en productos no apalancados. Aun así, este instrumento está diseñado para ser utilizado únicamente durante un día o con un reequilibrio frecuente de la exposición para aproximar el objetivo de un múltiplo de -1x. SH no es una inversión de ‘comprar y mantener’ y no debe esperarse que proporcione un rendimiento apalancado del índice más allá de un período de un día", resaltó.

SPDR Gold Trust (GLD)

Este ETF busca replicar el precio spot del oro. "Es una excelente alternativa para quienes desean tener exposición al metal precioso de forma directa, evitando otras alternativas cuya correlación no era tan directa y por lo mismo se estaba sujeto a variables no deseadas", explica Donzelli.

"GLD fue el primero en el mercado en invertir directamente en oro físico. Su estructura de producto facilita a los inversores evitar las complicaciones de comprar, almacenar y asegurar lingotes de oro físico. Las acciones de GLD tienen un comercio activo, ofreciendo una profunda liquidez", detalló

IShares Trust China Large-Cap ETF (FXI)

Este ETF brinda exposición a las 50 empresas más grandes de China. Es una posibilidad de acceder al mercado chino de forma diversificada, de tal manera que ahora los inversores que deseen invertir en la segunda economía más grande del mundo pueden hacerlo a través de este ETF, y no solo a través de nombres individuales.

"FXI, uno de los ETF más antiguos enfocados en China, presenta una cartera concentrada de 50 acciones de gran capitalización, incluyendo H-shares, P-chips y Red Chips que cotizan en Hong Kong. Es importante destacar que las acciones A cotizadas en el continente chino y los mega-cap chinos cotizados en EE. UU. (clasificados como N-shares) están excluidos de la cartera del fondo", analizó Donzelli.

Y agregó que "FXI selecciona su universo de inversión del FTSE All World Index". "Las acciones se filtran adicionalmente para garantizar liquidez, asegurando que el índice ponderado por capitalización de mercado sea negociable. Para evitar la sobre concentración en el índice, los pesos de las acciones individuales están limitados al 9% y los de las empresas al 38%. El índice se reconstituye y reequilibra trimestralmente", concluyó.

Las claves de invertir en Cedear de ETF

Los Cedears de ETF permiten a los inversores obtener una gran diversificación comprando un sólo instrumento y accediendo a los múltiples activos que lo componen, lo que favorece la reducción del riesgo.

En este sentido, algunos ETF invierten metodológicamente en una cartera amplia de instrumentos, otorgando amplia exposición a diferentes regiones, sectores y segmentos.

Asimismo, estos instrumentos poseen una gran liquidez en sus mercados de origen, lo que hace posible que los inversores puedan comprar o vender con facilidad los Cedears en cualquier momento de la sesión de negociación.

Un dato clave a tener en cuenta es que las ganancias que resultan de la venta de Cedears no está gravada por el impuesto a las ganancias. Con estas incorporaciones, alcanza 14 el total de Cedears de ETF disponibles para negociar en BYMA.