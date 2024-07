El Congreso aprobó el RIGI para grandes inversiones privadas y podría ser la solución para encontrar litio en Buenos Aires, qué pasa si Kicillof no adhiere

La provincia de Buenos Aires tuvo indicios positivos de la presencia de litio, tras trabajos de exploración en la zona de Carmen de Patagones, pero se quedó sin plata para seguir avanzando. El gobernador Axel Kicillof podría conseguir inversores privados, pero todos los ojos están puestos en ver si adhiere al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) que aprobó el Congreso.

Qué litio hay en Buenos Aires y por qué necesita el RIGI

Los indicios de mineral aparecieron luego de los acuerdos sellados en septiembre del año pasado entre Producción provincial y el Servicio Geológico Minero de Argentina (SEGEMAR) para la búsqueda de potenciales reservas de litio y "tierras raras".

La subsecretaria de Minería bonaerense, María Larga Delgado, confirmó la presencia de reservorios minerales en distintos puntos del centro y el sudoeste del territorio bonaerense.

Sin embargo, la provincia aún carece de argumentos para avanzar con la explotación económica de esos materiales, por lo que prevé intensificar las labores de exploración con vistas a alcanzar resultados definitivos para mediados de 2025.

Las tareas de medición, detalló Delgado, contaron con un presupuesto de $2 millones aportados por Minería de la Nación. La funcionaria afirmó que dicha suma resultó por demás de insuficiente para la labor en los puntos definidos, por lo que los relevamientos no aportaron información contundente respecto de la viabilidad económica para extraer litio y "tierras raras".

La funcionaria informó que entre el último tramo de 2023 y los primeros meses de este año se concretaron dos campañas de exploración en zonas como Barker, en el distrito de Benito Juárez, y Carmen de Patagones, en el límite con la provincia de Río Negro, mientras que se estudian también varias salinas provinciales.

"No fue suficiente ni la cantidad de muestras, ni la metodología, ni las herramientas utilizadas para poder definir", dijo la funcionaria, aunque aseguró que los resultados "sí sirvieron para ratificar" la presencia de los minerales.

Buenos Aires tiene indicios de litio, pero necesita adherir al RIGI

Para avanzar en una profundización de esas tareas, la funcionaria anticipó que se buscará el apoyo económico del Consejo Federal de Inversiones (CFI), o sea, del resto de las provincias.

Sin embargo, podría haber privados interesados en invertir en litio en la provincia de Buenos Aires y esto dependerá del aprovechamiento del RIGI, que baja el impuesto a las Ganancias a 25% para inversiones superiores a $200 millones, por parte de las empresas, y de la adhesión de Kicillof a la flamante norma de incentivo a privados.

Qué beneficios tendría el litio con el RIGI

La "Ley Bases" establece que las Grandes Inversiones que califiquen y se concreten bajo el RIGI son de interés nacional en los términos del artículo 75 inciso 18 de la Constitución Nacional, conocido como la cláusula del progreso, indica Germán Martin Quirán, del estudio PAGBAM, y explica:

La cláusula del progreso faculta al Congreso Nacional "proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias y al progreso de la ilustración", impulsando diversas actividades mediante leyes protectoras

En este marco, el RIGI concede a grandes inversiones determinados beneficios de estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria, entre otros; y de seguridad jurídica a nivel nacional.

También invita a las provincias, a la ciudad de Buenos Aires y a los municipios a adherir al RIGI en todos sus términos y condiciones.

Las provincias, los municipios y la ciudad de Buenos Aires que adhieran al Régimen no podrían restringir, vulnerar, limitar, obstaculizar o desvirtuar normativamente o mediante vías de hecho lo establecido en el RIGI, y cualquier norma o vía de hecho que así lo haga será considerada nula, de nulidad absoluta e insanable.

La exploración de litio en Buenos Aires necesita fondos y la provincia no tiene plata

Asimismo, las jurisdicciones adheridas tampoco podrán imponer a los Vehículos de Proyecto Único (VPUs), nuevos gravámenes, con excepción de las tasas retributivas por los servicios efectivamente prestados.

Esto pretende dotar a las nuevas inversiones de seguridad jurídica no solo a nivel nacional, sino también a nivel local y municipal, particularmente en el aspecto tributario.

Esta adhesión podría tener particular importancia en la provincia de Buenos Aires, entre otros motivos, en atención al convenio firmado entre la Subsecretaría de Minería de Buenos Aires y el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), que busca estudiar la posible presencia de litio en la zona centro y parte del sur del territorio.

Desde el punto de vista de la actividad minera, la certeza en cuanto a la carga impositiva provincial, particularmente, en cuanto al Impuesto sobre los Ingresos Brutos y Sellos en las actividades de exploración y explotación, y municipales, en cuanto a tasas de seguridad e higiene o similares, es fundamental.

Qué consecuencias tendría que Kicillof no adhiera

Las provincias que no adhieran al RIGI no asumirán este compromiso. No obstante, el encuadramiento en el artículo 75, inciso 18 de la Constitución nacional apunta a impedir que, en esos casos, las provincias puedan entorpecer, frustrar o impedir la política nacional y/o los beneficios otorgados por el régimen, señala Martin Quiran.

En ese caso, y en la medida en que dicho entorpecimiento aparezca suficientemente demostrado, estarían obrando en contra de lo dispuesto por la Constitución Nacional, y que forma parte de las competencias constitucionalmente delegadas por las Provincias a la Nación, advierte.

La no adhesión al RIGI podría ahuyentar las inversiones en Buenos Aires

En consecuencia, la falta de adhesión por parte de alguna provincia al RIGI planteado en el proyecto de Ley Bases podría atenuar a nivel local la estabilidad y seguridad jurídica con las que el proyecto pretende dotar a las nuevas inversiones, afirma Martin Querán.

Para Luz Arroqui, socia de La Vista Casal, la provincia de Buenos Aires cuenta con algunos regímenes de incentivo para ciertas inversiones, pero los beneficios previstos por el RIGI son más atractivos para los inversores.

La falta de adhesión por parte de la provincia de Buenos Aires generaría que los nuevos inversores muden sus proyectos a otras provincias o no realizar inversión alguna. Esta cuestión deberá ser debatida por el poder legislativo provincial sin dejar de lado que el no acogimiento al régimen podría generar una caída en la actividad económica y en la recaudación, asegura.

En la actualidad la dirigencia política debiera focalizarse en la generación de riqueza en pos de contribuir para reactivar la economía. Desde la perspectiva tributaria, Argentina al día de hoy es cara en la región, razón por la cual un esquema que morigere el costo fiscal debiera aplicarse, considera Guillermo Poch, socio de Auren.

De hecho, el umbral de inversión debiera ser considerablemente más bajo o inclusive no existir, todo ello en pos de generarse incentivos al desarrollo de nuevos emprendimientos y puestos de trabajo. Interpretado que así se aumentaría la recaudación sin elevar la presión tributaria, sostiene.

La provincia de Buenos Aires está encontrando litio en su suelo, pero poder seguir los trabajos de exploración en un marco de restricción presupuestaria dependerá de que el gobernador Kicillof quiera adherir al RIGI para privados.