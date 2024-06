Un caso de estafas millonarias a varias compañías de seguro quedó paralizado por ahora a raíz que los integrantes de un Tribunal Oral que iba a llevar adelante el juicio oral y público contra 13 acusados se excusó por la relación que tienen con varios de los acusados.

Son 13 personas las investigadas por varios delitos y entre ellos hay varios abogados, peritos y hasta empleados judiciales de la jurisdicción de Lomas de Zamora.

Justamente a principio de año el caso por el cual la organización se sospecha fraguaba accidentes de tránsito y cobraban millonarias indemnizaciones de las distintas empresas recaló en el Tribunal Oral Criminal 8 de Lomas de Zamora.

Los jueces luego de varios meses de tener el caso bajo su poder donde primero declaró la nulidad de la elevación a juicio, ahora se excusó porque cada uno de los miembros dijo tener relación con varios de los acusados.

La investigación iniciada por los fiscales de Lomas de Zamora Pablo Rossi y Sebastián Scalera alcanzó a esas 13 personas acusadas de integrar una asociación ilícita, entre quienes también están "punteros", testigos de los accidentes inventados y hasta falsas víctimas.

Estafa a compañías de seguros: ¿cómo se descubrió el caso?

La banda comenzó a ser investigada en 2018 tras una denuncia de varias empresas, como ser la Caja Seguros S.A; Sancor Cooperativa de Seguro; Seguros Sura (ex Royal & Sun Alliance Seguros Argentina S.A.) y Compañía de Seguros La Mercantil S.A.

Se repetían los testigos y los abogados reclamantes a las compañías

Al principio, eran cientos de "accidentes" aislados que no llamaban la atención, pero luego la coincidencia de testigos, hechos de dudosa veracidad y la intervención de mismos abogados planteó la duda y llamó la atención de media docena de empresas damnificadas.

A poco de recaer el caso en el Tribunal Oral Criminal 8 de Lomas de Zamora declararon la nulidad del caso.

Fue en marzo de este año cuando los jueces Nicolás Amoroso, Gustavo Ramilo y Alejandro Sgarlata declararon la nulidad del requerimiento de elevación a juicio.

Según evaluaron todos los casos fueron investigados en una misma causa cuando hay hechos que no guardan relación entre sí, y por eso entendían que debían juzgarse por separado. Por eso, dijeron que ello afectó garantías de rango constitucional.

Pero en mayo la Sala I de la Cámara en lo penal de Lomas de Zamora dio marcha atrás con lo resuelto por el Tribunal Oral y ordenó que se lleve adelante el juicio contra todos los integrantes de la organización.

"Separar la causa como lo pretende, implicaría un dispendio inútil de recursos y principalmente un evidente perjuicio para las personas sometidas a juicio y las que deban participar, eventualmente, en varios juicios orales", dijo la Cámara.

Las amistades, la clave para frenar la causa por estafas

Cuando los jueces del Tribunal Oral volvieron a tener el expediente bajo su poder y habiendo ya tomado intervención allá por marzo, ahora dijeron que se excusaban de seguir interviniendo por la relación que tenían con varios de los imputados.

El juez Nicolás Amoroso señaló que se excusa por su relación con los acusados Alfredo Daniel Truglio, Fabián Esteban Contino y Jorge Luis Messina. El primero de ellos es un abogado quien es considerado por los investigadores como el líder de la organización.

Sobre su relación con Truglio, el juez explicó: "Me une una relación de afecto que se remonta a nuestros tiempos de estudio de grado del Derecho en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, compartiendo materias juntos, integrando grupos para trabajos prácticos; manteniendo un núcleo de amigos comunes que nos han relacionado en el tiempo. Ya recibidos y tras haber tenido problemas personales laborando en otros estudios jurídicos que lo llevaron a requerir mi consejo profesional; integró -entre los años 1998/1999- parte del Staff de abogados de mi bufet".

"Este vínculo de cariño y camaradería ostensible (recuerdo fui invitado a su casamiento y concurrí a la fiesta respectiva compartiendo con muchos colegas y amigos de fuero local) que ha perdurado en el tiempo, pone en crisis cualquier posición equitativa u objetiva para con su persona, como también afecta gravemente la legitimidad de la correcta Administración de Justicia ante la duda que transmite en la comunidad jurídica y general cualquier sesgo de parcialidad; circunstancias que me obligan a obliterarme en el conocimiento del caso", se justificó el magistrado.

Pero también dijo que tiene "consideraciones similares" sobre el acusado Contino con quien guarda un "vínculo afectivo" y fue compañero de estudio en el Colegio Nacional de Adrogué y que por ello eso lo convertía en un juez "contaminado emocionalmente para justipreciar" el caso.

Otro de los vínculos que expuso el juez es sobre el acusado Jorge Luis Messina que si bien no tiene relación de amistad con él sí señaló el hecho que comparte espacios de la profesión que "condicionan" su independencia integral.

Por su parte, el juez Gustavo Ramilo se excusó por su relación con Emiliano Rao, un empleado judicial de otro Tribunal Oral, el 5, que está imputado porque se sospecha que ingresaba de forma ilegal al sistema informático del Ministerio Público Fiscal con otro usuario y extraía información de la causa que pesaba sobre la banda.

Varios de los involucrados mantenían una relación cercana con los jueces que iban a juzgarlos

En ese sentido, la sospecha es que la información que obtenía se la filtraba a Claudio y Carla Pellicori para darle protección y cierta cobertura en la investigación que los tenía en la mira. Para los investigadores está acreditado no sólo por los propios dichos del agente judicial sino también por la información que aportó la Secretaría de Informática de la Procuración General Bonaerense.

Finalmente, el tercer juez del Tribunal Oral Criminal 8, Sgarlata dijo que también se excusaba por su relación de amistad con Andrea Prosperi, otra empleada judicial de un juzgado civil y comercial de Lomas de Zamora imputada en el caso, y eso le afecta su imparcialidad.

Sobre Prosperi en el expediente están registradas conversaciones que ella mantuvo con Truglio, supuesto líder de la organización.

- Truglio: "...yo te voy a poner Bonura y Fuente con Toledo es, ¿me entendés?...". "...yo te pongo Bonura y Fuentes y hacete la boluda, si podes sácate una copia al escrito de Sarlo, después pasás por Lomas o por coso, no, por teléfono nada, está bien?…".

- Prosperi: "¿...vos lo tenés intervenido o algo el teléfono?...".

- Truglio "...no, ¿qué lo voy a tener? nada boluda, como lo voy a...".

- Prosperi: "...yo qué sé, viste, penal que son medios pelotudos, hacen pelotudeces así...".

- Truglio: "...no boluda nada que ver, no no…".

Junto con la excavación de los tres jueces, también lo hicieron al menos otros cuatro empleados del Tribunal 8 por la relación que tienen con algunos de los imputados.

¿El juicio se hace?

Tras excusarse para no hacer el juicio por parte del Tribunal 8 pasó a mano de otros jueces quienes no aceptaron que Amoroso, Sgarlata y Ramilo se justificaran para no intervenir.

Por ello, ahora todo quedó en poder de la Cámara en lo penal de Lomas de Zamora que tendrá que resolver quien hace el juicio que por ahora no tiene fecha.