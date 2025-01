El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, se refirió al titular del bloque de senadores de Unión por la Patria (UxP) José Mayans, quien advirtió que rechazarán el pliego de Ariel Lijo como nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia, y manifestó que "si tienen en cuenta lo que dijo, están lejos de una posibilidad de acuerdo".

En diálogo con Radio Rivadavia, fue consultado sobre la posibilidad de que el presidente de la Nación, Javier Milei, designe por decreto tanto a Lijo como a Manuel García Mansilla y sostuvo que eso fue algo que "se comentó mucho".

"Está claro que la Constitución Nacional posibilita eso, en el caso de que no hubiera sesiones, pero no es la intención del presidente. Lo que quiere es que la Corte pueda funcionar y que no tenga tantos años de demora para tratar temas importantes. Es una posibilidad que existe, pero es una decisión del Presidente, no puedo adelantar nada", manifestó.

En la misma línea, aseguró que, además de las dos propuestas que hizo Milei "no hay que olvidar" que tienen que resolver el tema del Procurador General de la Nación y la designación de los 150 jueces federales, "que también se necesitan un acuerdo en el Senado": "Deberíamos esforzarnos todos los sectores para que la Justicia funcione bien y con el número de integrantes que necesita", planteó.

El Gobierno prepara su estrategia para las sesiones extraordinarias en el Congreso

Por otra parte, informó que esta misma tarde visitará la Cámara Alta "para hablar con algunos senadores" y ver "cómo encaran las leyes" que previamente deberán aprobar en Diputados.

"No olvidemos que el Senado tiene una primera minoría importante que es de UxP, con lo cual supongo que tendremos que conversar con ellos para ver si podemos lograr acuerdos para algunos de estos temas. Porque no se trata solamente de las PASO y Ficha Limpia, sino de leyes penales que son importantes como el caso de la reiterancia, la ley de anti-mafias y el juicio en ausencia, que son proyectos donde se pueden conseguir consensos", concluyó.

La vicepresidenta Victoria Villarruel -a cargo del Poder Ejecutivo debido al viaje del presidente Javier Milei a Suiza- prestará sus oficinas para el debate y formará parte de la delegación oficialista que recibirá a las 15 a Pablo Blanco por la UCR; Alfredo D'Angelis y Martín Goherling en representación del PRO; Ezequiel Atauche (LLA), y Camau Espínola (Unidad Federal).

Podrían sumarse también Juan Carlos Romero (Cambio Federal) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino).

Si bien el encuentro estaba planeado para la semana entrante, la definición del calendario del período de sesiones extraordinarias que surgió del intercambio en Casa Rosada con Rodrigo De Loredo (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Oscar Zago (MID) apuró los tiempos del Gobierno que, en menos de 24 horas, logró coordinar una reunión espejo a la que tuvo lugar el pasado martes.

De acuerdo al esquema de trabajo, las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto se reunirán el 4 y 5 de febrero, y al día siguiente se realizará la sesión para debatir la reforma electoral que incluye la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La segunda sesión está proyectada para el 11 de febrero, para debatir los proyectos donde hay más acuerdo: Juicio en Ausencia, Reforma del Código Procesal Penal sobre reiterancia y, posiblemente, Ficha Limpia.

Con las fechas establecidas, la búsqueda de apoyos, tarea que encarna el jefe de Gabinete, se acelera y complejiza por el titular de ministros apuesta a escuchar los pedidos de cada bloque antes de que inicien las reuniones de trabajo de asesores para operativizar los puntos en común.