Los beneficios del teletrabajo son múltiples y son tan innegables que hasta los empleadores y los managers gustan de esta modalidad, aunque no siempre lo admitan.

Por ejemplo, en la ola de frío que atravesó la Argentina en los últimos días, quienes no tuvieron que salir a la calle durante horas para manejarse en el transporte público para llegar a la oficina no solo no se expusieron a enfermedades -con el correspondiente ausentismo- sino que gozan de mejor humor y pueden tener una productividad mayor.

¿Qué pasa con los que sí deben ir a la oficina todos o varios días por semana? Sueñan con vivir cerca del trabajo para no tener que invertir tiempo de vida y dinero en trasladarse.

Cuánta plata se gasta para viajar al trabajo

La plataforma inmobiliaria Zonaprop relevó recientemente cuánto gastan las personas por vivir lejos de sus lugares de trabajo. Fue una encuesta por el "Día del Hogar" que se celebra el 18 de julio.

"A lo largo de los años, y sobre todo con la pandemia por COVID - 19, ha aumentado la importancia de sentirse cómodo en casa. Por eso, para Zonaprop, el hogar es el espacio donde se fortalecen los lazos familiares, donde se gestan proyectos de vida y se forjan recuerdos imborrables. En nuestros días, la búsqueda de uno gira en torno a la calidad de vida y esto se ha convertido en una prioridad para muchos", dice el reporte.

Uno de los puntos clave fue el impacto en el presupuesto familiar del desplazamiento a los lugares de trabajo y de vuelta al hogar. La plataforma recordó que, a partir de mayo, en capital Federal y Gran Buenos Aires, viajar en tren vale entre $200 y $640 , en colectivo entre $270 y $590 y en subte $650.

La plataforma recordó los aumentos en los boletos de colectivos, trenes y subtes

Esto implica, según sus cálculos, que una persona que cobra el salario mínimo, vital y móvil ($234.315 por mes) y necesita acudir a al menos uno de estos medios para llegar a su trabajo, debe destinar alrededor del 10% de su salario, mientras que una persona que utiliza un vehículo propio debe destinar alrededor del 8% de su salario en combustible, sin contar peajes y estacionamiento.

De acuerdo al último informe de la Guía Salarial de Adecco en la Argentina, solo el 21% de las grandes compañías encuestadas en el país ofrece algún tipo de reintegro por gastos de transporte. Es un beneficio generalmente otorgado a ejecutivos o personal fuera de convenio. Es decir que, en la gran mayoría de los casos, el gasto de la presencialidad en tiempos de crisis y sueldos magros está recayendo sobre los trabajadores y el presupuesto familiar.

Un costo que sí está más repartido es el reintegro por gastos de almuerzo. Adecco puntualizó que 38% de las más de 296 compañías relevadas brinda servicios de comedor, vianda o refrigerio (se invierte en promedio 85.000 pesos para almuerzo y 5.000 para refrigerio por mes)

Beneficios del teletrabajo

Por otro lado, en Zonaprop calculan que al vivir a una distancia relativamente cercana al espacio de trabajo, se ganaría 10 horas en promedio de tiempo personal cada semana, tomando en cuenta un tiempo estimado de una hora para ir y otra para volver.

"La reducción en el uso de transporte público o privado no solo representa un alivio financiero para las familias, sino que también contribuye a la disminución de la congestión vehicular y la contaminación ambiental", remarcaron.

Además de lo ya expuesto, este último punto está ganando partidarios sobre todo en empresas internacionales que tienen objetivos concretos de sustentabilidad. El teletrabajo les ayuda a llegar a sus metas en reducción de huella de carbono.

El teletrabajo ayuda a que las empresas reduzcan su huella de carbono

Según el más reciente Informe Anual Mundial sobre la Calidad del Aire presentado por IQAir, varias ciudades latinoamericanas figuran en la lista de lugares con altos índices de contaminación. Entre ellas Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile), São Paulo y Rio de Janeiro (Brasil), Lima (Perú), Bogotá y Medellín (Colombia), Tegucigalpa (Honduras) Ciudad de Guatemala (Guatemala) y Ciudad de México en México.

La plataforma de trabajos remotos norteamericana, Mismo, destacó que el teletrabajo podría ayudar a reducir esos niveles de tres maneras

Disminución de los desplazamientos diarios que reduce significativamente la cantidad de emisiones de carbono liberadas en la atmósfera. Esta reducción también ayuda a aliviar la congestión del tráfico en las principales ciudades, lo que a su vez reduce las emisiones de gases de efecto invernadero.

diarios que reduce significativamente la cantidad de emisiones de carbono liberadas en la atmósfera. Esta reducción también ayuda a aliviar la congestión del tráfico en las principales ciudades, lo que a su vez reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. Menor consumo de energía en oficinas que ya no funcionan a pleno, en iluminación, calefacción, refrigeración, etc.

que ya no funcionan a pleno, en iluminación, calefacción, refrigeración, etc. Uso reducido de papel, ya que se promueve la colaboración en línea y con plataformas digitales. Esta práctica contribuye a la conservación de los recursos forestales y tiene un impacto positivo en la reducción de la huella de carbono.

"En Mismo, hemos observado cómo el trabajo remoto no sólo genera un impacto positivo en el medio ambiente al reducir las emisiones de carbono, sino que también impulsa una redefinición estratégica de las operaciones y la optimización de recursos", explicó Fabiana Salinas, Directora de Recursos Humanos de la compañía.

La cultura del teletrabajo está fuertemente arraigada en el ambiente del software

Salinas subraya el compromiso integral de la consultora del Software con un futuro más sostenible y saludable, y que el trabajo remoto en su opinión también juega un papel crucial en cerrar la brecha de género al promover un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal, y fortalece los lazos familiares.

No obstante, en la Argentina de hoy, el teletrabajo no se impuso como tendencia y las empresas que adoptaron un modelo híbrido ponen por delante la presencialidad. De acuerdo al relevamiento que hizo Adecco entre marzo y abril pasados, la cantidad de empresas que optan por trabajar 100% en la oficina creció del 51% al 66% entre 2023 y 2024. En tanto que la modalidad híbrida cayó de 41% a 32% este año.

En ese panorama en el que la oficina parece haberse vuelto un inevitable para tantas empresas, vivir cerca del lugar de trabajo representa un paso hacia un desarrollo urbano más sostenible y consciente, y a su vez, menos tiempo en desplazamientos se traduce en más tiempo para actividades personales y familiares, reduciendo el estrés y mejorando el bienestar general.