Milei le prometió al campo eliminar las retenciones y reiteró que trabaja para levantar el cepo

El presidente Javier Milei aseguró que su "compromiso" es eliminar las retenciones e insistió en que cuando se termine de estabilizar la inflación se podrá "levantar el cepo" al dólar, al brindar un discurso en la inauguración de La Rural.

"Nadie tiene tantas ganascomo yo en particular de salir de este esquema que entre retenciones y cepo le expropia al campo el 70 por ciento de la producción", enfatizó Milei.

De todas formas, aclaró que no hay un tiempo preciso para llegar a esa medida: "No nos importa la presión ni de donde venga, vamos a respetar el tiempo. El programa económico tiene tiempos y condiciones, hay que mirar la película y no solo la foto".

"En el interín, seguiremos avanzando sin pausa las desregulaciones", sostuvo el mandatario nacional, que aseguró que "la debacle económica nacional comenzó cuando los políticos le dieron la espalda al campo".

El jefe de Estado subrayó que durante la discusión de la Ley Bases tuvo "presiones" para que las retenciones fueran "coparticipables", algo que -según dijo- no aceptó para luego tener la potestad de quitarlas.

"Las retenciones sí van a poder ser eliminadas y ése es mi compromiso", destacó Milei, y les pidió a los productores apoyo "a los cambios" que plantea el gobierno.

También expresó su "admiración a los productores que todos los días salen a producir alimentos para 500 millones de seres humanos".

"Merecen ser llamados héroes", sostuvo Milei, que consideró que "cultivar el suelo es servir a la Patria".

Las frases de Milei en el discurso

"Cultivar el suelo es servir a la Patria".

"El declive nacional comenzó cuando se le dio la espalda al campo , con impuestos y medidas contrarias al sector".

, con impuestos y medidas contrarias al sector". "Es hora de volver a empezar, de volver a comprometernos".

"El mejor período de la economía argentina fue el agroexportador".

"Esta administración siempre estará del lado del campo argentino".

"Una economía cerrada sirve para favorecer a los amigos del poder y vender productos de menor calidad a un mayor precio. El libre comercio es el motor del crecimiento en el mundo".

"La verdadera carga que tiene que sufrir el sector privado, es el peso del sector público. Venimos a liberar al sector privado. Venimos para que el sector privado vuelva a ser el que produzca riqueza. Lo hacemos para que los beneficios redunden en beneficios para la sociedad. Mal que les pese, Adam Smith tenía razón".

"Este gobierno ha bajado la inflación del 17.000% al 35%, falta mucho pero hemos hecho un montón...Hoy la verdadera inflación viene viajando al 8% anual".

"Nosotros vamos en serio, estamos dispuestos a hacer un cambios profundo, queremos cambiar el modelo empobrecedor".

Vine a decir la verdad, prefiero una verdad dura, que una mentira confortable. Queremos salir de un modelo desastroso donde el Estado entre retenciones y cepo le expropia al campo un 70% de lo que produce. Se va a terminar con eso de una vez".

El programa económico tiene tiempos y condiciones".

" Dijimos que vamos a eliminar el cepo, todos los días eliminamos regulaciones, cada día estamos más cerca de abrir el cepo ".

todos los días eliminamos regulaciones, ". "En septiembre vamos a bajar el impuesto país al 7,5% y lo vamos a eliminar en diciembre".

"En la discusión de la Ley Bases hubo presión para coparticipar retenciones y no sucedió, de modo que podrán ser eliminadas, y ese es mi compromiso".

"La baja de impuestos también se dará con el crecimiento económico. En diciembre se hablaba de hiperinflación, y hoy hablamos de créditos hipotecarios a 30 años".

"Vamos a trabajar para que el Estado no pese más de 25 puntos del PBI como nos comprometimos en el Pacto de Mayo".

"La reforma que estamos llevando adelante es 8 veces más grande que la mayor reforma de la historia argentina".

"Faltan más reformas, haremos 4000 en total, para que seamos el país más próspero del mundo".

"Paso a paso estamos haciendo lo que vinimos hacer, sacar el Estado del medio".

Se que no podemos pedirle nada, que han sido saqueados durante décadas, pero si no apoyamos los cambios que todos los argentinos estamos emprendiendo, el destino es ser la villa miseria más grande del mundo. Las reformas van a llegar, y pronto van a verlas hechas realidad".

Las reformas van a llegar, y pronto van a verlas hechas realidad". "Queremos volver al país de los abuelos y bisabuelos, queremos ser el país más libre del mundo, donde lo de cada uno es de cada uno, ser la punta de lanza y ser celebrado por eso y no castigado. Hay dos caminos, retomar el camino de la libertad que tuvo el campo o nos seguimos hundiendo en la miseria del estado presente. No hay terceras vías, solo hay dos visiones. Tenemos un Gobierno que quiere lo mismo que quieren ustedes".

"Podemos dar vuelta esta triste página de la historia e inaugurar un siglo de oro para la Nación".

"Declaro inaugurada la Sociedad Rural Argentina. Viva la libertad carajo, viva el campo argentino carajo".

