El expresidente Alberto Fernández estuvo acompañado durante la entrevista que le dio al diario español El País con la abogada Mariana Arce, en medio de la causa por violencia de género que le inició su expareja Fabiola Yañez. Luego de esa charla, la letrada dejó de acompañarlo y no asumió la defensa de forma oficial.

Arce tiene 31 años y un alto perfil mediático, que incluye un reciente romance con un exparticipante de Gran Hermano. Hace poco menos de una década representó al país ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Quién es la abogada que acompañó a Alberto Fernández en la entrevista con El País

En su perfil de LinkedIn, Arce destaca que es doctora en Derecho con amplia experiencia en la administración pública, un camino que empezó a transitar en 2011.

Enumera haber sido auditora superior en Auditoría General de la Nación (AGN), colaboradora en asuntos de Derechos Humanos para ONU, enlace del Comité de Creación de Capacidades de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), asesora en temas jurídicos y legales, asesora en la gerencia de Administración y Finanzas, responsable de la Comisión Administradora (AGN), responsable de Comisión y Secretaría de Actas Titular y asesora en el Ministerio de Economía. Y además promocionaba su actividad como abogada de influencers y mediáticos.

En los últimos días su trayectoria siguió, por unas horas, al lado de Alberto Fernández. "Acompañado por la abogada Mariana Arce, Fernández dio el viernes a este diario la primera entrevista desde que estalló el escándalo", afirmó el diario El País en la nota que el expresidente le concedió al medio español y que fue publicada el lunes tras largas demoras.

Pero la conexión entre ellos duró menos de 24 horas. El sábado, el exmandatario presentó a Silvina Irene Carreiras a cargo de su defensa en la causa que le inició Fabiola Yañez.

La abogada por 24 horas de Alberto Fernández: incursión en medios y política

El nombre de Arce orbitó recientemente el planeta Gran Hermano. Alan Simone, uno de los participantes, supuestamente era su pareja antes de ingresar al desafío y luego la engañó con Sabrina Cortez, otra concursante del último GH.

Como el tema de la vida privada de Alan y Sabrina se hizo conocido y comenzó a tomar temperatura, en los programas siguientes de Gran Hermano la producción informó que el exparticipante intentó juntarse con Arce a la salida de la casa para darle explicaciones, pero la abogada se negó.

Su perfil personal está bloqueado en Instagram. Pero allí existe un perfil profesional, en el que promocionó -y, a la distancia, dejó documentad para la posteridad- el tour bonaerense de su precandidatura a diputada de la Provincia de Buenos Aires. Otra historia que, como la de amor, quedó trunca.

Mariana Arce incursionó en política y buscó ser candidata en las elecciones 2023

En los diferentes posteos que utilizó para promocionar su campaña política en 2023, a Arce se la puede ver rodeada de vecinos y militantes de Unión por la Patria, a quienes obsequió remeras con la inscripción "Mariana Arce 2023". Se dejó fotografiar en medio de acciones solidarias en recorridas por el interior bonaerense, en ciudades como Ayacucho, Dolores, Tandil, Balcarce y General Belgrano, todos ellos de la Quinta Sección Electoral.

"La política se hace caminando con el pueblo, por eso mi idea es salir un mes y medio antes a recorrer los distritos y escuchar a la gente en primera persona", remarcó en una de las notas a medios locales que dio durante la campaña electoral.

Además de las camisetas que repartió en algunas recorridas, llevó el "Mariana Arce 2023" a las rutas: pancartas con esa inscripción quedaron colgadas al costado de los caminos bonaerenses, como ella se encargó de retratar con los dedos en v.

Antes de competir en las PASO, Arce renunció a su precandidatura ya que, dijo, estaba en desacuerdo con la fórmula presidencial Massa-Rossi que por esas horas confirmó Unión por la Patria.

"Los acontecimientos de público conocimiento nos ponen en el dilema de acompañar a una fórmula presidencial que no representa a la militancia y en lo personal y fiel a mis convicciones, no me representa", aseguró la abogada en un comunicado.

También tuvo una incursión como panelista, ya que a mediados de 2022 anticipó que -debido al conflicto judicial con Camila Homs- Rodrigo de Paúl se perdía "en un 90%" el Mundial de Qatar 2022. Quien por entonces desmintió esa versión fue la abogada del futbolista, Mariana Gallego, que ahora representa a Fabiola Yañez en la causa en la que Arce -tal como aseguró en las últimas horas- rechazó asumir la defensa de Alberto Fernández

Quién es Silvina Irene Carreira, la nueva abogada de Alberto Fernández

Alberto Fernández designó a su abogada defensora en la causa que enfrenta luego de la denuncia por violencia de género realizada por su ex pareja Fabiola Yañez.

El ex presidente nombró a Silvina Irene Carreira como su abogada y pidió al juez que "se la vincule lo más pronto posible" para poder aceptar el cargo.

En una carta enviada al juez, Alberto Fernández se presentó y señaló: "He tomado conocimiento de la formación de la presente causa y por ello vengo a ponerme a derecho en el marco de estas acusaciones".

"En base a ello, es que por intermedio del presente voy a designar como abogada defensora a Silvina Irene Carreira", sostuvo el ex presidente.

"Solicito que dada la urgencia de conocimiento de las actuaciones, se la vincule lo más pronto posible al sistema LEX100 para poder aceptar el cargo y tomar vista de los motivos en los cuales versa esta causa", resaltó.

Lo cierto es que la nueva abogada de Fernández tiene un bajo perfil, al menos no cuenta con apariciones mediáticas en el último tiempo. Y en eso el ex mandatario parece buscar diferenciarse de Yañez, quien designó a Mariana Gallego como su representante legal.

Carreira tiene su estudio de abogados ubicado en Lanús, zona sur del Gran Buenos Aires, y al menos hasta 2020 era la vicepresidenta del Colegio de Abogados de Avellaneda-Lanús.

Según se destaca en un portal de abogacía, en el que aparece referido su estudio, "una de las principales fortalezas de Estudio Jurídico de la doctora Silvina Irene Carreira es su profesionalismo y experiencia en el campo legal".

"La Dra. Silvina Irene Carreira cuenta con una amplia trayectoria en el ejercicio de la abogacía, lo que le permite brindar un asesoramiento sólido y confiable a sus clientes", señala el sitio web.

"Este estudio jurídico ofrece una amplia gama de servicios legales, cubriendo áreas como derecho civil, derecho laboral, derecho de familia y sucesiones, entre otros", resalta.

Hasta el momento, más allá de los distintos trascendidos, sólo se conoció un comunicado de Alberto Fernández luego de que Yañez realizara la denuncia. En él, el ex prsidente dijo que es falso de lo que se lo acusa.

"Enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yáñez en mi contra, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa", sostuvo.

Y agregó: "Por la integridad de mis hijos, de mi persona, y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió".