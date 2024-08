El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que el Gobierno nacional tiene "en análisis" la posibilidad de judicializar la ley de movilidad jubilatoria en el caso de que el Congreso revierta el veto total anunciado por el presidente Javier Milei tras la sanción de la norma en el Senado con dos tercios de los votos.

La ley de movilidad jubilatoria fue sancionada con los dos tercios de ambas cámaras. Había obtenido media sanción en Diputados, gracias a un acuerdo entre el bloque de Unión por la Patria y la Unión Cívica Radical (UCR) y el escenario se repitió luego en la Cámara alta, donde además contó con el acompañamiento del bloque del PRO y miembros de los bloques provinciales.

El proyecto que se aprobó establece una actualización mensual con base en el último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo.

Además, incorpora una compensación extra -o "empalme"- del 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero. Para evitar que la actualización de la canasta básica -que se efectiviza después del pago de los haberes- no quede desfasada, se optó por empujar en ese sentido un mínimo equivalente a 1,09.

Ley movilidad jubilatoria: ¿qué hará el Gobierno si el Congreso la ratifica tras el veto?

"Esto atenta contra el plan del Gobierno, contra lo que votaron los argentinos, y no es más que pura demagogia populista. El equilibrio fiscal no está en discusión, no se discute. Después, si el camino va a ser judicializarla, porque claramente es ilegal en virtud de que no cumple con la ley de administración financiera, o si se van a recortar otras partidas, todo está en análisis y todo es posible", señaló el portavoz.

Adorni, así, se refirió al escenario político que abre el veto prometido por Milei, que una vez publicado en el Boletín Oficial deberá ser analizado por el Congreso, y podría ser revertido si la oposición logra acumular dos tercios de los votos.

Tras el veto total del Poder Ejecutivo, el proyecto debe volver con sus objeciones a la Cámara de su origen, en este caso la de Diputados, para que lo discuta de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pase otra vez a la Cámara de revisión, el Senado.

Si ambas cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Se debe votar si ratifican o no la iniciativa, no se le pueden hacer modificaciones.