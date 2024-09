Luego del paro de pilotos y aeronavegantes de Aerolíneas Argentinas, el Gobierno nacional ratificó que buscará la privatización de la compañía ya que sería "un acto de justicia social".

Javier Lanari, subsecretario de Prensa de la Nación, en su cuenta de X indicó: "La privatización de Aerolíneas sería un acto de justicia social. Con todos los argentinos que la mantienen con impuestos. Y con los clientes que bancan a sindicalistas millonarios que no les permiten viajar a ver familiares, por trabajo o temas de salud".

Su mensaje se dio luego de que Manuel Adorni, vocero presidencial, manifestara en medio de la medida de fuerza que los sectores que adhirieron al paro "tienen salarios y beneficios corporativos bastante por encima de la media".

"Ya se aplicaron 400 sanciones y descuentos. En el caso de los pilotos que tomaron la decisión de complicarle la vida a la gente fue, en promedio, de 150 mil pesos; y para tripulantes de cabina, de 50 mil pesos. En esta lógica de las empresas en general, y de Aerolíneas en particular, el que no trabaja, no cobra", sumó el portavoz de Javier Milei.

Y cerró, en esa línea: "Todas las empresas privadas están operando con normalidad. El Gobierno está saneando Aerolíneas lo más que pueda dentro de los límites de la coyuntura y de la propia dinámica de la compañía. Apelamos a que estos episodios no se repitan".

El plan de privatización y el futuro de Aerolíneas Argentinas

El paro que afecta a más de 150 vuelos este viernes ha generado repercusiones en Aerolíneas Argentinas. La medida de fuerza, protagonizada por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), se extendió desde las 5 hasta las 14 horas del viernes y, según declaraciones del presidente de la aerolínea, Fabián Lombardo, afecta a aproximadamente 15.000 pasajeros. Lombardo expresó su preocupación por el impacto de esta huelga en el futuro de la empresa y mencionó que la medida "perjudica el futuro de la compañía", en un contexto en el que el gobierno de Javier Milei avanza hacia un plan de privatización.

Uno de los temas más relevantes abordados por Lombardo fue el plan del gobierno de Javier Milei para privatizar Aerolíneas Argentinas, una empresa que fue estatizada en 2008. Según Lombardo, la compañía ha mejorado en un 73% y destacó que durante el gobierno de Alberto Fernández, en 2023, la empresa perdió 390 millones de dólares, una cifra significativamente menor en comparación con años anteriores.

En este sentido, mencionó que Aerolíneas Argentinas ha reducido su planta de empleados mediante planes de retiros voluntarios y prejubilaciones. Al inicio de su gestión, la empresa contaba con 11.926 empleados, mientras que actualmente esa cifra ha disminuido a 10.500, y se espera que para fin de año baje a 10.400. Estos ajustes, según Lombardo, buscan mejorar la eficiencia de la compañía y lograr mejores resultados económicos.

Además, el funcionario destacó otras medidas implementadas por la aerolínea, como la puesta en marcha de vuelos nocturnos a precios competitivos para hacer frente a la competencia de las aerolíneas de bajo costo. También anunció un aumento en la cantidad de vuelos regionales y al Caribe desde distintas provincias del país, en un intento por diversificar las rutas y atraer a más pasajeros.

Lombardo subrayó que uno de los principales objetivos de su gestión es lograr el equilibrio fiscal de la compañía. Para ello, se están reduciendo los costos operativos y eliminando rutas no rentables. Entre las medidas que se proyectan para el próximo año, mencionó la implementación de wifi en los aviones y la mejora de la clase ejecutiva en los Airbus-A330. Con estas acciones, Lombardo espera que la empresa no dependa del financiamiento estatal en el futuro.

La postura del Gobierno de Javier Milei

Finalmente, Lombardo hizo referencia a la postura del gobierno de Javier Milei sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas. Según sus declaraciones, el gobierno ha definido que la privatización es la política a seguir, y la misión de su gestión es preparar a la empresa para que pueda ser privatizada en mejores condiciones. Si bien la Ley de Bases, que inicialmente permitía la privatización, fue retirada de la lista de leyes por negociaciones con la oposición, Lombardo afirmó que su objetivo es llevar a la compañía al equilibrio financiero para que deje de depender del dinero de los contribuyentes.

Este escenario de conflicto gremial y las decisiones sobre el futuro de Aerolíneas Argentinas plantean desafíos importantes para la compañía y sus trabajadores, en un contexto donde las políticas económicas del gobierno buscan cambiar el rumbo de la empresa estatal.