El periodista Eduardo Feinmann se cruzó en redes sociales con el asesor Santiago Caputo, a quien llamó irónicamente "contratado", luego de que se conociera su cargo como empleado del Gobierno.

El cruce surgió luego de que Feinmann informara en su programa de radio que Guillermo Francos intentó renunciar, a raíz justamente de sus diferencias con Caputo. Esto fue desmentido tanto por el asesor como por otros usuarios libertarios, quienes acusaron al periodista de mentir.

El cruce de Eduardo Feinmann con Santiago Caputo en redes sociales

Todo comenzó a partir de un recorte del programa de Feinmann en radio Mitre, en el que el periodista dijo que Francos había presentado la renuncia. Sobre ese testimonio, el usuario libertario Traductor Te Ama, escribió: "Es absolutamente falso todo lo que dice Feinmann acá. No renunció. No hubo peleas. No hay ni habrá pauta. Los trolls pagos son los periodistas".

A lo que Feinmann, sin vueltas, respondió: "Por mí la pauta se la pueden meter bien en el orto".

Uno de los mensajes de Eduardo Feinmann a las cuentas libertarias en la red social X

Luego, el periodista le respondió directamente a la cuenta de X que tiene Santiago Caputo, quien escribió: "Mensaje a los operadores mediáticos al servicio de intereses políticos disfrazados de periodistas: si creen que se van a llevar puesto al Jefe de Gabinete permítanme decirles que les va a fallar el operativo".

"Nadie quiere llevarse puesto al Jefe de gabinete. Dejen de boludearlo en el Gobierno", le respondió Feinmann a la cuenta @bprearg. "El Gobierno debería cuidar a un Jefe de Gabinete de lujo como Guillermo Francos. Deben dejar de lado el libro: el arte de ganar elecciones, y leer más el arte de gobernar", agregó el periodista.

Y luego desde la cuenta que maneja Caputo en X, señalaron: "Eduardo querido. Me parece tremendo que te hagas cargo del tweet".

A lo que Feinmann respondió: "No me hago cargo de nada querido 'contratado'. Lo digo por todos. Hagan bien las cosas, cuiden bien al Presidente, por qué vuelven los nefastos. Los Marcos Peña de la vida los trajeron de vuelta".

Qué había dicho Eduardo Feinmann sobre Guillermo Francos que desató el cruce en redes

En su programa de radio, Feinmann contó una situación que vivió en los últimos días Guillermo Francos, quien el domingo a la madrugada fue internado. "El jefe de Gabinete le habría dicho al vocero presidencial algo así como: 'Yo tengo rango constitucional. Yo firmo, tomo decisiones. El señor Santiago Caputo, no. Mi función es más importante que la de Santiago Caputo'. Lo cual provocó un ruido interno en el Gobierno muy grande. Algunos comentan en Casa de Gobierno que el Jefe de Gabinete llegó a renunciar, por lo menos de palabra", contó el periodista en su programa de radio.

"'Si acá el que manda es Santiago Caputo, me voy. Yo soy el Jefe de Gabinete'. Habló conmigo el viernes, donde confirmó que efectivamente tiene su rango constitucional. Y que las decisiones que toma, las toma como Jefe de Gabinete. El sábado habló en la radio y después de eso se produjo este problema de salud, con este cuadro gastrointentinal agudo: me cuentan, producto de un 'estresazo'", concluyó Feinmann.

Ese recorte fue el que luego tomaron los seguidores libertarios para desmentir a Feinmann y que dio origen al fuerte cruce en redes sociales entre el periodista y el asesor estrella del Gobierno Santiago Caputo.