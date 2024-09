Con los palcos totalmente colmados y los pasillos abarrotados por una juventud libertaria que aplaudió más de 30 veces a lo largo de una hora su discurso, el presidente de la Nación Javier Milei dio tal vez uno de los discursos con menos datos económicos desde que está en el Gobierno.

Tal como estaba previsto Milei estuvo en un atril ubicado frente al estrado, desde donde siguieron su presentación el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y la vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel y el diputado José Luis Espert y el senador Ezequiel Atauche.

La sorpresa fue que a pesar que se trató de la presentación del Proyecto de Presupuesto 2025, los únicos números que dio Milei fueron los 90.000 millones de dólares de ajuste fiscal que hará el sector público este año y la solicitud a los gobernadores que tendrán que bajar el gasto de sus provincias en unos 60.000 millones de dólares. El discurso se terminó de escribir el viernes pasado a la noche luego de una reunión en Olivos entre Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Las expectativas de los analistas del mercado financiero local y de Wall Street eran que en la presentación Milei hablase de proyecciones de crecimiento, la inflación, el tipo de cambio, de una futura salida del cepo cambiario futuro régimen monetario y el escenario fiscal.

Pero, nada de eso ocurrió, ya que Milei no hizo mención de proyecciones macro del 2025 como una tasa de crecimiento del PBI del 5 % inflación del 18 % anual, un valor del dólar oficial de 1220 pesos, el déficit cero y un superávit fiscal de 1,3 puntos del PBI que figuran en el Proyecto de Presupuesto 2.025 enviado ayer al Congreso de la Nación y que deberá ser tratado en los próximos días.

Karina Milei se encargó de la organización

La secretaría General de la Presidencia Karina Milei fue quien se encargó de la organización que fue muy elogiada por la puntualidad y el lleno total de los palcos y pasillos estaba sentada abajo a un costado de Milei junto al vocero presidencial Manuel Adorni y la mayoría de los ministros del Poder Ejecutivo como Patricia Bullrich, Luis Caputo, Luis Petri, Mariano Cuneo Libarona, Mario Ruso y el Jefe de Gabinete Guillermo Francos quien dio detalles a algunos de los presentes sobre su estado de salud y su futuro.

Francos repitió frente a algunos de los presentes parte de las explicaciones que dio en una nota radial ayer a la mañana. Sobre su paso por el sanatorio de la Sagrada Familia comentó que se trató de una infección urinaria que ya está controlada: "No tuve un ACV. No sé si habrá sido estresazo, la verdad. Obviamente esta tarea demanda mucho empeño, ¿no? Mucho trabajo, mucha atención, y genera mucha tensión también. Supongo que por ahí eso también puede haber tenido que ver".

Además, aclaró que no había amenazado con renunciar: "Yo estoy comprometidísimo con el presidente, que es una persona a la que tengo mucho respeto y mucho aprecio. Estoy comprometido con el gobierno. Estamos viviendo un proceso histórico, hay que reconocerlo como tal, y a mí nadie me va a correr de la tarea que estoy haciendo, ni me voy a ir voluntariamente tampoco. Por supuesto, uno siempre está sujeto a la decisión del presidente de la República, pero mientras esté en mí, yo voy a seguir participando, muy orgulloso de pertenecer a este Gobierno"

También explicó acerca de la causa de su internación que se trata de discusiones normales entre miembros de un equipo de trabajo que interpretan de diferente manera las cosas y las expresan a lo mejor imprudentemente. Entonces se toma de estado público algo que tiene que ser un poco discutido de reserva dentro de un gobierno. Yo no le quiero dar más importancia a eso", declaró el jefe de Gabinete, a la vez que insistió que "es un tema superado" y ya volvió al ritmo de trabajo normal.

Francos calificó de "histórico" el acto del Presidente en el Congreso: "Es único, porque no ha pasado antes y porque está convencido de que hay que encontrar un camino de poder tener un presupuesto que afecte positivamente a la economía y no negativamente. Creo que él va a dar algunas señales muy importantes, muy novedosas y que puedan servir para el futuro, no solamente de la economía, sino para el futuro del país en su conjunto".

Las presencias más celebradas por los libertarios fueron las femeninas encabezadas por la diputada Lilia Lemoine luego de su carta documento y bozal mediático impuesto al periodista de C5N Jorge Rial y la rosarina Romina Diez. Ambas gozan de la total confianza de los hermanos Milei.

El futuro de La Libertad Avanza en la Ciudad y en la Provincia

Entre las concurrencias al recinto se destacaron la de la legisladora porteña, la ex kirchnerista María del Pilar Ramírez, quien estaba en la planta baja y también en uno de los palcos la del joven dirigente y empresario gastronómico Juan Pablo Scalese a quien los jóvenes libertarios identifican como el armador del partido La Libertad Avanza (LLA) en CABA. El 6 de abril pasado Scalese junto a Karina Milei encabezaron la afiliación en un local de Palermo donde lograron juntar unas 2.000 preafiliaciones.

Se comentó allí acerca del futuro del partido LLA en Capital Federal y de la aceptación de Scalese al pedido de Karina Milei para que Ramírez encabece el partido para reforzar su poder en la legislatura porteña donde su bloque cuenta con 3 legisladores.

En tanto que ya está definido que Scalese será el vicepresidente y la actual apoderada Yamila Fernández la secretaria General del partido. Ramírez es la esposa del vicepresidente del Banco Nación Darío Waserman quien suena para dirigir esa institución que Milei quiere privatizar en el segundo año de su mandato.

Scalese es economista recibido en la UADE y viene del sector privado, donde se destacó como experto en inversiones en el Banco Santander, en la consultora Consultatio, y luego en Globant para luego dedicarse al rubro gastronómico en el que es socio de dos de los restaurantes más exitosos de CABA como La Misión en Palermo Hollywood y Luzmala en Núñez.

Al respecto en un grupo de diputados libertarios se comentaba que, a mediados de octubre, se realizaría un acto para celebrar la inscripción definitiva de LLA en CABA, donde ya estaría definida la conducción, y en ese acto también estarían presentes los armadores de los principales distritos y, quizás también, el propio presidente Javier Milei.

La gran duda es si Karina Milei será candidata en el 2025 en Capital Federal o en Provincia de Bs As ya que algunos asesores políticos creen que el apellido Milei debería estar en las boletas para poder lograr el triunfo en las elecciones de medio término.

Qué hicieron el Senado y la oposición

En representación del Senado, asistieron el jefe de bloque de los senadores Ezequiel Atauche, Bartolomé Abdala, Bruno Olivera Vilma Facundo, Alfredo De Angeli, Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero, Andrea Cristina, Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce.

Los bloques de la Cámara Baja adoptaron diferentes estrategias frente al discurso de Milei. Los peronistas y kirchneristas decidieron enviar a las autoridades de bloque y los legisladores que participan de la comisión de Presupuesto. Germán Martínez, quien discutió con Milei en medio de su discurso, Leandro Santoro, Eduardo Valdés, Carlos Heller, Silvana Ginocchio, Itai Hagman, Juan Manuel Pedrini, Sabrina Selva, entre otros.

En tanto que la UCR, que llegó a con el bloque golpeado luego de la votación de 5 de sus diputados a favor del veto de Milei a la reforma del sistema previsional, sentó a sus bancas a su jefe, Rodrigo De Loredo, quien habría logrado colocar hombres suyos dentro del Gobierno, los 5 radicales que votaron a favor y también Lisandro Nieri, Francisco Monti, Karina Banfi, Susana Reyes, Martín Tetaz y Danya Tavela. También dieron el presente otros diputados como Miguel Pichetto y Oscar Agost Carreño, Juan Manuel López, Maxi Ferraro v Paula Oliveto. Entre los radicales se comentó que hoy podría haber una reunión encabezada por el presidente del radicalismo el senador Martín Lousteau para pedir la expulsión de los radicales que votaron a favor del veto de Milei.

¿Regresa Carolina Piparo a las filas de LLA?

En los palcos libertarios se comentó mucho también sobre el regreso de Carolina Piparo a las filas de LLA que logró Karina Milei el viernes pasado.

Esta incorporación junto a la de su cuñada Natalia Masizin podría allanar el camino para la fusión de los bloques libertarios en la Legislatura bonaerense, una maniobra que tiene como objetivo quitarle al PRO la segunda minoría en la Cámara de Diputados.

El bloque libertario que conduce Agustín Romo tiene seis bancas. En tanto que Florencia Retamoso conduce un bloque de cinco que abandonaron el PRO y que responde directamente a Patricia Bullrich. Pero además existen dos unibloques, el de Jazmín Carrizo y el otro es del marplatense Guillermo Castello, un diputado cercano a José Luis Espert.

Si todos logran coincidir en una única bancada podrían igualar al PRO con 13 bancas en la segunda minoría ya que la primera es Unión por la Patria que tiene 37 diputados sobre un total de 92 y también está el bloque de la Confederación que conduce Gustavo Cuervo con 9 diputados.

En otro grupo de jóvenes libertarios, en las afueras del recinto un legislador comentó que "ya está todo preparado para los festejos del Día de la Primavera Libertaria, pero por ahora no se sabe dónde lo vamos a hacer, y será muy reservado y desde ya invitaremos al Presidente y a Karina que son quienes nos conducen para cambiar la Argentina".