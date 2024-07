El presidente Javier Milei utilizó las redes sociales para defender y elogiar a la diputada de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, y aseguró que "sabe de inflación mucho más que la mayoría de los economistas y otros que hablan de economía".

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, Milei citó un video de Lemoine, quien aseguró que "la inflación no es el aumento de precios, la inflación es un fenómeno monetario".

Javier Milei defendió a Lila Lemoine: cuáles fueron sus argumentos

"@lilialemoine demostrando aquí que sabe de inflación mucho más que la mayoría de los economistas y otros que hablan de economía. Deja en claro que la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Cuando se genera un exceso de oferta de dinero (suba de oferta y/o caída de demanda), ello conlleva a una pérdida de poder adquisitivo, por lo que los precios expresados en unidades monetarias (pesos) suben", señaló el mandatario libertario en redes.

Y, sobre la legisladora de La Libertad Avanza, agregó: "Esta forma de ver la inflación no es menor al tratar el problema de bajar la inflación ya que su foco es atacar al exceso de oferta de dinero. A su vez, con efecto Hume-Cantillón mediante, destruye la hipótesis del pass-through, ya que el dólar (dado el lado real constante) sube por la caída del poder adquisitivo del dinero y al ser un activo financiero sube primero ( @ceciliaboufflet intenta corregir lo que no sólo no sabe sino que tampoco entiende)".

En la misma línea Milei señaló que "la definición de inflación como suba generalizada de los precios, popularizada luego de Keynes, en términos de política hace el foco en controlar los precios y no la emisión de dinero. En el fondo, algo muy confortable para los políticos ladrones y que siempre ha fracasado (en especial en Argentina)". Y concluyó: "Punto para Lemoine".

Qué había dicho Lila Lemoine sobre la inflación

Durante su participación en el canal de noticias TN, Lemoine expresó en uno de los pasajes que "lo que no tenemos ahora es la inflación galopante que teníamos en diciembre" y se alineó con Milei al afirmar que la suba del dólar paralelo no iba a afectar la escalada de los precios "porque la inflación no es el aumento de los precios. Es la pérdida de valor por la emisión. O sea, cuando emitís sin respaldo una moneda va perdiendo el valor porque hay más de eso y la gente no la requiere".

"El aumento del dólar es un precio más. No es inflación. Puede aumentar como puede aumentar la leche", concluyó la legisladora.