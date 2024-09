Duro cruce de acusaciones entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich por el Código Urbanístico porteño

El ex presidente y la ministra de Seguridad profundizaron sus diferencias y se trenzaron en una polémica a través de las redes sociales

Mauricio Macri y Patricia Bullrich volvieron a demostrar las tensiones que persisten dentro de su espacio político con un intercambio público en redes sociales, donde se enfrentaron sobre un tema clave para la Ciudad de Buenos Aires: el Código Urbanístico porteño y la propuesta de reinstaurar la obligatoriedad de que los edificios incluyan viviendas para encargados. Esta medida, que fue discutida y finalmente rechazada en la Legislatura de la Ciudad, se convirtió en el epicentro del cruce entre ambos líderes del PRO, profundizando las diferencias internas que se han hecho cada vez más visibles en los últimos meses.

El conflicto comenzó cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo eco de un posteo del legislador porteño Juan Pablo Arenaza en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter). Arenaza, un referente cercano a la funcionaria, expresó su rechazo a la iniciativa en debate y manifestó que "de ninguna manera vamos a acompañar esto en el código".

En su mensaje, el legislador destacó que el PRO ha trabajado históricamente para reducir los costos de los edificios, un componente clave en la vida de los residentes de la Ciudad de Buenos Aires, donde los edificios de departamentos son el tipo de vivienda más común.

Bullrich no solo compartió el posteo de Arenaza, sino que además aprovechó la oportunidad para reafirmar su postura en contra de la propuesta y para felicitar públicamente al legislador por no ceder ante lo que calificó como "pactos corporativos". La ministra también enfatizó la importancia de mantener coherencia dentro de la coalición que lideran, insinuando que algunas decisiones no se ajustan a los valores históricos del PRO.

La rápida respuesta de Mauricio Macri

Sin embargo, la respuesta del expresidente Mauricio Macri no tardó en llegar. A última hora del mismo día, cerca de las 22:00, Macri utilizó su cuenta en la misma red social para criticar directamente a Bullrich, acusándola de manipular la realidad en torno al proyecto. "Lamento que la ministra Bullrich manipule la verdad y hable de pactos inexistentes", escribió el expresidente, en referencia a las declaraciones que insinuaban que se habían alcanzado acuerdos detrás de escena en relación con el Código Urbanístico. Además, Macri señaló que Bullrich estaba faltándole el respeto al Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sobrino del expresidente y responsable de la gestión actual en la Ciudad.

En su mensaje, Mauricio Macri aclaró que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo no incluía la obligatoriedad de destinar metros cuadrados específicos para las viviendas de los encargados en los edificios, contradiciendo la interpretación que Bullrich y Arenaza habían dado al asunto. Con un tono contundente, Macri cerró su intervención diciendo: "Podemos discrepar, pero no es aceptable mentir", en un claro intento de deslegitimar las acusaciones de Bullrich y reafirmar la posición oficial del gobierno porteño.

Lejos de quedar en silencio, Bullrich respondió enérgicamente a la publicación de Macri apenas 40 minutos después, manteniendo su postura y redoblando la apuesta. En su réplica, la ministra lamentó lo que interpretó como una defensa del expresidente a lo que denominó "pactos espurios", refiriéndose nuevamente a los acuerdos que, según ella, buscaban reinstaurar regulaciones contrarias a los principios de libertad para quienes emprenden en la Ciudad. Bullrich sostuvo que Juan Pablo Arenaza había hecho públicos estos acuerdos y que, gracias a ello, la votación fue impedida, subrayando su victoria en este asunto.

La ministra continuó su argumento afirmando que no estaba mintiendo, sino simplemente revelando lo que realmente sucedió en el proceso legislativo. Su comentario final cerró el intercambio en términos similares, con una referencia directa a la votación y al artículo 14° del proyecto en cuestión. Según Bullrich, el texto especificaba que, en edificios con 25 o más unidades habitacionales, debía destinarse una unidad para el encargado del edificio. Esta disposición, a su juicio, representaba una intervención innecesaria que atenta contra la libertad de los desarrolladores inmobiliarios.

Este cruce público no solo reveló las tensiones entre dos de las figuras más importantes del PRO, sino que también puso de relieve la complejidad del debate en torno a la vivienda y la regulación urbanística en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien el proyecto fue finalmente rechazado en la Legislatura, la discusión en torno a la propuesta expone la fragilidad de los consensos dentro del partido, especialmente en un contexto donde ambas figuras tienen proyección nacional y aspiran a mantener o aumentar su influencia política.